Paquete Económico 2027 estanca recursos para la Beca Rita Cetina y la Pensión para Adultos Mayores

Salud Casa por Casa, con mayor aumento
De todos los programas sociales, el único al que se propone aumentar el presupuesto de manera significativa es a Salud Casa por Casa, mediante el cual se otorgan consultas médicas a domicilio a personas adultas mayores y con discapacidad.
El PPEF plantea elevar el gasto de este programa de 4,000 a 5,000 millones de pesos, lo que equivale a un incremento real de 21%.
El programa de Pesca es el segundo con aumento real de 19%. Pasaría de 1,721 a 2,118 millones de pesos.
Restructuración de Precios de Garantía
El PPEF 2027 también propone una reestructuración en el programa social Precios de Garantía. Este apoyo, que tuvo una asignación de 13,000 millones de pesos en 2026, ya no aparece de forma individual (con ese nombre) en el proyecto de presupuesto del próximo año.
En su lugar, el documento diversifica en cinco programas específicos, que suman un presupuesto total de 29,170.3 millones de pesos.
Así que ahora se propone el programa de Comercio Justo, con una asignación de 8,995.6 millones de pesos; Acopio para el Bienestar, con 8,445 millones de pesos; Leche para el Bienestar, con 6,866.9 millones de pesos; Incentivos para el Comercio Justo, con 2,862.8 millones de pesos y Maíz es la Raíz, con 2,000 millones de pesos.