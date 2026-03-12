Publicidad

México

El brote de sarampión de este año ya superó todos los casos confirmados en 2025

México acumula 6,680 contagios de sarampión en 2026, es decir, 228 más que los confirmados durante todo el año pasado.
jue 12 marzo 2026 03:39 PM
Brote de sarampión en México
Las autoridades de salud han aplicado 26.7 millones de vacunas contra el sarampión para controlar el brote actual, vigente desde 2025. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

El brote de sarampión acumula más contagios en 2026. En solo dos meses y medio, la Secretaría de Salud confirmó 6,680 casos. La cifra es superior a los 6,452 contagios registrados durante todo el año pasado.

A pesar de las intensas campañas de vacunación a nivel nacional, donde se han aplicado 26.7 millones de dosis contra el sarampión, el brote continúa activo y, hasta ahora, con mayor intensidad que en 2025.

Sin embargo, se observa una ligera disminución en los contagios confirmados cada semana. En la segunda semana de febrero, por ejemplo, se notificaron 1,187 y en las siguientes semanas los casos confirmados bajaron a 928, 814 y 646.

Las muertes por sarampión suman 34: 27 de ellas ocurrieron en 2025 y siete en lo que va de este año.

Casos de sarampión por estado

En 2026, los estados que se mantienen con más casos confirmados son Jalisco, que acumula 3,930 y dos defunciones.

Le sigue Chiapas, con 584 contagios hasta el 11 de marzo. Después está la Ciudad de México, con 483; Sinaloa, con 234 casos y un deceso, así como el Estado de México con 198.

El resto de muertes ocurridas en 2026 se registraron en Michoacán, Guerrero, Durango y Tlaxcala, cada estado con una defunción.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud sobre el brote, el grupo de edad con el mayor número de casos es el de 1 a 4 años, que acumula 1,758 contagios, de febrero de 2025 a la fecha.

Después aparece la población de 5 a 9 años, con 1,536 casos, y el grupo de 25 a 29 años, con 1,532.

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 64.64 casos por cada 100,000 habitantes.

