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México

Asesinan a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y a su familia

Los cuerpos fueron encontrados al interior del departamento del músico, en Atizapán.
mié 02 septiembre 2026 12:57 PM
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Johathan Meléndez en el estudio con Camilo Séptimo
El músico fue hallado sin vida junto a su familia. (Instagram Camilo VII.)

Jonathan Meléndez, tecladista de la banda mexicana Camilo Séptimo, fue asesinado en su departamento ubicado en la colonia Bosque Esmeralda, en el municipio de Atizapán, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, además del músico, también fueron encontradas sin vida su esposa, Ana Sofía, de 35 años y quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija Sofía y una empleada doméstica.

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Los cuerpos fueron encontrados poco después de la 1:00 de la madrugada al interior del departamento.

Vecinos reportaron detonaciones en condominio de Bosque Esmeralda

De acuerdo con los testimonios de vecinos, durante la madrugada de este miércoles se escucharon gritos y detonaciones al interior del condominio, por lo que dieron aviso a autoridades.

Elementos de las policías estatal y municipal arribaron al lugar, y al ingresar al domicilio hallaron primero a la trabajadora doméstica sin vida.

En la habitación principal fue hallado el cuerpo del músico, y en un baño contiguo fueron halladas su esposa e hija. Las cuatro víctimas presentaban impactos de bala.

Además de las cuatro personas, también se reportó el asesinato de un perro al interior del mismo domicilio.

El inmueble fue asegurado y elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) comenzaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer el múltiple homicidio y dar con los responsables.

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Fiscalía mexiquense reporta dos detenciones tras asesinato múltiple

La Fiscalía mexiquense informó a través de su cuenta de X sobre la detención de dos personas vinculadas con el asesinato del músico y su familia.

De acuerdo con los detalles compartidos por el organismo, los agresores habrían aprovechado su relación de confianza con el músico y productor para cometer el crimen.

Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián “N”, a quien la Fiscalía se refiere como “socio” de Jonathan y posible autor intelectual del crimen. El otro detenido es Gerardo “N”.

En la información compartida por la Fiscalía, se precisa que dos de las víctimas fueron encontradas maniatadas, mientras que la menor presentaba un impacto de bala en la cabeza.

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¿Quién fue Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo?

Jonathan Meléndez fue conocido en el mundo artístico como “Honas”, y además de ser integrante y fundador de Camilo Séptimo, también fue productor.

Meléndez fundó Camilo Séptimo junto al vocalista Manuel Mendoza y el bajista Erik Vázquez, en la Ciudad de México en 2013.

“Honas” era conocido por haber sido encargado de los teclados y sintetizadores que fueron cruciales para la identidad sonora de Camilo Séptimo, mostrando una clara evolución desde el lanzamiento de su primer EP, “Maya”, hasta sus proyectos más recientes, llegando a “MAPAS” y “MAPAS II”.

“Honas” y Camilo Séptimo no solo evolucionaron musicalmente, sino que también fueron ganando popularidad en el público mexicano, llegando a presentarse en uno de los venues más importantes de la escena musical mexicana: el Palacio de los Deportes.

Hasta el momento, los integrantes de Camilo Séptimo no se han pronunciado sobre esta tragedia.

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