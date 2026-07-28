“Quedé en medicina; gracias, ChatGPT”: aspirantes aceptan que usaron IA en el examen de la UNAM

Pero, sobre todo, a quienes acusaron que también hubo fallas en la plataforma y cancelaciones injustas del examen, una prueba que cada año demanda mejores resultados de los alumnos ante los pocos lugares disponibles para licenciatura.
En la edición de 2026, por ejemplo, solo el 14% de quienes presentaron el examen fue aceptado.
La UNAM es la universidad pública más demandada de México. Y la conocida dificultad para ingresar mediante examen de admisión es el argumento con el que algunos estudiantes justificaron hacer trampa.
“En serio tenía que quedarme en la UNAM, ya lo había prometido a mi familia y me da miedo fallarles”, explicó una aspirante que aceptó que usó IA.
Otro joven dijo: “Veo algunos comentarios diciendo que no te corrompas, pero no puedes llevar cuchillo a una pelea de espadas”.
Crece el número de aspirantes con más de 100 aciertos
Aunque la UNAM canceló el 2% de los exámenes (alrededor de 3,000 de entre quienes sí presentaron la prueba), un análisis estadístico independiente apunta a que muchas personas más pudieron hacer trampa sin ser detectadas.
El estudiante del doctorado en Biología Experimental, Luis Ángel Maciel, analizó los resultados de quienes presentaron el examen para la carrera de medicina. En 2021, indicó, el puntaje mínimo para ingresar a esta licenciatura en Ciudad Universitaria fue de 111 aciertos de los 120 reactivos totales. Para 2026 subió a 117, debido a que una proporción mayor de estudiantes alcanzó más de 100 puntos.
Según su análisis, en el examen de 2025, solo el 9% tuvo arriba de 100 puntos. Pero, este año, el 30% superó ese puntaje. “Ahora resulta que tenemos muchos genios de un año para otro”, cuestionó Maciel en un video de TikTok.
También encontró que en la edición de 2026 hubo más aspirantes con cero aciertos o con menos de 10. A su juicio, se trata de personas que no buscan ingresar a la UNAM, sino tener acceso a la prueba. “Son personas que solamente se inscriben al examen para extraer preguntas”, señaló.
Ante las quejas, la UNAM solicitó un informe del proceso de selección y conformó una comisión técnica para que investigue. Además, abrió citas para revisar los exámenes cancelados de los aspirantes que aseguran no haber hecho trampa.
Mientras eso ocurre, decenas de jóvenes desilusionados y sus familias alistan una manifestación el próximo lunes 27 de julio en la Rectoría de la UNAM para exigir transparencia, solución a la problemática y el regreso a los exámenes presenciales.