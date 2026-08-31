Rector de la UNAM pide a estudiantes de nuevo ingreso usar las tecnologías digitales con criterio

El fraude en el examen puso a la Universidad Nacional Autónoma de México en medio de una gran crisis por el uso masivo de Inteligencia Artificial (IA) para hacer trampa en la prueba, los casos de suplantación de identidad al responder el examen y la filtración de los reactivos.

Por ello, al dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, el rector Leonardo Lomelí Vanegas dijo que el ciclo escolar inicia en una coyuntura especial, marcada por el desarrollo de las tecnologías digitales, por lo que exhortó a los estudiantes a utilizarlas con responsabilidad.

“En ese contexto, el vasto universo digital amplía las posibilidades de aprender y crear, pero también exige criterio y sentido cívico. Apoyense en él para complementar su formación, más no para sustituir el análisis, imaginación y el esfuerzo honesto”, declaró en un videomensaje emitido este lunes.

La institución busca superar esta polémica con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, la apertura de auditorías al proceso y una denuncia penal. Hasta ahora, dos personas fueron detenidas por suplantar la identidad de los estudiantes en el examen en línea.

“Una institución íntegra, congruente y transparente se distingue por la firmeza con la que revisa sus decisiones, aprende de las experiencias y rinde cuentas”, aseguró Lomelí.

El rector también felicitó a los alumnos seleccionados, quienes, en el caso de licenciatura, tuvieron que responder dos exámenes para asegurar su lugar.

“Este logro es resultado de la preparación, la constancia, el tesón, la convicción y la dedicación que han demostrado. Desde este momento, la UNAM será su casa”, agregó.