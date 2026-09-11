Harfuch confirma el aseguramiento de un "hospital" clandestino para atender a integrantes del CJNG

La Fiscalía del Estado de Jalisco, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), realizó un cateo en el inmueble, ubicado tras la investigación por la desaparición de un joven de 20 años de Tlaquepaque, a quien le habrían hecho una supuesta oferta de trabajo en un rancho, un método usado en casos de reclutamiento forzado .

"Sí, sí era un lugar, más que un hospital, era donde llevaban a heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse o curarse", indicó García Harfuch este viernes en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el operativo fueron liberadas ocho personas de entre 16 y 43 años. Algunas de ellos estaban lesionados y presentaban señales de haber recibido atención médica. Además fueron detenidos cinco hombres y una mujer.

La Fiscalía de Jalisco también reportó el aseguramiento de medicamentos, muletas, botas ortopédicas, droga y otros insumos para la salud.

García Harfuch dijo que las autoridades continúan las investigaciones correspondientes.

"Estamos todavía con las investigaciones correspondientes y hubo otras acciones que se están llevando a cabo".