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México

Guardia Nacional e inteligencia, entre las prioridades del presupuesto de Seguridad en 2027

Para el próximo año se prevé un presupuesto conjunto de 331,416 mdp para la Secretaría de Seguridad Pública, Marina y la Defensa Nacional, un incremento de más de 34,000 mdp.
vie 11 septiembre 2026 05:30 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum acompañada por los secretarios de Marina y Defensa Nacional durante el aniversario de la Guardia Nacional.
Para 2027, la bolsa para las instituciones de seguridad pública tendrá un incremento de 34,625 millones de pesos. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

El presupuesto de 331,416 mdp de pesos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum proyecta destinar al rubro de seguridad para 2027 tendrá entre sus prioridades fortalecer la Guardia Nacional, atender las causas de la violencia e impulsar las capacidades de inteligencia e investigación frente al crimen.

En el Proyecto de Paquete Económico de 2027 se plantea un aumento de 11% para la seguridad pública del país respecto al presupuesto de 2026 que asciende a 296,790 millones de pesos.

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De las tres instituciones encargadas de la seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional será la que más recursos tendrá: 185,706 millones de pesos, seguida de la Marina con 65,926 millones de pesos y de Seguridad con 64,486 millones de pesos.

Se perfila aumento para presupuesto para seguridad pública

Comparativo Presupuesto 2026 vs. Proyecto 2027

Total (Consolidado) +11.00%
2026: $296.79B 2027: $331.42B

Sedena +8.70%
2026: $170.75B 2027: $185.71B

Marina +23.20% (Mayor crecimiento)
2026: $65.93B 2027: $81.22B

SSP +7.20%
2026: $60.11B 2027: $64.49B

Cuadrante 1: Defensa Nacional
Sedena
Presupuesto 2026: $170,753,142,093
Proyecto 2027: $185,706,134,034
Incremento: +8.70%

Cuadrante 2: Armada de México
Marina
Presupuesto 2026: $65,926,797,533
Proyecto 2027: $81,223,355,715
Incremento: +23.20%

Cuadrante 3: Protección Ciudadana
SSP
Presupuesto 2026: $60,110,883,499
Proyecto 2027: $64,486,913,475
Incremento: +7.20%

Cuadrante 4: Dato Consolidado
Total Seguridad
Presupuesto 2026: $296,790,823,125
Proyecto 2027: $331,416,403,224
Incremento: +11.00%
Fuente: PPEF 2027

¿En qué gastarán las secretarías?


Los proyectos en Defensa Nacional

Para el próximo año, la Secretaría de la Defensa Nacional se perfila a tener un incremento de 5.4% en su presupuesto al pasar de 170,753 millones a 185,706 millones de pesos.

En su programa de gasto tiene previsto para la Guardia Nacional 31,486 millones de pesos, cifra que implicaría un incremento de 34% pues para este año se le asignaron 23,492 mdp.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que parte del incremento para la seguridad tiene como propósito fortalecer a la corporación.

“Seguridad también va a tener un aumento, sobre todo, vinculado a la consolidación de la Guardia Nacional y de las áreas de Inteligencia e Investigación”, dijo este miércoles en su conferencia matutina.

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Esa institución también destinará recursos para el Tren Maya y la empresa estatal Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca Maya-Mexica, ambos, creados en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Para el equipo e infraestructura militares, la Sedena prevé una partida de 9,514 millones de pesos, aunque no se dan detalles.

Para la defensa de la soberanía, integridad e independencia se prevé un gasto de 59,083 millones de pesos.

Gasto en la Sedena

Concepto de Gasto Presupuesto (MXN)
Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional $59,083,241,251
Guardia Nacional $31,486,613,762
Servicios de operación para la prevención, investigación y persecución de delitos $25,119,675,285
Tren Maya, S.A. de C.V. $18,180,441,524
Equipo e infraestructura militares de calidad $9,514,061,173
Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. $2,152,008,834
Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V. $881,949,133
Fortalecimiento de las capacidades de auxilio a la población civil mediante el Plan DN-III-E $100,430,651

Fuente: PPEF 2027

Además, la institución prevé partidas específicas para la remodelación, ampliación y equipamiento integral de la Unidad de Especialidades Médicas para las que el gasto asciende a 400 millones 580,043 de pesos,

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Los proyectos de la Marina

La institución tendrá el mayor incremento en su presupuesto para 2027. Si el PPEF es aprobado sin cambios de acuerdo con lo propuesto, sus recursos pasarán de pasar de 65,926 millones de pesos a 81,223 millones de pesos, lo que implicará un alza de 19.4%.

Entre los proyectos que más dinero contemplan está Seguridad Nacional a la que destinará 46,923 millones de pesos y 25,000 millones para infraestructura ferroviaria.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum tiene como uno de sus proyectos principales en infraestructura un plan para construir y habilitar de más de 3,000 kilómetros de vías férreas
.
Además contempla partidas para el fortalecimiento de la inteligencia e investigación a la que destinará 480,000 pesos y para el al turismo de bajo impacto ambiental del "Centro Turístico Islas Marías" 81,802 mdp.

Gasto en la Marina

Gasto / Concepto Presupuesto (MXN)
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec $75,701,086
Servicios de impulso al turismo de bajo impacto ambiental del "Centro Turístico Islas Marías" $81,802,240
Servicios de operación de la infraestructura ferroviaria $115,129,755
Infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros $25,000,000,000
Fortalecimiento de la inteligencia e investigación $480,000
Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios $36,558,489
Seguridad Nacional $46,923,776,094
Atención a las causas de la violencia $83,114,603

Fuente: PPEF 2027

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Para el próximo año, la institución tiene entre sus proyectos adquirir aviones para transporte militar y carga para lo que prevé un gasto de 122 millones 311,524 pesos; aeronaves para operaciones navales para lo que prevé gastar 133 millones 801,322 pesos, así como "activos para operaciones de vigilancia" para los que el gasto será de 149 millones 206,707 pesos.

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También prevé la construcción y equipamiento de instalaciones de la Base Aeronaval de Acapulco, proyecto para el que se estiman 56 millones 500,000 pesos.

En materia del fortalecimiento de capacidades de vigilancia marítima y terrestre propone un gasto de 1,374 millones 450,000 pesos para adquirir equipo tecnológico; también prevé la construcción de siete buques tipo Patrulla Oceánica que tendrán un costo de 1,120 millones 237,995 pesos y para embarcaciones tipo Patrullas Interceptoras y Costeras 371 millones 151,648 pesos.

El gasto de la Secretaría de Seguridad Pública

La institución a cargo de Omar García Harfuch tendrá un incremento de 3.9% en su presupuesto del próximo año al pasar de 60,110 millones a 64,486 mdp.

Para funciones de Inteligencia Estratégica para la Seguridad Nacional y Pública, la corporación prevé un presupuesto de 4,309 millones de pesos.

La inteligencia e investigación, son parte de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

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Entre los rubros que más recursos tendrán están la Prevención y Reinserción Social con 26,495 mdp, así como el fortalecimiento del Control del Sistema Federal Penitenciario con 23,079 y el Centro Nacional de Inteligencia con 4,309 mdp.

Para uno de los programas de prevención de la violencia, Jóvenes Unen al Barrio, se prevén alrededor de 600 mdp.

Gasto en la SSP

Concepto / Función Presupuesto (MXN)
Funciones de Inteligencia Estratégica para la Seguridad Nacional y Pública $4,309,983,682
Funciones para el fortalecimiento del Control del Sistema Federal Penitenciario $23,079,957,711
Plataforma México $554,588,927
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública $1,501,396,535
Centro Nacional de Inteligencia $4,309,983,682
Jóvenes unen al Barrio $595,267,999
Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública $1,201,089,767
Infraestructura en materia de seguridad pública $8,276,025,558
Atención a desastres por eventos naturales $197,949,117
Prevención y Reinserción Social $26,495,692,192
Servicio de Protección Federal $2,211,699,616

Fuente: PPEF 2027

Entre los proyectos específicos que tiene la institución está la rehabilitación del Centro Federal de Reinserción Social número 1 Altiplano para incrementar su capacidad para lo que se propone un presupuesto de 268 millones 156,937 pesos, la del Centro Federal de Reinserción Social número 5 Oriente que tendrá una erogación de 209 millones 75,189 pesos.

En la lista también está la rehabilitación del Centro Federal de Reinserción Social número 8 Nor-Poniente que tendrá un gasto de 89 millones 186,282 de pesos, la del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial que tendrá un presupuesto de 269 millones 530,463 de pesos.

También tiene el proyecto de rehabilitar el Centro Federal de Reinserción Social número 7 Nor-noreste para lo que se prevé un presupuesto de 155 millones 611,204 pesos y para el Centro Federal de Reinserción Social número 4 Noroeste se propone para su rehabilitación 1,133 millones 887,036 pesos.

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Seguridad pública Paquete Económico SSP Secretaría de Marina

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