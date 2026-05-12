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México

Ante rezago educativo de México, padres de familia y especialistas celebran revés a recortar calendario escolar

Aunque las clases continuarán hasta el 15 de julio, los gobiernos estatales tendrán flexibilidad sobre sus ciclos escolares ante condiciones particulares.
mar 12 mayo 2026 02:46 PM
El ciclo escolar 2025 a 2026 se mantiene como estaba pese a Mundial y onda de calor
Organizaciones civiles exigieron a la SEP una disculpa por las malas decisiones sobre el calendario escolar. (Foto: Carlos Alberto Carbajal/Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se retractó de recortar un mes el calendario escolar por el Mundial de Futbol, debido al rechazo que esta medida generó en la comunidad educativa.

Padres, madres de familia y especialistas en educación celebraron que el ciclo escolar concluya hasta el 15 de julio, como establece el calendario oficial.

Sin embargo, los gobiernos estatales tendrán flexibilidad sobre la duración de las clases si continúan con las altas temperaturas registradas en algunas regiones del país.

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Ante esa posibilidad, organizaciones de la sociedad civil demandaron a las entidades federativas priorizar el aprendizaje y el bienestar del estudiantado, así como evitar que las últimas semanas de clase se conviertan en períodos inactivos.

“Las decisiones sobre el calendario escolar deben contemplar los tiempos establecidos para el aprendizaje y la evaluación”, señaló Mexicanos Primero.

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Por ley, los ciclos escolares deben cumplir 185 días de clases. Si estos tiempos se recortan, como se había decidido en un principio, el periodo quedaría en 157 días, por debajo de todos los países de la OCDE, que alcanzan una media de 186 días de clase.

“La SEP debe atender los rezagos académicos y realizar evaluaciones en tiempo y forma, con materiales educativos adecuados y con más de un millón de docentes preparados”, exigió Mexicanos Primero.

tiempo de clases

Rezago educativo

Cumplir con el ciclo escolar es fundamental para que los alumnos estudien los contenidos programados, sobre todo porque el sistema educativo enfrenta rezagos desde la pandemia de covid-19.

En la última prueba PISA, la evaluación educativa internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los estudiantes mexicanos obtuvieron puntuaciones inferiores al promedio en matemáticas, lectura y ciencias. Los resultados en matemáticas, incluso, tuvieron un retroceso de dos décadas.

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A los especialistas también les preocupa el abandono escolar, sobre todo en el nivel medio superior, donde se registra el mayo porcentaje de deserción escolar.

Por eso, para Cristina Perales, directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, adelantar las vacaciones habría afectado los procesos de continuidad, seguridad y pertenencia en las escuelas.

“Las escuelas son un espacio estable no solo para las infancias y juventudes, sino para todas las estructuras sociales del país”, dijo en una mesa de análisis.

Advirtió que decisiones así afectan la relación entre familias, docentes y alumnado, y pueden generar consecuencias negativas para el siguiente ciclo escolar.

Si la SEP hubiera mantenido el recorte al calendario, millones de niños, niñas y adolescentes estarían en riesgo de no recibir el cuidado adecuado, debido a que sus tutores no contaban con que las vacaciones se adelantarían.

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Esto podría desembocar en menores con más tiempo frente a pantallas sin supervisión, lo que aumenta el riesgo de ciberacoso, grooming, aislamiento y erosión de capacidades cognitivas y socioemocionales, aseguró Cimenna Chao Rebolledo, directora general de Planeación Estratégica e Innovación de la Ibero.

Piden a la SEP disculpa pública

Ante los cuestionamientos por el impacto negativo al aprendizaje, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se revisaría el calendario escolar. Este lunes se evaluó de nuevo y se dio marcha atrás al recorte.

Pero lo sucedido dejó un precedente y la comunidad educativa busca evitar que se repita. La organización Tejiendo Redes Infancia lanzó una petición en Change.org para que la SEP establezca mecanismos de participación de la niñez en las decisiones escolares que afectan sus vidas , porque considera que las autoridades educativas toman decisiones sin evidencia y diálogo.

También exige que la SEP ofrezca una disculpa institucional formal al alumnado e iniciar un diálogo nacional sobre el calor extremo y la infraestructura escolar.

“Hoy celebramos que el calendario escolar se mantenga intacto, pero esta rectificación de la SEP no borra la gravedad de lo ocurrido. La educación no puede depender de improvisaciones políticas ni de cálculos económicos que ignoran la realidad de la infancia”, explicó la organización.

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