Bolaños Cacho Cué ha reconocido públicamente que su abuelo fue una de sus principales inspiraciones para incursionar en la vida política.

En esta misma familia destaca Raúl Bolaños Cacho Guzmán, quien tuvo una amplia trayectoria tanto en la política como en la administración pública. Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, diputado local, diputado federal y cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil. También buscó llegar a la presidencia municipal de Oaxaca como candidato de Movimiento Ciudadano, aunque no logró ganar la elección.

Vínculos de Raúl Bolaños con Chespirito

El apellido Bolaños Cacho también mantiene vínculos con figuras reconocidas del ámbito artístico. Entre sus familiares se encuentra Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito”, quien era primo lejano de la familia. La relación se remonta a la madre del comediante, quien era hermana de Emilio Bolaños Cacho, antepasado de Raúl Bolaños Cacho Cué.

Raúl Bolaños Cacho Cue y su padre Raúl Bolaños Cacho Guzmán. (Foto: Raúl Bolaños Cacho Cué/Facebo)

sss

Cercanía con el priismo y los Murat

Los Bolaños Cacho vienen de militancia priista, ya que tanto su padre, su abuelo y bisabuelo formaron parte de este partido. Por ello, Raúl Bolaños Cacho Cue creció cerca de este organismo político, pero principalmente de la familia Murat.

Ello porque su padre Raúl Bolaño Cacho Guzmán mantuvo una relación política y de amistad con José Murat Casab. Esta relación rebasó generaciones, ya que los hijos de ambos también crecieron juntos.

El primer empleo de Raúl Bolaños Cacho Cue fue junto a Alejandro Murat Hinojosa. Cuando este último era director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, fue su secretario particular, pero una vez que ganó el Gobierno de Oaxaca, se fue con él para ser jefe de Oficina y después secretario de Desarrollo Social y Humano en dicha entidad.

Este último cargo lo abandonó para ser senador de la República por el Partido Verde y desde 2024 ganó las elecciones para ser diputado federal.

Raúl Bolaños Cacho y Alejandro Murat han trabajado juntos. (Foto: Raúl Bolaños Cacho Cué/Facebook. )

Sus escándalos

A pesar de ser un político joven, Raúl Bolaños Cacho Cue ya ha enfrentado escándalos. Uno de ellos fue cuando incluyó un transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para extender dos años el periodo de Arturo Zaldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta medida generó polémica al señalar que Morena buscaba controlar este poder de la Unión, por lo que la oposición impugnó el cambio y la Corte avaló la inconstitucionalidad, por lo que Arturo Zaldívar finalizó su periodo en diciembre de 2022.

En 2017, cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en Oaxaca, legisladoras de diversos partidos lo acusaron de usar la dependencia local para promocionar su imagen. Esto fue meses antes de ser candidato a senador por el Partido Verde.

Bolaños Cacho forma parte de una familia que lleva décadas y décadas en la política. (Foto: Facebook de Raúl Bolaños Cacho.)

Ya ocupó la vicepresidencia

Antes de perfilarse para presidir la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué ocupó una de las vicepresidencias de la Mesa Directiva, desde donde participó en la conducción de las sesiones y en la búsqueda de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Su papel estuvo ligado a mantener el orden parlamentario y a procurar que los debates se desarrollaran dentro de los cauces institucionales.

Durante ese periodo, el legislador del Partido Verde planteó que la Mesa Directiva debía funcionar como un espacio de diálogo, incluso frente a las diferencias entre los grupos parlamentarios. En sus intervenciones públicas sostuvo que una de sus tareas sería contribuir a que las discusiones se realizaran con respeto y que los desacuerdos políticos no impidieran alcanzar acuerdos dentro del Pleno.

Su desempeño también lo colocó al frente de sesiones en momentos de particular intensidad legislativa. En esos escenarios, la vicepresidencia no se limitó a una función protocolaria: implicó intervenir en la conducción de los trabajos parlamentarios y apoyar a la Presidencia de la Mesa Directiva para garantizar el desarrollo ordenado de las discusiones.

Bolaños Cacho Cué también mantuvo actividad legislativa propia durante su paso por San Lázaro. En marzo de 2026, por ejemplo, presentó iniciativas relacionadas con la promoción de actividades culturales y deportivas en los centros de trabajo, así como con programas de vinculación y emprendimiento para mujeres, propuestas que fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis.

Esta experiencia como vicepresidente le da ahora un antecedente directo en el funcionamiento de la Mesa Directiva.