UNAM cancela examen de admisión en línea y regresa a pruebas presenciales tras irregularidades

¿Exámenes de la UNAM serán presenciales o en línea?

Este órgano recomendó volver a los exámenes presenciales al considerar que todavía no hay garantía de que las pruebas digitales son seguras.

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, aceptó la propuesta y explicó que los próximos exámenes de ingreso se aplicarán en diversas sedes de México y otros países para facilitar la participación de estudiantes nacionales y extranjeros.

"En tanto no se cuente con todas las condiciones necesarias para garantizar la aplicación del examen en línea, los exámenes de ingreso serán presenciales con dispositivos electrónicos precargados, como en el examen control", anunció este viernes.





Plataforma digital no detectó todas las trampas

El informe final de la Comisión Técnica también expone las fallas detectadas en la plataforma digital donde se aplicó el examen en línea, operada por la empresa Territorium Life.

Aunque la plataforma usaba Inteligencia Artificial para vigilar a los aspirantes, la UNAM confirmó que el sistema operó con "puntos ciegos", como denunciaron algunos estudiantes. Otros aspirantes, incluso, se jactaron de utilizar esa falla para hacer trampa .

Además, los mecanismos de supervisión fueron insuficientes para detectar al momento todos los comportamientos indebidos, que incluyeron desde el uso de IA para responder el examen, filtración de reactivos, máquinas virtuales que burlaban el bloqueo del navegador y hasta suplantación de identidad.

El sistema no podía identificar si el aspirante consultaba materiales físicos, utilizaba otros dispositivos, como teléfonos o tabletas, o recibía instrucciones mediante audífonos ocultos.

#BoletínUNAM Recibe el #RectorLomelí el informe final de la Comisión para revisar el Examen de Ingreso a Licenciatura 2026/2027-1 > https://t.co/W9YzaazAzH pic.twitter.com/ytE1ixH4fa — UNAM (@UNAM_MX) September 4, 2026





Un examen en línea mal diseñado

La Comisión Técnica de la UNAM identificó, además, que el examen en línea tuvo un diseño deficiente.