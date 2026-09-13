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México

Iglesia lanza llamado por las fiestas patrias: México necesita puentes y no más trincheras

La iglesia católica llamó a fortalecer la convivencia, el Estado de derecho y la responsabilidad ciudadana durante las fiestas patrias.
dom 13 septiembre 2026 01:47 PM
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Carro de venta de artículos patrios se instala en la colonia Roma Norte. Hay sombreros, banderas y regiletes.
Imagen ilustrativa. Un carro de venta de artículos patrios se instala en la colonia Roma Norte, a días de que se celebre el Grito de Independencia de México. (Cuartoscuro/Camila Ayala Benabib)

La iglesia católica consideró que la polarización no tiene por qué convertirse en una forma permanente de convivencia, por lo que llamó a recuperar la capacidad de diálogo y construir puentes entre sectores con posiciones distintas.

Con motivo de las fiestas patrias , el mensaje plantea que la diversidad forma parte de la historia mexicana y que las diferencias políticas, sociales, económicas y culturales no deben traducirse necesariamente en confrontación.

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El planteamiento difundido por Desde la Fe coloca el concepto de “cultura del encuentro” como una alternativa frente a la división.

No se trata, agrega, de que los mexicanos abandonen sus diferencias, sino de encontrar espacios comunes que permitan procesarlas sin romper la convivencia.

La publicación vincula la tradición con el desafío actual de generar relaciones capaces de acercar a personas y comunidades con realidades distintas.

El mensaje sostiene que México es, desde su origen, resultado del encuentro entre pueblos, culturas, lenguas y tradiciones. Esa condición plural, plantea, constituye una parte de la riqueza del país.

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El riesgo, añade, aparece cuando las diferencias dejan de ser parte de una sociedad diversa y se convierten en argumentos para profundizar la división.

El llamado de la Arquidiócesis no se limita a la actuación de autoridades o partidos políticos. Se plantea además que la construcción de una sociedad más cohesionada comienza también en ámbitos como la familia, el trabajo y la participación cívica.

La reflexión parte de una premisa de la fraternidad cristiana: la vida de los demás también genera responsabilidades. Bajo esa lógica, problemas como la seguridad, la paz y el desarrollo de una comunidad no pueden entenderse solo desde una perspectiva individual.

El mensaje también llama a fortalecer la justicia y el Estado de derecho, defender la verdad sin intereses ni privilegios y procurar un desarrollo que tenga como eje la dignidad de las personas.

Para la iglesia, celebrar la Independencia implica algo más que recordar un episodio histórico. También supone reconocer la responsabilidad que tienen los ciudadanos en el presente y el futuro del país.

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