La UNAM abre frente por fallas en el examen 2026: “Es muy triste para los estudiantes que no hicieron trampa”

Al respecto, la UNAM decidió suspender temporalmente las inscripciones de primer ingreso en todas sus licenciaturas. La matriculación arrancaba el próximo lunes 27 de julio, pero la institución lo pondrá en pausa hasta concluir la revisión del Proceso de Selección 2026. Esto para dar certeza a todas las personas que presentaron el examen de ingreso 2026.

“No fue justo”

Los resultados del examen reabrieron el debate sobre el impacto de la IA en la educación, la manera en qué debe usarse y las desigualdades que enfrentan los jóvenes que buscan un lugar en la universidad pública más importante y demandada de México.

A Meynard le ocurrió esto. El estudiante de 17 años presentó el examen por primera vez, para la carrera de Sistemas Computacionales. Había contestado menos de la mitad de los 120 reactivos cuando la plataforma de la UNAM comenzó a mandarle alertas. Que se alejaba de la cámara, que había mucho ruido en su entorno o que detectaba el uso de otro dispositivo.

Pero, salvo el ruido externo, que no podía controlar, Meynard afirma que nunca se paró de su computadora ni utilizó otro dispositivo.

De acuerdo con los aspirantes, la plataforma de la UNAM era sumamente sensible al ruido. Detectaba "los pasos de una mascota”, “el movimiento del aspirante”, “si no veía a la cámara” o “una voz de fondo”. Pero la IA no discriminaba los sonidos. Así que muchas veces los interpretó como si provinieran de otra persona que cantaba las respuestas. El silencio se volvió un privilegio.

La plataforma incluía, además, un permiso para ir al baño, que Meynard nunca activó. Pese a ello, el sistema le pausó la prueba y media hora después le notificó que su examen había sido cancelado.

“No fue justo. En mi localidad, en mi hogar, sí hay ruido, pero no a tal grado para que me mandara una alerta”, explica Meynard, quien estudió durante un año para el examen y no tuvo la oportunidad de terminarlo.