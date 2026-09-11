Guardia Nacional e inteligencia, entre las prioridades del presupuesto de Seguridad en 2027

De las tres instituciones encargadas de la seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional será la que más recursos tendrá: 185,706 millones de pesos, seguida de la Marina con 65,926 millones de pesos y de Seguridad con 64,486 millones de pesos.

Se perfila aumento para presupuesto para seguridad pública Comparativo Presupuesto 2026 vs. Proyecto 2027 Total (Consolidado) +11.00% 2026: $296.79B 2027: $331.42B Sedena +8.70% 2026: $170.75B 2027: $185.71B Marina +23.20% (Mayor crecimiento) 2026: $65.93B 2027: $81.22B SSP +7.20% 2026: $60.11B 2027: $64.49B Cuadrante 1: Defensa Nacional Sedena Presupuesto 2026: $170,753,142,093 Proyecto 2027: $185,706,134,034 Incremento: +8.70% Cuadrante 2: Armada de México Marina Presupuesto 2026: $65,926,797,533 Proyecto 2027: $81,223,355,715 Incremento: +23.20% Cuadrante 3: Protección Ciudadana SSP Presupuesto 2026: $60,110,883,499 Proyecto 2027: $64,486,913,475 Incremento: +7.20% Cuadrante 4: Dato Consolidado Total Seguridad Presupuesto 2026: $296,790,823,125 Proyecto 2027: $331,416,403,224 Incremento: +11.00%

¿En qué gastarán las secretarías?





Los proyectos en Defensa Nacional

Para el próximo año, la Secretaría de la Defensa Nacional se perfila a tener un incremento de 5.4% en su presupuesto al pasar de 170,753 millones a 185,706 millones de pesos.

En su programa de gasto tiene previsto para la Guardia Nacional 31,486 millones de pesos, cifra que implicaría un incremento de 34% pues para este año se le asignaron 23,492 mdp.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que parte del incremento para la seguridad tiene como propósito fortalecer a la corporación.

“Seguridad también va a tener un aumento, sobre todo, vinculado a la consolidación de la Guardia Nacional y de las áreas de Inteligencia e Investigación”, dijo este miércoles en su conferencia matutina.



Esa institución también destinará recursos para el Tren Maya y la empresa estatal Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca Maya-Mexica, ambos, creados en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Para el equipo e infraestructura militares, la Sedena prevé una partida de 9,514 millones de pesos, aunque no se dan detalles.

Para la defensa de la soberanía, integridad e independencia se prevé un gasto de 59,083 millones de pesos.

Gasto en la Sedena Concepto de Gasto Presupuesto (MXN) Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional $59,083,241,251 Guardia Nacional $31,486,613,762 Servicios de operación para la prevención, investigación y persecución de delitos $25,119,675,285 Tren Maya, S.A. de C.V. $18,180,441,524 Equipo e infraestructura militares de calidad $9,514,061,173 Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. $2,152,008,834 Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V. $881,949,133 Fortalecimiento de las capacidades de auxilio a la población civil mediante el Plan DN-III-E $100,430,651

Además, la institución prevé partidas específicas para la remodelación, ampliación y equipamiento integral de la Unidad de Especialidades Médicas para las que el gasto asciende a 400 millones 580,043 de pesos,