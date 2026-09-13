¿Qué es el drip pricing?

El “precio por goteo” es una práctica comercial mediante la cual una empresa muestra inicialmente el costo de un producto o servicio y, conforme avanza el proceso de compra, añade de manera gradual cargos o tarifas.

En otras palabras, el consumidor conoce el precio completo hasta etapas posteriores de la compra, por lo que el monto anunciado inicialmente no corresponde con el que finalmente termina pagando.



En su iniciativa, el legislador Ricardo Monreal señala que algunas plataformas digitales incurren en esta práctica e identifica algunos de los cargos o tarifas que se añaden para incrementar el precio:

Impuestos y contribuciones. Señala que en distintas plataformas digitales conceptos como el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, impuestos locales o tasas de hospedaje no se incorporan desde el principio al precio, sino que se desglosan posteriormente durante el proceso de pago.

Tarifas de servicio o cargos adicionales obligatorios. Explica que son cargos que las plataformas imponen como contraprestación por el servicio de intermediación digital, por lo que esta práctica modifica la percepción del costo total.

Costos administrativos bajo denominaciones diversas, como "cargo de emisión", “gasto de gestión", "tarifa de reservación", donde, dice, las plataformas añaden conceptos que, en muchos casos, no corresponden a un servicio diferenciado y verificable, sino a una forma de fragmentar artificialmente el precio total.

Cargos de procesamiento asociados al medio de pago utilizado. Estos cargos suelen comunicarse en las etapas finales del checkout, cuando el consumidor ya ha invertido un tiempo considerable en el proceso de selección y configuración del producto o servicio.