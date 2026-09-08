Prueba PISA 2025: La Nueva Escuela Mexicana debuta y reprueba en matemáticas y lectura

Los estudiantes mexicanos de 15 años no están aprendiendo lo suficiente en las escuelas. La mayoría no sabe resolver un problema sencillo de matemáticas, comprender un texto breve o un concepto científico simple, así lo revelan los resultados de la prueba PISA 2025.
En el informe, que se presenta este martes, muchos de los alumnos que terminan la secundaria no superan el nivel básico en ciencias, lectura y matemáticas. Es en esta última materia donde México registra mayores rezagos: solo el 30% de los estudiantes tiene un buen nivel de conocimiento.
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La cifra es demoledora si se comparan los resultados de México con el promedio de los otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE), donde ese porcentaje alcanza el 65%, mientras que en China llega hasta el 96%.
La prueba PISA 2025, que realiza este organismo, es la primera que evalúa completamente el desempeño académico de los estudiantes bajo la Nueva Escuela Mexicana, el modelo educativo impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador que se implementó de manera oficial en todas las escuelas a partir del ciclo escolar 2023-2024.
En ciencia y en lectura, solo uno de cada dos estudiantes mexicanos supera el nivel básico. En contraste, el 74% de los alumnos de otros países miembros de la OCDE adquiere habilidades avanzadas en ciencia y 69% alcanza un nivel avanzado de comprensión lectora a los 15 años.
Con estos resultados, México mantiene el rezago educativo en estas materias y no logra superar el impacto en el aprendizaje de las clases a distancia durante la pandemia de covid, un problema que organizaciones civiles urgen atender.
En esta edición, la prueba PISA 2025 se aplicó en 91 países y México ocupó el lugar 64 de entre las naciones evaluadas, debido a que el desempeño de los estudiantes no alcanzó ni el promedio de la OCDE.
"Los resultados promedio de 2025 en México fueron inferiores a los de la prueba PISA 2022 en matemáticas, y prácticamente iguales a los de 2022 en lectura y ciencias", se lee en el informe.
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En matemáticas, el país obtuvo una calificación promedio de 388 puntos, por debajo de los 395 aciertos que alcanzó en 2022. También está por debajo del promedio de los países de la OCDE, que fue de 463 puntos en esta materia.
En lectura, México registró 408 puntos, igual por debajo de 2022, cuando obtuvo 415 puntos, y lejos del promedio de 461 puntos de la OCDE.
Solo en Ciencia, el país alcanzó una calificación por encima de 2022, al sumar 414 puntos, cuatro más que los obtenidos hace tres años. Sin embargo, esta calificación se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE, que es de 482 puntos.
Además, el propio organismo señala en el informe que esa ligera mejora no es significativa.
"En ciencias, los resultados se han mantenido estables a lo largo de todas las evaluaciones PISA, con fluctuaciones pequeñas y no significativas", explica.
Rezago de 20 años en matemáticas
Los resultados de México en matemáticas y lectura se encuentran todavía por debajo de los alcanzados entre 2009 y 2018.
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En Ciencia, por ejemplo, el país alcanzó su máxima calificación, de 419 puntos, en 2018.
Y los puntajes más bajos, de 410 puntos, se registraron en 2006 y en 2022, durante los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón (PAN) y Andrés Manuel López Obrador (Morena).
La mejor calificación obtenida en matemáticas, también de 419 puntos, se registró en la prueba PISA 2009. Desde entonces, México no ha alcanzado otra vez ese resultado.
Así que, con 388 puntos promediados en 2025, el país registra un retroceso de más de 20 años en matemáticas, al ubicarse con una calificación similar a la obtenida en 2003, que fue de 385 puntos.
Prácticamente ningún estudiante en México obtuvo un rendimiento sobresaliente en matemáticas.
Informe de resultados de la prueba PISA 2025.
El mejor puntaje en lectura, de 425 puntos, se consiguió en 2009 y, desde ese año, México registra un descenso constante, hasta llegar a 408 puntos en 2025.
Esto significa que los estudiantes mexicanos de 15 años no pueden reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos y, además, la mitad de los alumnos no pueden identificar la idea principal en un texto de extensión moderada.
Y el 70% no sabe representar matemáticamente una situación sencilla, por ejemplo, convertir precios a otra moneda.
Los factores del rezago educativo
México cambió el modelo educativo de educación básica. En 2019 se aprobó la modificación constitucional para instaurar la Nueva Escuela Mexicana. Este modelo educativo fue muy criticado porque se presentó con nuevos libros de texto que tenían errores, abandonó las evaluaciones educativas nacionales y propuso cambios a la enseñanza de las materias.
Resultados de México en la prueba PISA 2025
Comparativa con el promedio de la OCDE y países seleccionados
Ciencias
Matemáticas
Lectura
Resolución de Problemas Computacionales
Fuente: Informe de la Prueba PISA 2025. OCDE.
La instauración de ese modelo educativo, impulsado en el sexenio de López Obrador, se llevó a cabo hasta el ciclo escolar 2023-2024. Luego de que en 2022 un amparo detuviera temporalmente la aplicación de un piloto del modelo.
Por eso, la Prueba Pisa 2025 es la primera que evalúa realmente los resultados de los estudiantes bajo la Nueva Escuela Mexicana y el desempeño académico no es muy favorable.
Sin embargo, en el informe de resultados de la prueba PISA 2025, la OCDE indica que el bajo desempeño académico de México puede estar relacionado con los esfuerzos de los últimos gobiernos para incorporar a más adolescentes de comunidades marginadas en la educación secundaria.
"Esto sugiere que la matrícula en educación secundaria creció de manera constante a lo largo del tiempo. Asimismo, indica que el aparente descenso en los resultados de PISA está vinculado, en parte, a la incorporación al sistema escolar de más jóvenes de 15 años provenientes de poblaciones marginadas", explica.
Mexicanos Primero, organización civil que promueve el derecho de los niños a aprender, explica que no comprender lo que se lee impacta severamente a los estudiantes, quienes tendrán dificultades para construir nuevos conocimientos, desarrollar el pensamiento crítico y el aprendizaje en todas las áreas.
“Las consecuencias trascienden el salón de clases, ya que las niñas y los niños acumulan rezagos con impactos en su autoestima, realización profesional y nivel de ingreso, así como en la toma de decisiones para su bienestar”.
La realidad en México nos exige actuar con urgencia y dejar de hacerlo con esfuerzos aislados.
Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero.
Este problema, explica, es estructural y no se puede atribuir a la política educativa de un solo sexenio o gobierno, ya que se arrastra desde hace muchos años. Sin embargo, sí requiere una atención inmediata, colectiva e integral para revertirlo.
Por eso, en conjunto con Fondo Alternativa y otras organizaciones lanzaron el Compromiso por la Comprensión Lectora, una iniciativa que busca ponerla como una prioridad nacional y una forma de atender uno de los retos educativos más persistentes y complejos del país.
El no comprender lo que se lee tiene un daño exponencial en la educación de cada mexicano y en la vida de todos a nivel país.
Georgina López Guerra, presidenta de Fondo Alternativa.