¿Quién es Andy López Beltrán, el hijo de AMLO y empresario que llega a Morena?

Es el segundo hijo de Andrés Manuel López y Rocío Beltrán, matrimonio que también procreó a José Ramón y Gonzalo Alonso. Al igual que sus padres, nació en Tabasco, pero hoy radica en la Ciudad de México.

‘Andy’ acompañó a López Obrador en su camino a la Presidencia de la República. En las campañas de 2006, 2012 y 2018 fue operador de la estructura en la Ciudad y Estado de México.

Aunque ha tenido interés por la política, con la llegada de su padre a la Presidencia, tuvo que esperar y mantenerse en actividades privadas, ello porque el presidente hizo un acuerdo, según lo reveló hace algunos días.

“Con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo, y les agradezco mucho porque lo han respetado, de que ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno, y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso. Y también, voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno, y ya están grandes”, explicó el pasado 9 de diciembre .

Durante los últimos años, Andrés Manuel López Beltrán optó por dedicarse a la actividad empresarial. Fundó junto a sus hermanos chocolatería Rocío, cuyo nombre es en honor a su madre ya fallecida, y él es el accionista mayoritario y administrador único.

Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que el segundo hijo del presidente tuvo injerencia en la política y gobierno.

Su amigo Daniel Asaf Majarrez se incorporó al gobierno de López Obrador desde 2018 como el encargado de la Ayudantía, el cuerpo que se encarga de la seguridad personal del presidente de la República. Marath Baruch Bolaños López es otro de sus amigos que obtuvo un cargo, primero como Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, y años después como titular de Gobernación, luego de que Luisa María Alcalde fuera designada como secretaria de Gobernación.