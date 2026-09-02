Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creada en enero de 2019 y encabezada entonces por Ignacio Ovalle, acumuló irregularidades que involucraron compras simuladas, empresas fachada y presuntos desvíos de recursos. La magnitud del caso llevó a compararlo con “La Estafa Maestra”, uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto.

A más de siete años de su creación, el caso permanece abierto: hay investigaciones, detenidos y procesos penales, pero no sentencias definitivas y tampoco se ha recuperado la totalidad de los recursos señalados como parte del daño patrimonial. El propio López Obrador terminó reconociendo el caso como el principal episodio de corrupción de su gobierno.

“El fraude que se cometió el Segalmex, que consideramos el único caso de corrupción que lamentablemente se nos presentó en el gobierno, y queremos informar cómo va el proceso de recuperación de lo sustraído de manera ilegal y el castigo a los responsables”, dijo en una de sus últimas conferencias el entonces presidente.



Las irregularidades en Segalmex

Antes de tomar posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que fusionaría Liconsa y Diconsa, una decisión que dio origen a Segalmex.

Las primeras alertas sobre la operación del organismo surgieron poco después. Entre las irregularidades detectadas estuvieron la adjudicación del 70% de los contratos, pagos por productos que nunca fueron entregados y presuntos desvíos de recursos.

Las anomalías fueron detectadas a partir de ejercicios de fiscalización realizados por la Auditoría Superior de la Federación, que en las cuentas públicas de 2019 y 2020 observó posibles daños patrimoniales por alrededor de 9,500 millones de pesos.