El precio que aparece al inicio de una compra en internet no siempre es el que termina pagando el consumidor. Para evitar los llamados “precios por goteo”, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, busca modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor y obligar a las plataformas digitales a mostrar desde el principio el costo total de sus productos o servicios.
Adiós cargos sorpresa: propuesta busca que plataformas digitales informen el precio total desde el inicio
¿Qué es el drip pricing?
El “precio por goteo” es una práctica comercial mediante la cual una empresa muestra inicialmente el costo de un producto o servicio y, conforme avanza el proceso de compra, añade de manera gradual cargos o tarifas.
En otras palabras, el consumidor conoce el precio completo hasta etapas posteriores de la compra, por lo que el monto anunciado inicialmente no corresponde con el que finalmente termina pagando.
En su iniciativa, el legislador Ricardo Monreal señala que algunas plataformas digitales incurren en esta práctica e identifica algunos de los cargos o tarifas que se añaden para incrementar el precio:
Impuestos y contribuciones. Señala que en distintas plataformas digitales conceptos como el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, impuestos locales o tasas de hospedaje no se incorporan desde el principio al precio, sino que se desglosan posteriormente durante el proceso de pago.
Tarifas de servicio o cargos adicionales obligatorios. Explica que son cargos que las plataformas imponen como contraprestación por el servicio de intermediación digital, por lo que esta práctica modifica la percepción del costo total.
Costos administrativos bajo denominaciones diversas, como "cargo de emisión", “gasto de gestión", "tarifa de reservación", donde, dice, las plataformas añaden conceptos que, en muchos casos, no corresponden a un servicio diferenciado y verificable, sino a una forma de fragmentar artificialmente el precio total.
Cargos de procesamiento asociados al medio de pago utilizado. Estos cargos suelen comunicarse en las etapas finales del checkout, cuando el consumidor ya ha invertido un tiempo considerable en el proceso de selección y configuración del producto o servicio.
Comisiones adicionales y cargos por plataforma. El diputado mencionó que, en este caso, las plataformas de marketplace frecuentemente incorporan comisiones que, en teoría, corresponden al vendedor, pero que en la práctica se trasladan al precio final que paga el consumidor de manera opaca.
¿Qué comercios recurren a esta práctica?
Según un análisis realizado por la Profeco sobre los precios de productos en el mercado electrónico, los precios llegaron a subir hasta 89% respecto del costo inicial.
En plataformas de hospedaje, el precio final promedio fue 34.7% superior al precio inicial anunciado, con una diferencia máxima registrada de 89% en una plataforma de alquiler vacacional.
En plataformas de boletaje, el cargo por 'servicio de plataforma' representó en promedio 27.3% del valor del boleto y en 61% de los casos no fue revelado hasta la pantalla de confirmación de compra
En plataformas de delivery, las tarifas de entrega y los cargos por servicio sumaron en promedio 41.2% del subtotal del pedido, con variaciones dinámicas no informadas previamente al consumidor.
En plataformas de transporte aéreo, el precio final con equipaje, selección de asiento y cargos de procesamiento fue en promedio 52.6% superior al precio anunciado en los motores de búsqueda integrados.
A nivel internacional también existen datos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que, en promedio, los consumidores pagan entre siete y 15% más de lo que habrían pagado de haber conocido el precio total desde el inicio.
¿Qué ley modificará?
El legislador morenista presentó una propuesta para modificar el artículo 76 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En este se establece que el proveedor mostrará de manera clara, visible, accesible y desde el primer momento de la oferta el precio total y definitivo de los bienes o servicios ofrecidos al consumidor, incluyendo impuestos, comisiones, tarifas de servicio, costos administrativos o cualquier cargo adicional aplicable.
Además, este deberá abstenerse de incrementar el precio inicialmente anunciado de bienes o servicios mediante cargos adicionales no informados previamente y de forma visible antes de iniciar el proceso de contratación o compra.
El proveedor también deberá identificar de manera expresa, visible y comprensible cuando una oferta, descuento, promoción o precio preferencial corresponda a contenido publicitario o promocional en plataformas digitales o aplicaciones tecnológicas.
¿Qué sigue?
Una vez que Ricardo Monreal presente la iniciativa en la Cámara de Diputados, esta deberá ser turnada a comisiones, donde será dictaminada.
Posteriormente, se enviará al Pleno de San Lázaro, donde la mayoría de los legisladores presentes deberá votar a favor para que se modifique dicho artículo.
En caso de que asistan los 500 legisladores, al menos 251 deberán respaldarla. Una vez aprobada, será enviada a la Secretaría de Gobernación para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.