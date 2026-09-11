Guardia Nacional e inteligencia, entre las prioridades del presupuesto de Seguridad en 2027

También prevé la construcción y equipamiento de instalaciones de la Base Aeronaval de Acapulco, proyecto para el que se estiman 56 millones 500,000 pesos.
En materia del fortalecimiento de capacidades de vigilancia marítima y terrestre propone un gasto de 1,374 millones 450,000 pesos para adquirir equipo tecnológico; también prevé la construcción de siete buques tipo Patrulla Oceánica que tendrán un costo de 1,120 millones 237,995 pesos y para embarcaciones tipo Patrullas Interceptoras y Costeras 371 millones 151,648 pesos.
El gasto de la Secretaría de Seguridad Pública
La institución a cargo de Omar García Harfuch tendrá un incremento de 3.9% en su presupuesto del próximo año al pasar de 60,110 millones a 64,486 mdp.
Para funciones de Inteligencia Estratégica para la Seguridad Nacional y Pública, la corporación prevé un presupuesto de 4,309 millones de pesos.
La inteligencia e investigación, son parte de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre los rubros que más recursos tendrán están la Prevención y Reinserción Social con 26,495 mdp, así como el fortalecimiento del Control del Sistema Federal Penitenciario con 23,079 y el Centro Nacional de Inteligencia con 4,309 mdp.
Para uno de los programas de prevención de la violencia, Jóvenes Unen al Barrio, se prevén alrededor de 600 mdp.
|Concepto / Función
|Presupuesto (MXN)
|Funciones de Inteligencia Estratégica para la Seguridad Nacional y Pública
|$4,309,983,682
|Funciones para el fortalecimiento del Control del Sistema Federal Penitenciario
|$23,079,957,711
|Plataforma México
|$554,588,927
|Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
|$1,501,396,535
|Centro Nacional de Inteligencia
|$4,309,983,682
|Jóvenes unen al Barrio
|$595,267,999
|Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública
|$1,201,089,767
|Infraestructura en materia de seguridad pública
|$8,276,025,558
|Atención a desastres por eventos naturales
|$197,949,117
|Prevención y Reinserción Social
|$26,495,692,192
|Servicio de Protección Federal
|$2,211,699,616
Entre los proyectos específicos que tiene la institución está la rehabilitación del Centro Federal de Reinserción Social número 1 Altiplano para incrementar su capacidad para lo que se propone un presupuesto de 268 millones 156,937 pesos, la del Centro Federal de Reinserción Social número 5 Oriente que tendrá una erogación de 209 millones 75,189 pesos.
En la lista también está la rehabilitación del Centro Federal de Reinserción Social número 8 Nor-Poniente que tendrá un gasto de 89 millones 186,282 de pesos, la del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial que tendrá un presupuesto de 269 millones 530,463 de pesos.
También tiene el proyecto de rehabilitar el Centro Federal de Reinserción Social número 7 Nor-noreste para lo que se prevé un presupuesto de 155 millones 611,204 pesos y para el Centro Federal de Reinserción Social número 4 Noroeste se propone para su rehabilitación 1,133 millones 887,036 pesos.