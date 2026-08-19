Operativos y más de 57,000 mdp golpean a los cárteles en Michoacán, pero el asedio persiste
La estrategia federal en Michoacán ha reforzado la presencia de las Fuerzas Armadas y ampliado los programas sociales, mientras persisten bloqueos, extorsiones y disputas criminales en distintas regiones de la entidad.
Menos de 24 horas después de que Omar García Harfuch presumiera en Argentina los resultados en el combate contra el crimen de la administración de Claudia Sheinbaum, autoridades federales desplegaron en Michoacán un operativo para desmantelar una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual es encabezada por Heraclio Guerrero Martínez, 'El Tío Lako', uno de los hombres cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.
Durante la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada en Buenos Aires, Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, prometió a Terry Cole, director de la DEA, que México seguiría haciendo su trabajo para frenar las acciones de los cárteles de la droga. A cambio, Cole señaló que desde la administración encabezada por Donald Trump había confianza en él.
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El intercambio entre autoridades mexicanas y estadounidenses se materializó durante la madrugada de este miércoles en Michoacán, entidad gobernada por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, pues fue ahí donde a principios de agosto, el Gobierno de Trump suspendió las operaciones de su Departamento de Agricultura por la violencia desatada en la región.
En ese momento, la suspensión de las inspecciones estadounidenses y de las exportaciones de aguacate se produjo tras la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias 'Poncho', identificado como presunto líder del Cártel de los Reyes. El presunto criminal, que operaba en la región de Tierra Caliente, era buscado tanto en México como en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración para traficar drogas y existía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que llevara a su captura.
Después de su detención, presuntos integrantes de la organización realizaron bloqueos carreteros, incendiaron vehículos y provocaron otros actos violentos en municipios como Los Reyes y Peribán, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a reforzar las medidas de seguridad para su personal. Después ocurrió la suspensión.
Tras la intervención de Sheinbaum y su Gabinete, Estados Unidos reanudó de forma parcial sus actividades, lo cual es esencial a nivel económico. En el 2025, México exportó aguacate por 3,906 millones de dólares, de los cuales 87% tuvo como destino Estados Unidos. Michoacán es la principal entidad productora y exportadora del fruto, al concentrar nueve de cada 10 ventas al exterior.
La administración trumpista mantiene a Michoacán bajo la clasificación Nivel 4: “No viajar”, la categoría más alta de su sistema de alertas, debido a los riesgos asociados con delincuencia y violencia. La recomendación para ciudadanos estadounidenses es extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios en las áreas donde se desarrollaban los operativos de seguridad.
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En noviembre del año pasado, tras el homicidio del alcalde Carlos Manzo, quien había confrontado a los cárteles de la región de manera frontal y mediática, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un estrategia con más de 100 acciones y una inversión superior a 57,000 millones de pesos, enfocada en seguridad, bienestar, educación, salud, vivienda, empleo e infraestructura.
En ese momento, la mandataria señaló que en 2026 se destinarían 37,450 millones de pesos a becas y programas para el Bienestar en beneficio de 1.5 millones de michoacanos. También anunció que daría seguimiento al plan cada 15 días y reportaría avances mensualmente.
El plan contempló el despliegue de 10,506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de 1,781 elementos de la Marina, así como acciones para fortalecer la inteligencia, combatir la extorsión y atender las causas de la violencia.
También incluyó inversiones en carreteras, agua, campo, turismo, educación y salud; la construcción de 82,000 viviendas, nuevos hospitales y escuelas; programas para mujeres y jóvenes; apoyo a artistas y comunidades indígenas, además del fortalecimiento de los programas sociales.
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció una aportación estatal de 2,700 millones de pesos.
Las cifras, parece, dieron resultados en menos de un año.
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Los resultados del Plan Michoacán
El secretario Omar García Harfuch informó el 11 de agosto que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia acumulaba 950 personas detenidas como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la entidad.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario destacó que uno de los principales objetivos de la estrategia es combatir la extorsión contra empresarios y productores, particularmente del sector aguacatero.
El plan fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el asesinato de Carlos Manzo, entonces presidente municipal de Uruapan, y contempla la coordinación de autoridades federales y estatales. Entre los casos relevantes mencionados por Harfuch está la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del homicidio de Manzo.
Michoacán registró una reducción de 41.8% en el promedio diario de homicidios dolosos durante enero-julio de 2026, frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentadas por el Gobierno federal.
La entidad se ubicó en dicho periodo entre los 30 estados que reportaron una disminución en este indicador, en un contexto de reducción nacional de los homicidios.
Pese a la baja en el promedio diario, Michoacán acumuló 477 víctimas de homicidio doloso en los primeros siete meses de 2026, equivalentes a 4.6% del total nacional.
La entidad ocupó el lugar 12 por número de víctimas y se mantuvo por encima del promedio de 322 casos por estado.
Operativo contra Haraclito
Este miércoles, autoridades federales detuvieron en Michoacán a nueve integrantes de una organización delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación como resultado de trabajos de investigación e inteligencia realizados por la Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República.
Entre los detenidos están Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja sentimental de Heraclio, alias 'Tío Lako', señalado como jefe regional del grupo en Michoacán y Jalisco.
Durante el operativo fueron asegurados dos inmuebles, 64 vehículos, 16 armas de fuego, aditamentos lanzagranadas, cartuchos, cargadores, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, motocicletas, un dron y equipo táctico.
Tras las detenciones se registraron bloqueos en algunas vías de comunicación, por lo que autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo para garantizar el libre tránsito.