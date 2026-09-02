Los rostros y el peso del poder empresarial que acompañaron a Sheinbaum en su informe

Carlos Slim Helú, Olegario Vázquez Aldir y Altagracia Gómez fueron algunos de los empresarios que acudieron este 1 de septiembre a Palacio Nacional para acompañar a Claudia Sheinbaum durante su Segundo Informe de Gobierno.
Entre los asistentes también estuvieron Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Grupo Televisa; Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil; Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo; Antonio del Valle Perochena, presidente de Grupo Kaluz; Adrián Sada Cueva, director ejecutivo de Vitro, y Jesús Padilla, director general de Grupo CISA.
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El informe reunió a representantes de algunos de los mayores grupos privados del país, pero también a dirigentes de organismos que agrupan a miles de empresas.
La lista de invitados que se dieron cita este martes en Palacio Nacional no solo incluyó a integrantes del gabinete presidencial, sino también a gobernadores, legisladores, representantes del Poder Judicial, académicos, líderes sindicales y personajes de la vida cultural del país.
¿Qué empresarios asistieron al Segundo Informe de Sheinbaum?
Carlos Slim
Carlos Slim Helú acudió al informe acompañado de su hijo, Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil.
Slim Helú es el principal accionista de un grupo empresarial con presencia en sectores como telecomunicaciones, infraestructura, construcción, energía, comercio y servicios. Entre sus principales compañías se encuentran América Móvil y Grupo Carso.
América Móvil es uno de los mayores operadores de telecomunicaciones de América Latina. En México, la empresa opera las marcas Telcel y Telmex, mientras que Grupo Carso mantiene negocios en áreas como construcción, infraestructura, energía, industria y comercio.
En 2025, América Móvil reportó ingresos por 943,638.4 millones de pesos, de acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026. A esta cifra se suman las ventas netas consolidadas de Grupo Carso, que ascendieron a 191 mil 626.6 millones de pesos durante el mismo año, según su informe anual.
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Olegario Vázquez Aldir
Otro de los empresarios identificados en Palacio Nacional fue Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol, uno de los grupos empresariales con participación en distintas áreas de la economía mexicana.
El conglomerado mantiene negocios en sectores como salud, hotelería, medios de comunicación y servicios financieros. Entre sus principales empresas se encuentran Hospitales Ángeles, Camino Real, Grupo Imagen y Multiva, con operaciones en diferentes partes del país.
La división hospitalaria representa una parte relevante de sus actividades empresariales. Tan solo en 2025, Grupo Ángeles reportó ingresos por 92,812.7 millones de pesos, de acuerdo con sus resultados financieros.
Daniel Servitje
Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo, acompañó a Claudia Sheinbaum durante su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional.
Servitje está al frente de una de las empresas mexicanas con mayor presencia internacional. Grupo Bimbo se ha consolidado como una de las compañías más grandes de la industria de alimentos y panificación a nivel mundial, con operaciones, plantas y redes de distribución en diversos mercados.
La dimensión del grupo puede observarse en sus resultados financieros. De acuerdo con Las 500 empresas más importantes de México 2026, Grupo Bimbo reportó ingresos netos por 426, 951.7 millones de pesos durante 2025.
Esta cifra corresponde a los ingresos de la compañía y no al patrimonio personal de Daniel Servitje, pero permite dimensionar el alcance económico del grupo que encabeza.
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Máximo Vedoya
Máximo Vedoya, presidente ejecutivo de Ternium, acompañó a Claudia Sheinbaum durante su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional.
Al frente de Ternium, Vedoya dirige una de las principales compañías siderúrgicas de América Latina. La empresa se dedica a la producción de acero y productos derivados que son utilizados en sectores estratégicos como la industria automotriz, construcción, maquinaria, energía y electrodomésticos.
Ternium forma parte del Grupo Techint y mantiene una importante presencia industrial en México, además de operaciones en otros países de América Latina. Su actividad la vincula directamente con diversas cadenas de producción y suministro que abastecen a industrias clave.
La dimensión de la compañía se refleja en sus resultados financieros. Al cierre del ejercicio fiscal 2025, Ternium reportó ventas netas por 15,600 millones de dólares, de acuerdo con sus resultados financieros.
Altagracia Gómez
Altagracia Gómez Sierra combina su actividad empresarial con una participación cercana al gobierno federal. Actualmente coordina el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, desde donde mantiene interlocución con representantes del sector privado en temas de inversión y desarrollo económico.
En el caso de Grupo Minsa, la compañía acumuló ventas por 9,000 millones de pesos durante 2025, al considerar los resultados de los primeros nueve meses del año y el cuarto trimestre.
Además de su trayectoria empresarial, Gómez ha ganado relevancia en el ámbito público por su participación en iniciativas relacionadas con la inversión, la relocalización de empresas y el desarrollo regional.
Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), encabeza uno de los principales organismos de representación del sector industrial en México.
La Confederación agrupa a 126 cámaras y asociaciones industriales y, de acuerdo con la Secretaría de Economía, sus integrantes representan alrededor de 40% del PIB nacional, 52% del empleo formal registrado ante el IMSS y 90% del comercio exterior del país.
Por su peso dentro de la actividad productiva, Concamin también tiene una función institucional frente al gobierno: la legislación la reconoce como un órgano de consulta obligatoria del Estado en asuntos relacionados con la industria. Esto coloca a Malagón como uno de los interlocutores del sector privado en discusiones sobre política industrial, regulación y crecimiento económico.
Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez
La presencia de Grupo Televisa en el Segundo Informe de Gobierno estuvo representada por dos de sus principales directivos: Alfonso de Angoitia Noriega, presidente del Consejo de Administración, y Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de la compañía.
Televisa mantiene una posición relevante dentro de la industria mexicana de medios y entretenimiento. En 2025, el grupo reportó ingresos por 58,878.2 millones de pesos, de acuerdo con sus resultados financieros.
Antonio del Valle Perochena
Antonio del Valle Perochena, presidente de Grupo Kaluz, también acompañó a Claudia Sheinbaum durante su Segundo Informe de Gobierno.
Entre los principales activos del conglomerado se encuentra Orbia, compañía global dedicada al desarrollo de productos y soluciones para sectores como agricultura, construcción e infraestructura, conectividad y materiales. La empresa tiene presencia en más de 100 países y una plantilla superior a 22 mil empleados.
Del Valle Perochena también mantiene una participación destacada en el sector financiero a través de Grupo Financiero Ve por Más (BX+), lo que extiende sus actividades empresariales más allá del ámbito industrial.
Adrián Sada Cueva
Adrián Sada Cueva, director ejecutivo de Vitro, acudió al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Sada Cueva encabeza una compañía mexicana con amplia presencia internacional en la industria del vidrio. Vitro fabrica productos para mercados como construcción, automotriz y consumo, y mantiene operaciones en México, Estados Unidos y otros países.
La empresa forma parte de cadenas industriales que abastecen desde la fabricación de automóviles y envases hasta proyectos de construcción, por lo que su actividad tiene presencia tanto en el mercado mexicano como en el comercio internacional.
Tamara Caballero
Tamara Caballero Velasco, directora general de Banco Multiva, también estuvo presente en Palacio Nacional durante el informe presidencial.
Banco Multiva forma parte de Grupo Financiero Multiva, perteneciente a Grupo Vazol, el conglomerado encabezado por Olegario Vázquez Aldir. Desde el sector financiero, su presencia se suma a la participación de empresarios y directivos vinculados con industrias tan diversas como telecomunicaciones, construcción, salud, medios, turismo y alimentos.
José Medina Mora Icaza
José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), participó también en el encuentro con motivo del Segundo Informe de Gobierno.
El CCE es uno de los principales organismos de representación empresarial del país y agrupa a cámaras y organizaciones que reúnen a empresas de diferentes sectores de la economía mexicana. Desde esa posición, Medina Mora funciona como uno de los principales interlocutores entre la iniciativa privada y el gobierno federal.
Su presencia coincidió con la de Alejandro Malagón, presidente de Concamin, en un contexto marcado por los esfuerzos de la administración de Claudia Sheinbaum para impulsar la inversión privada, la relocalización de empresas y los proyectos contemplados dentro del Plan México.
Daniel Chávez
Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, escuchó el mensaje de la mandataria en Palacio Nacional.
Chávez es fundador de uno de los grupos mexicanos más importantes del sector turístico. Grupo Vidanta desarrolla y opera complejos turísticos y participa en negocios relacionados con hotelería, bienes raíces y entretenimiento, con presencia en distintos destinos del país.
El grupo tiene un peso relevante en una industria estratégica para México por su capacidad para atraer visitantes, generar empleos y movilizar inversión en destinos turísticos. Su actividad se concentra principalmente en grandes desarrollos turísticos y hoteleros.
De acuerdo con Las 500 empresas más importantes de México 2026, Grupo Vidanta registró 28,597.7 millones de pesos en ventas durante 2025.
¿Qué dijo Sheinbaum en su informe sobre inversiones?
Durante el discurso por su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el papel de la inversión privada dentro de la estrategia económica de su administración. Señaló que, pese al escenario internacional adverso y a los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, la economía mexicana mantiene estabilidad.
Como muestra de ello, destacó que la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó un máximo histórico de 35 mil millones de dólares durante el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento de 12% respecto al mismo periodo de 2024.
Sheinbaum también resaltó los avances del Plan México, estrategia con la que su gobierno busca incrementar la producción nacional, reducir la dependencia de importaciones, fortalecer el mercado interno y ampliar la diversificación del comercio exterior.
En este marco, informó que se publicaron dos decretos con incentivos para la inversión privada en los 25 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar. De ese total, 10 ya se encuentran en proceso de desarrollo. A esto se suma que 25 de los 100 parques industriales establecidos como meta por el gobierno ya están en operación.
Otro de los mecanismos mencionados fue la Oficina de la Presidencia para la Promoción de las Inversiones, que cuenta con una ventanilla única para facilitar y agilizar los trámites de los proyectos. Según la presidenta, en sus primeros cuatro meses se aprobaron 19 proyectos por un monto conjunto de 3 mil 760 millones de dólares.
La mandataria añadió que, como parte de la estrategia de simplificación administrativa, se han eliminado o simplificado 60% de los trámites, reducido 66% de los requisitos y disminuido en 50% el tiempo promedio de respuesta.
En la parte política de su mensaje, Sheinbaum contrastó esta estrategia con el modelo económico aplicado durante décadas anteriores. Sostuvo que en ese periodo disminuyó la participación del Estado en áreas estratégicas y se trasladaron atribuciones al sector privado mediante procesos de privatización y concesiones.
Frente a ese modelo, la presidenta afirmó que su administración busca recuperar la rectoría del Estado en la planeación del desarrollo, la infraestructura y los sectores estratégicos, sin abandonar la economía de mercado. La apuesta, planteó, consiste en combinar la participación privada y la inversión con una mayor conducción estatal de las áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional.