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“Quedé en medicina, gracias, ChatGPT”: Aspirantes a la UNAM aceptan que usaron IA para responder el examen

Otros estudiantes aseguraron que pagaron por “ayuda” o que les filtraron las respuestas de las pruebas en grupos de WhatsApp y Facebook.
mar 28 julio 2026 12:19 PM
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“Quedé en medicina; gracias, ChatGPT”: aspirantes aceptan que usaron IA en el examen de la UNAM
Estudiantes aceptan que hicieron trampa en el examen, mientras que otros exigen que se repita la prueba pero de manera presencial. (Roberto Michel | iStock)

Varios jóvenes que presentaron el examen de ingreso a la UNAM aceptaron que hicieron trampa al responder la prueba. Muchos confesaron esto en redes sociales, antes de que la Universidad Nacional decidiera revisar los resultados del proceso de selección 2026, ensombrecido por las acusaciones de fraude.

Cientos de aspirantes se volcaron a grupos digitales para compartir sus dudas e inquietudes sobre el examen, que por primera vez se realizó 100% en línea mediante una plataforma operada con Inteligencia Artificial (IA).

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Ahí mismo, varios estudiantes relataron sin reservas cómo lograron eludir el sistema de vigilancia implementado por la UNAM o qué herramientas de inteligencia artificial utilizaron para responder el examen. Otros aseguraron que pagaron cursos de preparación cuyos organizadores supuestamente filtraron las respuestas de la prueba o incluso ofrecieron presentar el examen en lugar de los aspirantes.

Todo esto puso en duda los resultados del proceso de admisión a licenciatura y llevó a la UNAM a cancelar el test al 2% de los casi 159,000 aspirantes que presentaron el examen. La universidad también interpuso una denuncia penal en contra de empresas y personas que vendieron servicios fraudulentos para el examen.

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Este año, la universidad aplicó el examen en línea con un sistema de vigilancia integrado con IA que grababa a los aspirantes y detectaba el uso de otros dispositivos. Pero esto no impidió que algunos hicieran trampa.

“Pues yo hice trampa para quedar en medicina y no me arrepiento, los veo en CU”, escribió un aspirante en un grupo de Facebook.

Aunque algunos usuarios lo cuestionaron, otros preguntaron sobre los métodos usados para hacer trampa. Chat GPT, Gemini, Claude y Copilot fueron los principales modelos de IA utilizados para responder el examen.

Comentario en redes sociales de un aspirantes a la UNAM.

Según los testimonios, quienes usaron estas herramientas aprovecharon los puntos ciegos de la cámara que los vigilaba al contestar el examen, crearon entornos virtuales con tutoriales de Youtube o usaron dos monitores.

“Quedé en médico cirujano, gracias, ChatGPT”, aceptó otro joven que presentó el examen este año.

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Otra más reconoció la trampa: “Oigan, la verdad yo sí usé IA y quedé en QFB (Químico Farmacéutico Biólogo) con 116 aciertos”.

De acuerdo con algunos aspirantes, un método distinto para hacer trampa fue recurrir a empresas que ofrecen cursos de preparación para el examen y la filtración de las respuestas.

Como la UNAM asignó turnos para hacer la prueba, los estudiantes aseguraron que algunas variantes del examen que se aplicó a primera hora se vendieron en grupos de WhatsApp y Facebook.

“Me pasaron el examen cinco días antes del examen en línea y sí me quedé”, apuntó otro aspirante, al que varios le preguntaron de qué curso se trataba. Uno más coincidió con este tipo de fraude: “No me funen, mi curso me pasó el examen. Estudié como 15 días antes y, con las preguntas que me mandaron, saqué 113”.

Estos testimonios indignaron a quienes no fueron seleccionados, a los aspirantes que no hicieron trampa y afirman que estudiaron mucho para el examen.

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Pero, sobre todo, a quienes acusaron que también hubo fallas en la plataforma y cancelaciones injustas del examen, una prueba que cada año demanda mejores resultados de los alumnos ante los pocos lugares disponibles para licenciatura.

En la edición de 2026, por ejemplo, solo el 14% de quienes presentaron el examen fue aceptado.

La UNAM es la universidad pública más demandada de México. Y la conocida dificultad para ingresar mediante examen de admisión es el argumento con el que algunos estudiantes justificaron hacer trampa.

“En serio tenía que quedarme en la UNAM, ya lo había prometido a mi familia y me da miedo fallarles”, explicó una aspirante que aceptó que usó IA.

Otro joven dijo: “Veo algunos comentarios diciendo que no te corrompas, pero no puedes llevar cuchillo a una pelea de espadas”.

Crece el número de aspirantes con más de 100 aciertos

Aunque la UNAM canceló el 2% de los exámenes (alrededor de 3,000 de entre quienes sí presentaron la prueba), un análisis estadístico independiente apunta a que muchas personas más pudieron hacer trampa sin ser detectadas.

El estudiante del doctorado en Biología Experimental, Luis Ángel Maciel, analizó los resultados de quienes presentaron el examen para la carrera de medicina. En 2021, indicó, el puntaje mínimo para ingresar a esta licenciatura en Ciudad Universitaria fue de 111 aciertos de los 120 reactivos totales. Para 2026 subió a 117, debido a que una proporción mayor de estudiantes alcanzó más de 100 puntos.

Según su análisis, en el examen de 2025, solo el 9% tuvo arriba de 100 puntos. Pero, este año, el 30% superó ese puntaje. “Ahora resulta que tenemos muchos genios de un año para otro”, cuestionó Maciel en un video de TikTok.

También encontró que en la edición de 2026 hubo más aspirantes con cero aciertos o con menos de 10. A su juicio, se trata de personas que no buscan ingresar a la UNAM, sino tener acceso a la prueba. “Son personas que solamente se inscriben al examen para extraer preguntas”, señaló.

Ante las quejas, la UNAM solicitó un informe del proceso de selección y conformó una comisión técnica para que investigue. Además, abrió citas para revisar los exámenes cancelados de los aspirantes que aseguran no haber hecho trampa.

Mientras eso ocurre, decenas de jóvenes desilusionados y sus familias alistan una manifestación el próximo lunes 27 de julio en la Rectoría de la UNAM para exigir transparencia, solución a la problemática y el regreso a los exámenes presenciales.

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