Asesinan a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y a su familia

¿Quién fue Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo?
Jonathan Meléndez fue conocido en el mundo artístico como “Honas”, y además de ser integrante y fundador de Camilo Séptimo, también fue productor.
Meléndez fundó Camilo Séptimo junto al vocalista Manuel Mendoza y el bajista Erik Vázquez, en la Ciudad de México en 2013.
“Honas” era conocido por haber sido encargado de los teclados y sintetizadores que fueron cruciales para la identidad sonora de Camilo Séptimo, mostrando una clara evolución desde el lanzamiento de su primer EP, “Maya”, hasta sus proyectos más recientes, llegando a “MAPAS” y “MAPAS II”.
“Honas” y Camilo Séptimo no solo evolucionaron musicalmente, sino que también fueron ganando popularidad en el público mexicano, llegando a presentarse en uno de los venues más importantes de la escena musical mexicana: el Palacio de los Deportes.
Hasta el momento, los integrantes de Camilo Séptimo no se han pronunciado sobre esta tragedia.