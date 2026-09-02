Los rostros y el peso del poder empresarial que acompañaron a Sheinbaum en su informe

Máximo Vedoya

Máximo Vedoya, presidente ejecutivo de Ternium, acompañó a Claudia Sheinbaum durante su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional.

Al frente de Ternium, Vedoya dirige una de las principales compañías siderúrgicas de América Latina. La empresa se dedica a la producción de acero y productos derivados que son utilizados en sectores estratégicos como la industria automotriz, construcción, maquinaria, energía y electrodomésticos.

Ternium forma parte del Grupo Techint y mantiene una importante presencia industrial en México, además de operaciones en otros países de América Latina. Su actividad la vincula directamente con diversas cadenas de producción y suministro que abastecen a industrias clave.

La dimensión de la compañía se refleja en sus resultados financieros. Al cierre del ejercicio fiscal 2025, Ternium reportó ventas netas por 15,600 millones de dólares, de acuerdo con sus resultados financieros.

Máximo Vedoya, presidente ejecutivo de Ternium, acompañó a Claudia Sheinbaum durante su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional. (Foto: Moisés Pablo Nava/ Cuartoscuro)

Altagracia Gómez

Altagracia Gómez Sierra combina su actividad empresarial con una participación cercana al gobierno federal. Actualmente coordina el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, desde donde mantiene interlocución con representantes del sector privado en temas de inversión y desarrollo económico.

Gómez preside Grupo Promotora Empresarial de Occidente y Grupo Minsa. En 2025, se convirtió en la primera mujer en aparecer en el listado de Expansión de las 100 mujeres más poderosas de los negocios del país .

En el caso de Grupo Minsa, la compañía acumuló ventas por 9,000 millones de pesos durante 2025, al considerar los resultados de los primeros nueve meses del año y el cuarto trimestre.

Además de su trayectoria empresarial, Gómez ha ganado relevancia en el ámbito público por su participación en iniciativas relacionadas con la inversión, la relocalización de empresas y el desarrollo regional.

Alejandro Malagón

Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), encabeza uno de los principales organismos de representación del sector industrial en México.

La Confederación agrupa a 126 cámaras y asociaciones industriales y, de acuerdo con la Secretaría de Economía, sus integrantes representan alrededor de 40% del PIB nacional, 52% del empleo formal registrado ante el IMSS y 90% del comercio exterior del país.

Por su peso dentro de la actividad productiva, Concamin también tiene una función institucional frente al gobierno: la legislación la reconoce como un órgano de consulta obligatoria del Estado en asuntos relacionados con la industria. Esto coloca a Malagón como uno de los interlocutores del sector privado en discusiones sobre política industrial, regulación y crecimiento económico.

Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez

La presencia de Grupo Televisa en el Segundo Informe de Gobierno estuvo representada por dos de sus principales directivos: Alfonso de Angoitia Noriega, presidente del Consejo de Administración, y Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de la compañía.

Televisa mantiene una posición relevante dentro de la industria mexicana de medios y entretenimiento. En 2025, el grupo reportó ingresos por 58,878.2 millones de pesos, de acuerdo con sus resultados financieros.

Antonio del Valle Perochena

Antonio del Valle Perochena, presidente de Grupo Kaluz, también acompañó a Claudia Sheinbaum durante su Segundo Informe de Gobierno.

Entre los principales activos del conglomerado se encuentra Orbia, compañía global dedicada al desarrollo de productos y soluciones para sectores como agricultura, construcción e infraestructura, conectividad y materiales. La empresa tiene presencia en más de 100 países y una plantilla superior a 22 mil empleados.

Del Valle Perochena también mantiene una participación destacada en el sector financiero a través de Grupo Financiero Ve por Más (BX+), lo que extiende sus actividades empresariales más allá del ámbito industrial.

Adrián Sada Cueva

Adrián Sada Cueva, director ejecutivo de Vitro, acudió al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sada Cueva encabeza una compañía mexicana con amplia presencia internacional en la industria del vidrio. Vitro fabrica productos para mercados como construcción, automotriz y consumo, y mantiene operaciones en México, Estados Unidos y otros países.

La empresa forma parte de cadenas industriales que abastecen desde la fabricación de automóviles y envases hasta proyectos de construcción, por lo que su actividad tiene presencia tanto en el mercado mexicano como en el comercio internacional.

Tamara Caballero

Tamara Caballero Velasco, directora general de Banco Multiva, también estuvo presente en Palacio Nacional durante el informe presidencial.

Banco Multiva forma parte de Grupo Financiero Multiva, perteneciente a Grupo Vazol, el conglomerado encabezado por Olegario Vázquez Aldir. Desde el sector financiero, su presencia se suma a la participación de empresarios y directivos vinculados con industrias tan diversas como telecomunicaciones, construcción, salud, medios, turismo y alimentos.

José Medina Mora Icaza

José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), participó también en el encuentro con motivo del Segundo Informe de Gobierno.

El CCE es uno de los principales organismos de representación empresarial del país y agrupa a cámaras y organizaciones que reúnen a empresas de diferentes sectores de la economía mexicana. Desde esa posición, Medina Mora funciona como uno de los principales interlocutores entre la iniciativa privada y el gobierno federal.

Su presencia coincidió con la de Alejandro Malagón, presidente de Concamin, en un contexto marcado por los esfuerzos de la administración de Claudia Sheinbaum para impulsar la inversión privada, la relocalización de empresas y los proyectos contemplados dentro del Plan México.

Daniel Chávez

Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, escuchó el mensaje de la mandataria en Palacio Nacional.

Chávez es fundador de uno de los grupos mexicanos más importantes del sector turístico. Grupo Vidanta desarrolla y opera complejos turísticos y participa en negocios relacionados con hotelería, bienes raíces y entretenimiento, con presencia en distintos destinos del país.

Daniel Chávez Morán, presidente de Grupo Vidanta, durante el informe de Claudia Sheinbaum. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro )

El grupo tiene un peso relevante en una industria estratégica para México por su capacidad para atraer visitantes, generar empleos y movilizar inversión en destinos turísticos. Su actividad se concentra principalmente en grandes desarrollos turísticos y hoteleros.

De acuerdo con Las 500 empresas más importantes de México 2026, Grupo Vidanta registró 28,597.7 millones de pesos en ventas durante 2025.