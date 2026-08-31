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México

Rector de la UNAM pide a estudiantes de nuevo ingreso usar las tecnologías digitales con criterio

La Universidad Nacional abrió sus puertas este lunes a 85,000 estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura y bachillerato, tras la polémica generada por las irregularidades en el examen de admisión.
lun 31 agosto 2026 10:32 AM
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Estudiantes de la UNAM toman clase en Ciudad Universitaria.
Alrededor de 215 mil estudiantes de licenciatura y posgrado del Sistema Escolarizado, y al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la UNAM regresaron a clases el 17 de agosto pasado. (Universidad Nacional Autónoma de México)

Este lunes iniciaron las clases en la UNAM para los alumnos de nuevo ingreso. Casi 36,000 jóvenes comenzaron el bachillerato y 49,000 se incorporaron a una carrera profesional.

Los estudiantes de licenciatura arrancaron una semana más tarde debido a las irregularidades en el proceso de selección , que llevaron a cancelar el examen en línea y aplicar una segunda prueba de control .

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El fraude en el examen puso a la Universidad Nacional Autónoma de México en medio de una gran crisis por el uso masivo de Inteligencia Artificial (IA) para hacer trampa en la prueba, los casos de suplantación de identidad al responder el examen y la filtración de los reactivos.

Por ello, al dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, el rector Leonardo Lomelí Vanegas dijo que el ciclo escolar inicia en una coyuntura especial, marcada por el desarrollo de las tecnologías digitales, por lo que exhortó a los estudiantes a utilizarlas con responsabilidad.

“En ese contexto, el vasto universo digital amplía las posibilidades de aprender y crear, pero también exige criterio y sentido cívico. Apoyense en él para complementar su formación, más no para sustituir el análisis, imaginación y el esfuerzo honesto”, declaró en un videomensaje emitido este lunes.

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La institución busca superar esta polémica con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, la apertura de auditorías al proceso y una denuncia penal. Hasta ahora, dos personas fueron detenidas por suplantar la identidad de los estudiantes en el examen en línea.

“Una institución íntegra, congruente y transparente se distingue por la firmeza con la que revisa sus decisiones, aprende de las experiencias y rinde cuentas”, aseguró Lomelí.

El rector también felicitó a los alumnos seleccionados, quienes, en el caso de licenciatura, tuvieron que responder dos exámenes para asegurar su lugar.

“Este logro es resultado de la preparación, la constancia, el tesón, la convicción y la dedicación que han demostrado. Desde este momento, la UNAM será su casa”, agregó.

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Este 2026, la Universidad aplicó su examen de ingreso a licenciatura completamente en línea, a través de una plataforma digital para vigilar que los aspirantes no hicieran trampa. Sin embargo, las medidas no fueron suficientes y el proceso se llevó a cabo con el uso masivo de IA para hacer trampa y responder las preguntas; hubo casos de suplantación de identidad y de venta de reactivos.

Las quejas y críticas provocaron que la UNAM cancelara ese examen después de difundir los resultados. Para elegir a los estudiantes de ingreso, aplicó un segundo examen, en esta ocasión presencial, a los aspirantes que fueron seleccionados en la primera prueba y a quienes obtuvieron altas calificaciones, pero no habían conseguido un lugar.

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La institución convocó a 58,000 aspirantes en cuatro ciudades, pero solo 39,880 lo presentaron, es decir, 68%. De ese universo, más de 20,900 estudiantes fueron seleccionados tras responder el examen de control, lo que equivale al 52%.

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Por las irregularidades, la UNAM también alista tres auditorías: dos al proceso de contratación de la empresa Territorium Life, encargada del examen en línea, y una más a la operación tecnológica de esa plataforma digital.

A la par, continúa un proceso penal en contra de empresas que ofrecen servicios de preparación académica que filtraron o vendieron las respuestas o hicieron suplantación de identidad.

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UNAM Educación

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