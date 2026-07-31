Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Suplantación de identidad, altos puntajes y venta de respuestas, las fallas que la UNAM encontró en el examen 2026

Tras revisar el proceso de selección a licenciatura, la UNAM encontró que el número de aspirantes que obtuvieron más de 110 aciertos creció de manera irregular en 2026.
vie 31 julio 2026 04:04 PM
Añadir Expansión Política en Google
Las 'trampas' del examen de la UNAM 2026: de suplantación de identidad hasta puntajes extraordinarios
Al menos una docena de aspirantes que aprobaron el examen de ingreso a la Universidad Autónoma de México se manifestaron frente a la Rectoría para exigir a las autoridades se respeten los resultados, los lugares asignados y se continúe con el proceso de inscripción. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó este viernes las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura 2026. Tras quejas por posibles trampas y fraude, la institución ordenó un informe sobre el proceso de selección y conformó una Comisión Técnica de expertos que revisara las conclusiones del reporte.

El organismo, que trabaja en sesión permanente desde el 27 de julio, presentó los resultados en una conferencia de prensa, así como las acciones a seguir para corregir la problemática.

Publicidad

Entre las irregularidades se encuentran prácticas prohibidas expresamente en la convocatoria del concurso de admisión, como el uso de celulares durante el examen, la presencia de personas que auxiliaban a los aspirantes o el apoyo externo para la resolución de la prueba.

También se documentaron casos de suplantación de identidad, venta y filtración de las respuestas, así como ofertas para responder los exámenes completos mediante el empleo de recursos tecnológicos, explicó Eduardo Bárzana, presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

Para saber más

La UNAM mantiene disponibles herramientas oficiales para que los aspirantes practiquen antes de la evaluación.
Carrera

Examen de control UNAM: así puedes practicar con los simuladores oficiales antes de la prueba

Estas conductas, aseguró, fueron identificadas por el modelo de supervisión con Inteligencia Artificial y verificación humana de la plataforma digital donde se aplicó el examen, operada por la empresa Territorium Life.

A raíz de las irregularidades, la mira se puso también en el trabajo de esa compañía, ante la posibilidad de que no supervisara de manera adecuada a los aspirantes o que su plataforma tuviera fallas. Sin embargo, Bárzana aseguró que la UNAM contrató a Territorium Life “por su experiencia en la aplicación de exámenes en línea en otras universidades públicas nacionales y la capacidad técnica para aplicar un elevado número de exámenes de manera simultánea”.

El experto dijo que la universidad transicionó de manera gradual del examen presencial al formato en línea. Pero las irregularidades detectadas llevaron a la UNAM a cancelar la prueba al 2% de los 158,727 aspirantes que la presentaron. También interpuso una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables de la venta de respuestas y suplantación de identidad.

Publicidad

Se disparan los puntajes perfectos

Por estos hechos, la UNAM aceptó la recomendación de la Comisión Técnica de aplicar un examen de control presencial a los aspirantes seleccionados, a fin de verificar sus resultados. Esta prueba también estará disponible para los estudiantes que no fueron aceptados y que obtuvieron el mínimo de aciertos solicitado para ingresar a su carrera en los años previos.

Esto se debe a que la universidad identificó que, derivado de las irregularidades, el número de estudiantes con puntajes casi perfectos se disparó de manera anómala.

La universidad hizo su propio análisis estadístico y encontró que, entre 2021 y 2025, solo 3.5% de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, proporción que subió a 16.3% en 2026. El porcentaje de alumnos con más de 110 puntos aumentó de 0.9% a 5.5% en el mismo periodo.

Aclaró que, quienes sean citados al examen de control, no serán señalados de conductas anómalas, ya que la revisión del proceso no determina una conducta irregular imputable individual.

La magnitud de las incidencias documentadas y de los cambios observados en los resultados hizo necesaria una revisión técnica integral.
Eduardo Bárzana, presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

Publicidad

Una vez que se aplique el examen de control, la institución volverá a asignar los lugares disponibles para los aspirantes del concurso de selección y entonces se reanudará el proceso de inscripción para el ciclo escolar que inicia en agosto y que fue suspendido temporalmente por las irregularidades.

Mientras tanto, se mantienen sin cambios las asignaciones de alumnos que ingresan mediante Pase Reglamentado, es decir, que vienen de bachilleratos de la UNAM.

"Con esa recomendación, la Comisión Técnica busca reconocer a quienes obtuvieron en el examen original un resultado favorable, así mismo, reconoce y valora el esfuerzo adicional que esta medida exige", agregó el experto.

La Comisión Técnica continuará con los trabajos para investigar lo ocurrido durante el proceso de selección y deslindar responsabilidades.

Tags

UNAM

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad