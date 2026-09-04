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México

UNAM cancela examen de admisión en línea y regresa a pruebas presenciales tras irregularidades

Tras las irregularidades en el proceso de selección 2026, la UNAM decidió no volver a aplicar exámenes de ingreso digitales hasta que no se garantice plenamente la seguridad de este modelo.
vie 04 septiembre 2026 03:16 PM
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Dos jóvenes estudiantes de la UNAM frente a la Biblioteca Central del campus de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México.
La Comisión Técnica para la Revisión del proceso de ingreso a la licenciatura 2026 presentó su informe final este viernes 4 de septiembre. (Foto: Roberto Michel/Getty Images)

Ante las irregularidades detectadas en el examen de admisión 2026 , que este año se aplicó completamente en línea, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) optó por suspender la aplicación de las pruebas digitales y regresar a las evaluaciones presenciales para el ingreso a bachillerato y licenciatura.

La decisión se basa en un análisis de la Comisión Técnica conformada para revisar el proceso de selección de este año, la cual presentó su informe final este viernes.

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¿Exámenes de la UNAM serán presenciales o en línea?

Este órgano recomendó volver a los exámenes presenciales al considerar que todavía no hay garantía de que las pruebas digitales son seguras.

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, aceptó la propuesta y explicó que los próximos exámenes de ingreso se aplicarán en diversas sedes de México y otros países para facilitar la participación de estudiantes nacionales y extranjeros.

"En tanto no se cuente con todas las condiciones necesarias para garantizar la aplicación del examen en línea, los exámenes de ingreso serán presenciales con dispositivos electrónicos precargados, como en el examen control", anunció este viernes.

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Plataforma digital no detectó todas las trampas

El informe final de la Comisión Técnica también expone las fallas detectadas en la plataforma digital donde se aplicó el examen en línea, operada por la empresa Territorium Life.

Aunque la plataforma usaba Inteligencia Artificial para vigilar a los aspirantes, la UNAM confirmó que el sistema operó con "puntos ciegos", como denunciaron algunos estudiantes. Otros aspirantes, incluso, se jactaron de utilizar esa falla para hacer trampa .

Además, los mecanismos de supervisión fueron insuficientes para detectar al momento todos los comportamientos indebidos, que incluyeron desde el uso de IA para responder el examen, filtración de reactivos, máquinas virtuales que burlaban el bloqueo del navegador y hasta suplantación de identidad.

El sistema no podía identificar si el aspirante consultaba materiales físicos, utilizaba otros dispositivos, como teléfonos o tabletas, o recibía instrucciones mediante audífonos ocultos.


Un examen en línea mal diseñado

La Comisión Técnica de la UNAM identificó, además, que el examen en línea tuvo un diseño deficiente.

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La prueba en línea se aplicó en 24 turnos a lo largo de tres fines de semana, sin considerar que esto significaba un alto riesgo para la extracción y posterior filtración de las preguntas entre un turno y otro.

Por estas irregularidades, denunciadas primero por los aspirantes , la UNAM canceló el examen en línea y aplicó un examen de control a los alumnos seleccionados y a quienes obtuvieron altas calificaciones sin alcanzar un lugar. Además, retrasó una semana el inicio del ciclo escolar para los estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura.

También interpuso una denuncia penal y realiza tres auditorías a la contratación de la empresa Territorium Life y a la plataforma.

"Refrendamos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, por lo que todas las investigaciones que se han iniciado para deslindar responsabilidades continuarán hasta su conclusión", aseguró Lomelí Vanegas.

"La universidad y su rector reconocen y asumen las fallas y los errores que pudieron haberse cometido en el concurso de selección a distancia", se disculpó.

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UNAM anuncia reestructura en la DGAE

El rector también se comprometió a modificar la estructura orgánica y los procesos de ingreso de la universidad en la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (CEIDE).

Así como la creación de un Comité Técnico Asesor, conformado por especialistas nacionales e internacionales, con el objetivo de alinear los exámenes con las mejores prácticas mundiales y acompañar los procesos de selección.

En la convocatoria de ingreso, se considerará la conveniencia de fijar consecuencias explícitas y aplicables a cualquier aspirante que cometa infracciones, además de la cancelación del examen por conductas indebidas.

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