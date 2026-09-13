El planteamiento difundido por Desde la Fe coloca el concepto de “cultura del encuentro” como una alternativa frente a la división.

No se trata, agrega, de que los mexicanos abandonen sus diferencias, sino de encontrar espacios comunes que permitan procesarlas sin romper la convivencia.

La publicación vincula la tradición con el desafío actual de generar relaciones capaces de acercar a personas y comunidades con realidades distintas.

El mensaje sostiene que México es, desde su origen, resultado del encuentro entre pueblos, culturas, lenguas y tradiciones. Esa condición plural, plantea, constituye una parte de la riqueza del país.



El riesgo, añade, aparece cuando las diferencias dejan de ser parte de una sociedad diversa y se convierten en argumentos para profundizar la división.

El llamado de la Arquidiócesis no se limita a la actuación de autoridades o partidos políticos. Se plantea además que la construcción de una sociedad más cohesionada comienza también en ámbitos como la familia, el trabajo y la participación cívica.

La reflexión parte de una premisa de la fraternidad cristiana: la vida de los demás también genera responsabilidades. Bajo esa lógica, problemas como la seguridad, la paz y el desarrollo de una comunidad no pueden entenderse solo desde una perspectiva individual.

El mensaje también llama a fortalecer la justicia y el Estado de derecho, defender la verdad sin intereses ni privilegios y procurar un desarrollo que tenga como eje la dignidad de las personas.

Para la iglesia, celebrar la Independencia implica algo más que recordar un episodio histórico. También supone reconocer la responsabilidad que tienen los ciudadanos en el presente y el futuro del país.