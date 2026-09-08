Prueba PISA 2025: La Nueva Escuela Mexicana debuta y reprueba en matemáticas y lectura

La cifra es demoledora si se comparan los resultados de México con el promedio de los otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE), donde ese porcentaje alcanza el 65%, mientras que en China llega hasta el 96%.

La prueba PISA 2025, que realiza este organismo, es la primera que evalúa completamente el desempeño académico de los estudiantes bajo la Nueva Escuela Mexicana, el modelo educativo impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador que se implementó de manera oficial en todas las escuelas a partir del ciclo escolar 2023-2024.





Resultados de México en la prueba PISA 2025

En ciencia y en lectura, solo uno de cada dos estudiantes mexicanos supera el nivel básico. En contraste, el 74% de los alumnos de otros países miembros de la OCDE adquiere habilidades avanzadas en ciencia y 69% alcanza un nivel avanzado de comprensión lectora a los 15 años.

Con estos resultados, México mantiene el rezago educativo en estas materias y no logra superar el impacto en el aprendizaje de las clases a distancia durante la pandemia de covid, un problema que organizaciones civiles urgen atender.

En esta edición, la prueba PISA 2025 se aplicó en 91 países y México ocupó el lugar 64 de entre las naciones evaluadas, debido a que el desempeño de los estudiantes no alcanzó ni el promedio de la OCDE.

"Los resultados promedio de 2025 en México fueron inferiores a los de la prueba PISA 2022 en matemáticas, y prácticamente iguales a los de 2022 en lectura y ciencias", se lee en el informe.