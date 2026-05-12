Ante esa posibilidad, organizaciones de la sociedad civil demandaron a las entidades federativas priorizar el aprendizaje y el bienestar del estudiantado, así como evitar que las últimas semanas de clase se conviertan en períodos inactivos.

“Las decisiones sobre el calendario escolar deben contemplar los tiempos establecidos para el aprendizaje y la evaluación”, señaló Mexicanos Primero.

Por ley, los ciclos escolares deben cumplir 185 días de clases. Si estos tiempos se recortan, como se había decidido en un principio, el periodo quedaría en 157 días, por debajo de todos los países de la OCDE, que alcanzan una media de 186 días de clase.

“La SEP debe atender los rezagos académicos y realizar evaluaciones en tiempo y forma, con materiales educativos adecuados y con más de un millón de docentes preparados”, exigió Mexicanos Primero.

Rezago educativo

Cumplir con el ciclo escolar es fundamental para que los alumnos estudien los contenidos programados, sobre todo porque el sistema educativo enfrenta rezagos desde la pandemia de covid-19.

En la última prueba PISA, la evaluación educativa internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los estudiantes mexicanos obtuvieron puntuaciones inferiores al promedio en matemáticas, lectura y ciencias. Los resultados en matemáticas, incluso, tuvieron un retroceso de dos décadas.