Paquete Económico 2027 estanca recursos para la Beca Rita Cetina y la Pensión para Adultos Mayores

Presupuesto para Pensiones del Bienestar

El Paquete Económico 2027 proyecta una asignación de 543,498.4 millones de pesos a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores. La cifra representa 142.1 millones de pesos más que lo aprobado este año. Sin embargo, en términos reales, el incremento presupuestal para este programa solo sería de 0.03%.

El documento, que la Secretaría de Hacienda entregó este martes a la Cámara de Diputados, propone un presupuesto de 59,356.3 millones de pesos a la Pensión Mujeres Bienestar, con lo que este programa social contaría con 564.3 millones de pesos adicionales, un incremento real de 0.96% respecto a 2026.



De aprobarse tal cual el PPEF 2027, la Pensión para Personas con Discapacidad también tendría un incremento presupuestal real de apenas 0.03%, al pasar de 36,266 millones de pesos en 2026 a 37,426.5 millones de pesos en 2027.

Presupuesto para los programas de becas

El Ejecutivo propone, además, un aumento real de solo 0.03% en todos los programas de becas de todos los niveles educativos.

Para la Beca Rita Cetina se proyecta un monto de 133,561.3 millones de pesos, apenas 34.9 millones de pesos más que en 2026. A la Beca para Estudiantes de Nivel Superior se destinarían 11.5 millones de pesos adicionales, y al programa Jóvenes Escribiendo El Futuro, la beca para estudiantes de educación superior, se le asignarían solo 3.4 millones de pesos más que en 2026.

El proyecto de presupuesto del próximo año considera 6.8 millones de pesos adicionales para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.