Diputados avalan revisar perfiles de candidatos; perfilan aplicar reforma sobre injerencia hasta 2030

Comisión para revisar a los candidatos

La Comisión avalada recibirá, de forma voluntaria de los partidos políticos, las listas de los aspirantes a candidatos a un cargo de elección popular, y a su vez serán enviadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que revisen los perfiles.

Las autoridades federales determinarán si existe o no un “riesgo razonable” sobre las candidaturas y en caso de existir, lo comunicarán de forma confidencial a los partidos políticos, pero sin señalar el asunto del se derive el “riesgo” con la finalidad de no afectar el debido proceso.

Posteriormente, los partidos políticos determinarán la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatos.

En la discusión, los diputados de la oposición realizaron una seria de críticas en contra de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Cámara de Diputados)

Durante la discusión se aceptó una reserva de Ricardo Monreal, por lo que se modificó la integración de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas; ahora estará compuesta por tres consejeros y no cinco como se proponía originalmente.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, criticó la reforma al sostener que no ayudará a evitar que el crimen organizado se meta en las elecciones y cuestionó qué sucederá cuando un candidato sea asesinado o secuestrado, o cuando hay candidatos únicos.

Planteó que haya dispositivos legales para cambiar la ubicación de las casillas y sacarlas de los lugares donde no se puede votar; que haya observadores internacionales que estén en las áreas donde hay crimen organizado; que sea una obligación para el INE crear un mapa de riesgos, y prohibir a los candidatos hacer apología del delito.

El priista dijo que si no se hace algo, seguirán “matando a candidatos y ustedes van a ser lo responsables de esos, por omisos”.

La diputada emecista Laura Ballesteros Mancilla señaló que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas será de “la buena voluntad”, porque cuando se crea una comisión, dijo, es para que no suceda nada. Por ello planteo reforma las fiscalías y ministerios públicos con policía capacitada para prevenir.

“Les está dando miedo construir un diseño institucional que involucre al Estado mexicano en su totalidad y no uno voluntaria y menos encargándoselo a un instituto (INE) al que no solo le han quitado autonomía, sino también le han quitado presupuesto y capacidad operativa”, declaró.

La diputada Patricia Flores Elizondo criticó la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, pues dijo que si en verdad se quisiera impedir que personas vinculadas con actividades ilícitas lleguen al poder, la revisión sería obligatoria y establecería consecuencias legales.

"Seguramente el crimen organizado estaba esperando ser derrotado por un nuevo órgano administrativo del INE (...) La revisión será voluntaria, Morena o cualquier otro partido político podrá decidir si quiere revisar a sus candidatos o no. Es como poner detectores de metales, pero dejar que el pasajero decida si quiere pasar por ellos y luego nos sorprenderíamos de encontrar armas en el avión", declaró.

Aplazan discusión sobre nulidad de elecciones

Al finalizar la discusión de esta reforma, Ricardo Monreal comentó que el cuarto dictamen sobre la ley secundaria que plantea anular elecciones cuando haya injerencia extranjera se aplaza.

Dijo que se debe contar con un mayor periodo "de reflexión, que permita a la asamblea profundizar en el estudio del dictamen, construir los consensos parlamentarios necesarios y asegurar que amornización entre la reforma constitucional y legislación secundaria se realicen con certeza jurídica".

Por ello, se prevé que esta reforma se discuta hasta el próximo periodo ordinario que comienza en septiembre. Aunque no se discutió este cambio a la ley secundaria, ya quedó establecido en el artículo 41 de la Constitución, la cual fue discutida y aprobada por la mañana de este jueves.