Operativos y más de 57,000 mdp golpean a los cárteles en Michoacán, pero el asedio persiste

El intercambio entre autoridades mexicanas y estadounidenses se materializó durante la madrugada de este miércoles en Michoacán, entidad gobernada por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, pues fue ahí donde a principios de agosto, el Gobierno de Trump suspendió las operaciones de su Departamento de Agricultura por la violencia desatada en la región.

En ese momento, la suspensión de las inspecciones estadounidenses y de las exportaciones de aguacate se produjo tras la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias 'Poncho', identificado como presunto líder del Cártel de los Reyes. El presunto criminal, que operaba en la región de Tierra Caliente, era buscado tanto en México como en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración para traficar drogas y existía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que llevara a su captura.

Después de su detención, presuntos integrantes de la organización realizaron bloqueos carreteros, incendiaron vehículos y provocaron otros actos violentos en municipios como Los Reyes y Peribán, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a reforzar las medidas de seguridad para su personal. Después ocurrió la suspensión.

Tras la intervención de Sheinbaum y su Gabinete, Estados Unidos reanudó de forma parcial sus actividades, lo cual es esencial a nivel económico. En el 2025, México exportó aguacate por 3,906 millones de dólares, de los cuales 87% tuvo como destino Estados Unidos. Michoacán es la principal entidad productora y exportadora del fruto, al concentrar nueve de cada 10 ventas al exterior.

La administración trumpista mantiene a Michoacán bajo la clasificación Nivel 4: “No viajar”, la categoría más alta de su sistema de alertas, debido a los riesgos asociados con delincuencia y violencia. La recomendación para ciudadanos estadounidenses es extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios en las áreas donde se desarrollaban los operativos de seguridad.