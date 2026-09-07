Un buque, dos almirantes y un exgobernador: las redes de huachicol en la mira del gobierno de Sheinbaum

¿Cómo se detectó la red de huachicol fiscal?

A diferencia del robo de combustible directamente de ductos o del saqueo de pipas de Pemex, el huachicol fiscal opera mediante el contrabando de combustibles importados, que ingresan al país bajo declaraciones falsas o clasificaciones distintas para evadir total o parcialmente el pago de impuestos.

De acuerdo con una estimación de la entonces Procuraduría Fiscal de la Federación, difundida en octubre de 2025, esta práctica —que consiste, entre otros mecanismos, en registrar combustibles como mercancías con una menor carga tributaria— habría provocado un daño al erario superior a 600,000 millones de pesos.

Uno de los casos que puso bajo los reflectores esta modalidad fue el del Challenge Procyon, un buquetanque con bandera de Singapur que zarpó de Texas el 16 de marzo con rumbo a Tamaulipas.

A su llegada a un puerto mexicano, la embarcación presentó documentación que señalaba que transportaba aditivos para aceites lubricantes. Sin embargo, durante la inspección, las autoridades detectaron que en realidad llevaba cerca de 21 millones de litros de diésel.

El aseguramiento abrió una investigación que escaló rápidamente y que podría convertirse en uno de los casos de corrupción más relevantes del sexenio, debido a que las indagatorias alcanzaron a integrantes de una de las instituciones con mayor respaldo y confianza entre la población: la Secretaría de Marina.



En Altamira, Tamaulipas, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico realizaron un aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. Se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.

Esta acción es resultado de la coordinación del Gabinete… pic.twitter.com/zYOZydGYir — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 31, 2025



El aseguramiento del Challenge Procyon se convirtió en una pieza clave para seguir el rastro de una presunta red de corrupción vinculada con el huachicol fiscal. A partir de ese caso, las investigaciones comenzaron a alcanzar a empresarios y funcionarios relacionados con las aduanas, así como a integrantes de la Secretaría de Marina.

Entre los nombres señalados en las indagatorias aparecen los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante, y Fernando Farías Laguna, contralmirante, ambos sobrinos de Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.