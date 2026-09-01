Raúl Bolaños Cacho Cué llega a la presidencia de la Cámara de Diputados en un momento clave para el Congreso y para el Partido Verde. A sus 38 años, el legislador oaxaqueño se convierte en el primer integrante de ese partido en encabezar la Mesa Directiva de San Lázaro, después de una carrera política que lo llevó del Gobierno de Oaxaca al Senado y, finalmente, a la Cámara de Diputados.
Raúl Bolaños Cacho Cué, el primer legislador del Partido Verde en presidir la Cámara de Diputados
Su llegada a la presidencia también representa un nuevo capítulo en la trayectoria de una familia con profundas raíces en la política oaxaqueña.
Con experiencia en el servicio público, vínculos con el grupo político de Alejandro Murat y un paso por el Senado marcado por su participación en temas ambientales y por su papel en la llamada “Ley Zaldívar”, Bolaños Cacho Cué asumirá el cargo para conducir los trabajos legislativos durante el último año de la LXVI Legislatura.
¿Dónde estudió Raúl Bolaños-Cacho Cué?
Raúl Bolaños-Cacho Cué es abogado de formación. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, donde realizó sus estudios entre 2006 y 2011. Su preparación académica posteriormente se amplió con especializaciones en instituciones educativas de Estados Unidos.
Realizó un posgrado en Políticas Públicas durante la escuela de verano de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard .
También cursó un posgrado internacional sobre Financiamiento de Vivienda en la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania, una de las instituciones de negocios más reconocidas de Estados Unidos.
Su experiencia docente también incluye la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde participó como profesor.
Su familia en la política
La familia Bolaños Cacho es uno de los clanes más conocidos de Oaxaca por su presencia histórica tanto en la política como en el ámbito artístico. A lo largo de varias generaciones, sus integrantes han ocupado cargos públicos de relevancia, incluido el máximo puesto político del país: la Presidencia de México.
La mayoría de sus miembros militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque algunos posteriormente cambiaron de partido, como el propio Raúl Bolaños Cacho Cué.
Cacho Cué y Díaz Ordaz
Entre los personajes vinculados con esta familia se encuentra el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, cuya madre, Sabina Bolaños Cacho, era hermana del bisabuelo de Bolaños Cacho Cué, Miguel Bolaños Cacho. Por esta relación familiar, Díaz Ordaz era tío en tercer grado del presidente de la Cámara de Diputados.
Otro integrante destacado fue Miguel Bolaños Cacho, quien gobernó Oaxaca en dos ocasiones: primero como interino en 1902 y posteriormente, de 1912 a 1914. Su segundo mandato estuvo marcado por los conflictos derivados de la Revolución Mexicana y concluyó en ese contexto. Miguel Bolaños Cacho fue bisabuelo de Raúl Bolaños Cacho Cué.
La trayectoria política de la familia continuó con Raúl Bolaños Cacho Güenduláin, abuelo del legislador, quien fue diputado federal, presidente de la Cámara de Diputados y senador de la República, siempre bajo las siglas del PRI.
Bolaños Cacho Cué ha reconocido públicamente que su abuelo fue una de sus principales inspiraciones para incursionar en la vida política.
En esta misma familia destaca Raúl Bolaños Cacho Guzmán, quien tuvo una amplia trayectoria tanto en la política como en la administración pública. Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, diputado local, diputado federal y cónsul general de México en Sao Paulo, Brasil. También buscó llegar a la presidencia municipal de Oaxaca como candidato de Movimiento Ciudadano, aunque no logró ganar la elección.
Vínculos de Raúl Bolaños con Chespirito
El apellido Bolaños Cacho también mantiene vínculos con figuras reconocidas del ámbito artístico. Entre sus familiares se encuentra Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito”, quien era primo lejano de la familia. La relación se remonta a la madre del comediante, quien era hermana de Emilio Bolaños Cacho, antepasado de Raúl Bolaños Cacho Cué.
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Cercanía con el priismo y los Murat
Los Bolaños Cacho vienen de militancia priista, ya que tanto su padre, su abuelo y bisabuelo formaron parte de este partido. Por ello, Raúl Bolaños Cacho Cue creció cerca de este organismo político, pero principalmente de la familia Murat.
Ello porque su padre Raúl Bolaño Cacho Guzmán mantuvo una relación política y de amistad con José Murat Casab. Esta relación rebasó generaciones, ya que los hijos de ambos también crecieron juntos.
El primer empleo de Raúl Bolaños Cacho Cue fue junto a Alejandro Murat Hinojosa. Cuando este último era director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, fue su secretario particular, pero una vez que ganó el Gobierno de Oaxaca, se fue con él para ser jefe de Oficina y después secretario de Desarrollo Social y Humano en dicha entidad.
Este último cargo lo abandonó para ser senador de la República por el Partido Verde y desde 2024 ganó las elecciones para ser diputado federal.
Sus escándalos
A pesar de ser un político joven, Raúl Bolaños Cacho Cue ya ha enfrentado escándalos. Uno de ellos fue cuando incluyó un transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para extender dos años el periodo de Arturo Zaldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta medida generó polémica al señalar que Morena buscaba controlar este poder de la Unión, por lo que la oposición impugnó el cambio y la Corte avaló la inconstitucionalidad, por lo que Arturo Zaldívar finalizó su periodo en diciembre de 2022.
En 2017, cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en Oaxaca, legisladoras de diversos partidos lo acusaron de usar la dependencia local para promocionar su imagen. Esto fue meses antes de ser candidato a senador por el Partido Verde.
Ya ocupó la vicepresidencia
Antes de perfilarse para presidir la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué ocupó una de las vicepresidencias de la Mesa Directiva, desde donde participó en la conducción de las sesiones y en la búsqueda de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Su papel estuvo ligado a mantener el orden parlamentario y a procurar que los debates se desarrollaran dentro de los cauces institucionales.
Durante ese periodo, el legislador del Partido Verde planteó que la Mesa Directiva debía funcionar como un espacio de diálogo, incluso frente a las diferencias entre los grupos parlamentarios. En sus intervenciones públicas sostuvo que una de sus tareas sería contribuir a que las discusiones se realizaran con respeto y que los desacuerdos políticos no impidieran alcanzar acuerdos dentro del Pleno.
Su desempeño también lo colocó al frente de sesiones en momentos de particular intensidad legislativa. En esos escenarios, la vicepresidencia no se limitó a una función protocolaria: implicó intervenir en la conducción de los trabajos parlamentarios y apoyar a la Presidencia de la Mesa Directiva para garantizar el desarrollo ordenado de las discusiones.
Bolaños Cacho Cué también mantuvo actividad legislativa propia durante su paso por San Lázaro. En marzo de 2026, por ejemplo, presentó iniciativas relacionadas con la promoción de actividades culturales y deportivas en los centros de trabajo, así como con programas de vinculación y emprendimiento para mujeres, propuestas que fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis.
Esta experiencia como vicepresidente le da ahora un antecedente directo en el funcionamiento de la Mesa Directiva.