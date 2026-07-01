INE entrega constancias que acreditan a Somos México y PAZ como nuevos partidos políticos

Además del reconocimiento formal, el INE asignó a los nuevos partidos espacios dentro de sus instalaciones, mobiliario, tarjetas de acceso, estacionamientos y personal administrativo conforme al presupuesto 2026. También se les entregaron compendios de legislación electoral y publicaciones institucionales para apoyar el arranque de sus funciones.

La directora ejecutiva de Administración del Instituto, Liliana Díaz de León Zapata, encabezó la entrega física de las oficinas, en un acto estrictamente administrativo en el que no hubo presencia ni convocatoria a medios de comunicación.

Como parte del proceso, funcionarios del INE explicaron a los representantes de ambas organizaciones el funcionamiento de las áreas del Instituto, así como los procedimientos administrativos para la operación de los espacios asignados, el manejo de gastos internos y la atención de solicitudes de equipamiento. Posteriormente se realizó un recorrido por las instalaciones.

El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán, también participó en la entrega de espacios correspondientes a su área, en el marco de la incorporación de los nuevos partidos a la Comisión Nacional de Vigilancia.

El INE informó que será en próximas sesiones del Consejo General y de la Comisión Nacional de Vigilancia cuando los representantes de Somos México y PAZ rindan la protesta de ley, con lo que concluirán los actos de integración formal a los órganos colegiados del instituto.

Más adelante, en reuniones con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se definirá la distribución de los recursos públicos que les corresponden como partidos políticos nacionales.

Con estas acciones, el Instituto Nacional Electoral aseguró que da cumplimiento a las resoluciones aprobadas por su Consejo General y garantiza que las nuevas fuerzas políticas cuenten con las condiciones institucionales necesarias para ejercer sus derechos y obligaciones conforme a la legislación electoral vigente.