"Alito" vs. "Andy" López Beltrán: el plan del PRI en contra del hijo de AMLO en Tabasco

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador busca convertirse en candidato a diputado federal por ese distrito y, de ganar la elección, ocupar un escaño en la Cámara de Diputados.

Durante su visita a Tabasco, el líder y senador priista, Alejandro Moreno, planteó la posibilidad de no participar en las elecciones a diputado federal en el distrito 6 de dicha entidad, para que López Beltrán, mejor conocido como 'Andy', compita solo.

“Nadie registre candidato en ese distrito. Eso lo estamos valorando en el PRI. Que no registremos candidato porque se va a robar la elección. Que juegue solo, a ver ¿quién le va a validar eso?”, declaró.



Esto ocurre luego de que, desde hace al menos un mes, el también hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador realiza recorridos por el distrito que busca representar, a pesar de que las campañas electorales comenzarán hasta abril de 2027.

El priista, conocido como “Alito”, sostuvo que Morena mandó a jugar a López Beltrán por el distrito federal 06 de Tabasco, pero con el apoyo gubernamental, de los programas sociales y de los órganos electorales: “Es claro que va a competir en ese distrito y van a decir que barrió el distrito”, señaló el dirigente.

Agregó que dejarlo solo en la contienda sería una forma de enviar un mensaje sobre la impunidad que, a su consideración, existe en los recorridos de López Beltrán, debido a que se realizan con anticipación a lo establecido por la ley electoral.