El brote de sarampión de este año ya superó todos los casos confirmados en 2025

Sin embargo, se observa una ligera disminución en los contagios confirmados cada semana. En la segunda semana de febrero, por ejemplo, se notificaron 1,187 y en las siguientes semanas los casos confirmados bajaron a 928, 814 y 646.

Las muertes por sarampión suman 34: 27 de ellas ocurrieron en 2025 y siete en lo que va de este año.

Casos de sarampión por estado

En 2026, los estados que se mantienen con más casos confirmados son Jalisco, que acumula 3,930 y dos defunciones.

Le sigue Chiapas, con 584 contagios hasta el 11 de marzo. Después está la Ciudad de México, con 483; Sinaloa, con 234 casos y un deceso, así como el Estado de México con 198.

El resto de muertes ocurridas en 2026 se registraron en Michoacán, Guerrero, Durango y Tlaxcala, cada estado con una defunción.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud sobre el brote, el grupo de edad con el mayor número de casos es el de 1 a 4 años, que acumula 1,758 contagios, de febrero de 2025 a la fecha.

Después aparece la población de 5 a 9 años, con 1,536 casos, y el grupo de 25 a 29 años, con 1,532.

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 64.64 casos por cada 100,000 habitantes.