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México

SAT frena facturación a 2,205 empresas por venta ilegal de combustible

Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, el SAT retiró a 2,205 comercializadoras la posibilidad de facturar tras detectar irregularidades en la venta de combustibles.
mié 02 septiembre 2026 07:45 PM
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En la imagen, las siglas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El SAT es el encargado de recaudar los impuestos de millones de mexicanos. (Foto: Cuartoscuro )

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) impidió que 2,205 empresas comercializadoras de combustible continuaran emitiendo facturas, luego de detectar irregularidades relacionadas con la venta ilegal de hidrocarburos. La medida fue aplicada entre octubre de 2024 y agosto de 2026, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El anuncio se dio después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara conocer cuántos Registros Federales de Contribuyentes (RFC) de empresas dedicadas a la comercialización de combustibles habían sido dados de baja por anomalías en sus operaciones.

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De acuerdo la mandataria, parte de las irregularidades corresponde a compañías utilizadas como factureras, que reportaban operaciones de compraventa de combustible sin que en realidad existiera el traslado o comercialización del producto.

Sheinbaum señaló que algunas de estas empresas tenían una vida operativa muy corta. El esquema consistía en constituir una compañía, realizar operaciones y emitir facturas durante un periodo reducido y posteriormente desaparecer para dar paso a nuevas sociedades.

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La presidenta afirmó que el SAT mantiene acciones permanentes para identificar y frenar este tipo de empresas, tanto en el sector de combustibles como en otras actividades donde se reportan operaciones que no corresponden con actividades comerciales reales.

Como parte de las medidas implementadas por su administración, Sheinbaum también informó que 63 permisos de agentes aduanales han sido retirados desde el inicio de su gobierno debido a irregularidades que podrían estar vinculadas con el contrabando de mercancías, combustibles u otras anomalías.

Para reforzar la vigilancia del sector energético, actualmente opera una base de datos de trazabilidad de combustibles en la que participan el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Estas dependencias mantienen reuniones semanales para intercambiar información y detectar movimientos u operaciones que puedan estar relacionados con irregularidades en la comercialización y distribución de combustibles.

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Claudia Sheinbaum Servicio de Administración Tributaria (SAT) huachicoleo huachicoleros

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