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"Alito" vs. "Andy" López Beltrán: el plan del PRI en contra del hijo de AMLO en Tabasco

El PRI analiza no competir en el distrito 06 de Tabasco para dejar solo a Andrés Manuel López Beltrán, quien busca una diputación.
dom 13 septiembre 2026 04:54 PM
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De lado izquiero, "Alito" Moreno, presidente del PRI. De lado derecho, "Andy" López Beltrán, hijo del expresidente AMLO.
En Tabasco, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lanzó una propuesta que busca poner contra las cuerdas a Morena: dejar que Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", “juegue solo” por la diputación federal del distrito 06. (Cuartoscuro)

La contienda rumbo a las elecciones 2027 ya comenzó a calentar motores y, antes incluso de que arranquen formalmente las campañas, los partidos empiezan a mover sus piezas.

En Tabasco, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno , lanzó una propuesta que busca poner contra las cuerdas a Morena: dejar que Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", “juegue solo” por la diputación federal del distrito 06.

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El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador busca convertirse en candidato a diputado federal por ese distrito y, de ganar la elección, ocupar un escaño en la Cámara de Diputados.

Durante su visita a Tabasco, el líder y senador priista, Alejandro Moreno, planteó la posibilidad de no participar en las elecciones a diputado federal en el distrito 6 de dicha entidad, para que López Beltrán, mejor conocido como 'Andy', compita solo.

“Nadie registre candidato en ese distrito. Eso lo estamos valorando en el PRI. Que no registremos candidato porque se va a robar la elección. Que juegue solo, a ver ¿quién le va a validar eso?”, declaró.

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Esto ocurre luego de que, desde hace al menos un mes, el también hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador realiza recorridos por el distrito que busca representar, a pesar de que las campañas electorales comenzarán hasta abril de 2027.

El priista, conocido como “Alito”, sostuvo que Morena mandó a jugar a López Beltrán por el distrito federal 06 de Tabasco, pero con el apoyo gubernamental, de los programas sociales y de los órganos electorales: “Es claro que va a competir en ese distrito y van a decir que barrió el distrito”, señaló el dirigente.

Agregó que dejarlo solo en la contienda sería una forma de enviar un mensaje sobre la impunidad que, a su consideración, existe en los recorridos de López Beltrán, debido a que se realizan con anticipación a lo establecido por la ley electoral.

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Además, consideró que participar en la elección por dicho distrito sería “validar” una contienda y darle “un poquito de apoyo y credibilidad” a López Beltrán.

Después de las declaraciones de Alejandro Moreno, el partido oficialista respondió desde sus redes sociales: afirmó que el PRI ya se está rindiendo antes de empezar y agregó que ellos saben, “sin ayuda”, quedarse sin votos.

“Ahora su derrota querrá vendenderla como ‘fraude’”, sostuvo desde sus redes sociales el partido oficialista.

Hasta ahora no ha dicho nada la dirigente del partido, Ariadna Montiel.

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A finales de mayo de este año, López Beltrán renunció a su cargo como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena para buscar una candidatura a diputado federal por Tabasco.

López Beltrán duró 20 meses como secretario de Organización. Tenía a su cargo el “Padrón Nacional de Protagonistas de Cambio Verdadero”, el cual controla la estructura territorial de Morena, integrada por 70,000 comités seccionales que promocionan al partido por todo el país.

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A partir de agosto, el hijo del expresidente comenzó a realizar recorridos casa por casa en Tabasco, entidad de la que es oriundo. Bajo el pretexto de repartir el periódico "Regeneración" de Morena, el joven recorre el estado.

Este es el primer cargo de elección popular que busca López Beltrán.

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Morena PRI Alejandro "Alito" Moreno Andrés Manuel López Beltrán

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