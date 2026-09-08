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México

Paquete Económico 2027 estanca recursos para la Beca Rita Cetina y la Pensión para Adultos Mayores

El Ejecutivo plantea mantener el gasto en becas y pensiones sin aumentos significativos, además de recortes en Sembrando Vida y La Escuela es Nuestra, de acuerdo con el Paquete Económico 2027.
mar 08 septiembre 2026 10:32 PM
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Un alumno de educación básica sostiene el sobre de la tarjeta del Banco del Bienestar donde el gobierno federal le depositará el monto del programa social de becas.
En 2026,15 millones de alumnos de educación básica fueron beneficiarios del programa de Beca Rita Cetina. (Foto: Facebook Julio León)

Para 2027, el gobierno de Claudia Sheinbaum planea elevar de 987,160 millones de pesos a poco más de 1 billón de pesos el presupuesto destinado a los programas sociales. Esto representaría un incremento general de 38,228 millones de pesos respecto a 2026. Pero, considerando el impacto de la inflación, el aumento real sería solo de 0.65%.

Es por esto que algunos programas sociales, como la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, así como las becas para estudiantes, tendrían un presupuesto estancado el próximo año.

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Presupuesto para Pensiones del Bienestar

El Paquete Económico 2027 proyecta una asignación de 543,498.4 millones de pesos a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores. La cifra representa 142.1 millones de pesos más que lo aprobado este año. Sin embargo, en términos reales, el incremento presupuestal para este programa solo sería de 0.03%.

El documento, que la Secretaría de Hacienda entregó este martes a la Cámara de Diputados, propone un presupuesto de 59,356.3 millones de pesos a la Pensión Mujeres Bienestar, con lo que este programa social contaría con 564.3 millones de pesos adicionales, un incremento real de 0.96% respecto a 2026.

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De aprobarse tal cual el PPEF 2027, la Pensión para Personas con Discapacidad también tendría un incremento presupuestal real de apenas 0.03%, al pasar de 36,266 millones de pesos en 2026 a 37,426.5 millones de pesos en 2027.

Presupuesto para los programas de becas

El Ejecutivo propone, además, un aumento real de solo 0.03% en todos los programas de becas de todos los niveles educativos.

Para la Beca Rita Cetina se proyecta un monto de 133,561.3 millones de pesos, apenas 34.9 millones de pesos más que en 2026. A la Beca para Estudiantes de Nivel Superior se destinarían 11.5 millones de pesos adicionales, y al programa Jóvenes Escribiendo El Futuro, la beca para estudiantes de educación superior, se le asignarían solo 3.4 millones de pesos más que en 2026.

El proyecto de presupuesto del próximo año considera 6.8 millones de pesos adicionales para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

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Y solo 8.9 millones de pesos más para el Programa de Vivienda Social.

Proyecto de Presupuesto 2027 para programas sociales

Variación Presupuestal Real (2026 vs. 2027) | Cifras en Millones de Pesos (MDP) deflactadas a la tasa de inflación del 3.20%

Programa / Concepto PPEF 2026
(Nominal)		 PPEF 2026
(Real 2027)		 PPEF 2027
(Nominal)		 Var. Real
(MDP)		 Var. Real
(%)
Pensión para Adultos Mayores 526,508.0 543,356.3 543,498.4 +142.1 +0.03%
Pensión Mujeres Bienestar 56,969.0 58,792.0 59,356.3 +564.3 +0.96%
Pensión Personas con Discapacidad 36,266.0 37,426.5 37,436.3 +9.8 +0.03%
Jóvenes Construyendo el Futuro 25,173.0 25,978.5 25,985.3 +6.8 +0.03%
Programas de Becas Benito Juárez (Total) 184,595.0 190,502.0 190,551.9 +49.9 +0.03%
↳ Beca Rita Cetina 129,386.0 133,526.4 133,561.3 +34.9 +0.03%
↳ Beca Nivel Medio Superior 42,559.0 43,920.9 43,932.4 +11.5 +0.03%
↳ Beca Nivel Superior / Jóvenes Escribiendo el Futuro 12,650.0 13,054.8 13,058.2 +3.4 +0.03%
Salud Casa por Casa 4,000.0 4,128.0 5,000.0 +872.0 +21.12%
Niñas y Niños 3,312.0 3,418.0 3,418.0 0.0 0.00%
Pesca 1,721.0 1,776.1 2,118.1 +342.0 +19.26%
Producción para el Bienestar 17,472.0 18,031.1 17,000.0 -1,031.1 -5.72%
Precios de Garantía* 13,000.0 13,416.0 Reestruct. N/A
Sembrando Vida 40,664.0 41,965.2 40,500.0 -1,465.2 -3.49%
Fertilizantes 18,200.0 18,782.4 17,000.0 -1,782.4 -9.49%
La Escuela es Nuestra 26,000.0 26,832.0 20,000.0 -6,832.0 -25.46%
Programa de Vivienda Social 33,280.0 34,345.0 34,353.9 +8.9 +0.03%
Comercio Justo 8,995.6 Nuevo 2027 N/A
Acopio para el Bienestar 8,445.0 Nuevo 2027 N/A
Leche para el Bienestar 6,866.9 Nuevo 2027 N/A
Comercio Justo (Incentivos) 2,862.8 Nuevo 2027 N/A
Maíz es la Raíz 2,000.0 Nuevo 2027 N/A
TOTAL 987,160.0 1,018,749.1 1,025,388.5 +6,639.4 +0.65%
* Precios de Garantía se reestructuró en 2027 en 5 nuevos esquemas de comercialización agroalimentaria. Fuente: SHCP

Cero aumento presupuestal para infancias

El PPEF 2027 no plantea ningún incremento presupuestal real para el programa social Niñas y Niños, que otorga transferencias monetarias a los hogares monoparentales de madres trabajadoras.

La propuesta del Ejecutivo es pasar el gasto público de este programa de 3,312 millones de pesos a 3,418 millones de pesos, pero, considerando la inflación, no contaría con ningún aumento en términos reales.

Recortes a La Escuela es Nuestra y a Sembrando Vida

Otros de los programas sociales prioritarios sí tendrían recortes presupuestales reales. Es el caso de La Escuela es Nuestra, para el que se proyecta pasar de un gasto aprobado el año pasado de 26,000 millones de pesos a 20,000 millones de pesos en 2027. Esto significa una disminución real de 25%.

Para el programa Sembrando Vida, uno de los programas estrella del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también se plantea un recorte de 164 millones de pesos. Al programa de fertilizantes se le recortarían 1,200 millones de pesos, y a Producción para el Bienestar se le asignarían 472 millones de pesos menos.

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Salud Casa por Casa, con mayor aumento

De todos los programas sociales, el único al que se propone aumentar el presupuesto de manera significativa es a Salud Casa por Casa, mediante el cual se otorgan consultas médicas a domicilio a personas adultas mayores y con discapacidad.

El PPEF plantea elevar el gasto de este programa de 4,000 a 5,000 millones de pesos, lo que equivale a un incremento real de 21%.

El programa de Pesca es el segundo con aumento real de 19%. Pasaría de 1,721 a 2,118 millones de pesos.

Restructuración de Precios de Garantía

El PPEF 2027 también propone una reestructuración en el programa social Precios de Garantía. Este apoyo, que tuvo una asignación de 13,000 millones de pesos en 2026, ya no aparece de forma individual (con ese nombre) en el proyecto de presupuesto del próximo año.

En su lugar, el documento diversifica en cinco programas específicos, que suman un presupuesto total de 29,170.3 millones de pesos.

Así que ahora se propone el programa de Comercio Justo, con una asignación de 8,995.6 millones de pesos; Acopio para el Bienestar, con 8,445 millones de pesos; Leche para el Bienestar, con 6,866.9 millones de pesos; Incentivos para el Comercio Justo, con 2,862.8 millones de pesos y Maíz es la Raíz, con 2,000 millones de pesos.

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Paquete Económico

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