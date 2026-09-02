Asesinan a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y a su familia

Los cuerpos fueron encontrados poco después de la 1:00 de la madrugada al interior del departamento.

Vecinos reportaron detonaciones en condominio de Bosque Esmeralda

De acuerdo con los testimonios de vecinos, durante la madrugada de este miércoles se escucharon gritos y detonaciones al interior del condominio, por lo que dieron aviso a autoridades.

Elementos de las policías estatal y municipal arribaron al lugar, y al ingresar al domicilio hallaron primero a la trabajadora doméstica sin vida.

En la habitación principal fue hallado el cuerpo del músico, y en un baño contiguo fueron halladas su esposa e hija. Las cuatro víctimas presentaban impactos de bala.

Además de las cuatro personas, también se reportó el asesinato de un perro al interior del mismo domicilio.

El inmueble fue asegurado y elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) comenzaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer el múltiple homicidio y dar con los responsables.