“Quedé en medicina; gracias, ChatGPT”: aspirantes aceptan que usaron IA en el examen de la UNAM

Ahí mismo, varios estudiantes relataron sin reservas cómo lograron eludir el sistema de vigilancia implementado por la UNAM o qué herramientas de inteligencia artificial utilizaron para responder el examen. Otros aseguraron que pagaron cursos de preparación cuyos organizadores supuestamente filtraron las respuestas de la prueba o incluso ofrecieron presentar el examen en lugar de los aspirantes.

Todo esto puso en duda los resultados del proceso de admisión a licenciatura y llevó a la UNAM a cancelar el test al 2% de los casi 159,000 aspirantes que presentaron el examen. La universidad también interpuso una denuncia penal en contra de empresas y personas que vendieron servicios fraudulentos para el examen.

La irrupción de la IA

Este año, la universidad aplicó el examen en línea con un sistema de vigilancia integrado con IA que grababa a los aspirantes y detectaba el uso de otros dispositivos. Pero esto no impidió que algunos hicieran trampa.

“Pues yo hice trampa para quedar en medicina y no me arrepiento, los veo en CU”, escribió un aspirante en un grupo de Facebook.

Aunque algunos usuarios lo cuestionaron, otros preguntaron sobre los métodos usados para hacer trampa. Chat GPT, Gemini, Claude y Copilot fueron los principales modelos de IA utilizados para responder el examen.

Según los testimonios, quienes usaron estas herramientas aprovecharon los puntos ciegos de la cámara que los vigilaba al contestar el examen, crearon entornos virtuales con tutoriales de Youtube o usaron dos monitores.

“Quedé en médico cirujano, gracias, ChatGPT”, aceptó otro joven que presentó el examen este año.