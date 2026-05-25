“Lo anterior se debe a que he decidido que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contendré por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa”, señaló en la carta enviada a Morena.

López Beltrán duró 20 meses como secretario de Organización. Tenía a su cargo el “Padrón Nacional de Protagonistas de Cambio Verdadero”, el cual controla la estructura territorial de Morena, que está integrada por 70,000 comités seccionales que promocionan al partido por todo el país.

Los primeros resultados que obtuvo López Beltrán como secretario de Organización de Morena no fueron favorables para el partido que fundó su padre. En los comicios estatales de Durango y Veracruz de 2025, el partido guinda perdió 20 municipios en ambas entidades.

¿Quién es López Beltrán?

Es el segundo hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y solo tuvo un cargo público que fue como secretario de Organización de Morena. Se encargo –junto con Luisa María Alcalde– de conformar los más de 70 comités en el país y afiliar a más de 12 millones de personas.

Aunque no tiene más cargos públicos, desde 2018 se inmiscuyó en la actividad pública, pues en 2018 se encargó de conformar los comités en Morena en la Ciudad de México.

También es fundador y propietario mayoritario de "Finca Rocío", una empresa chocolatera artesanal nombrada en honor a su madre fallecida.

Cambios en Morena

Este es el tercer cambio que se hace en Morena. El primero fue la incorporación de Citlalli Hernández como presidenta de la Secretaría Nacional de Elecciones. El segundo fue la salida de Luisa María Alcalde y la llegada de Ariadna Montiel.