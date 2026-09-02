Ese mismo mes, Ovalle dejó el cargo. El presidente en turno nombró a Leonel Cota Montaño, exgobernador de Baja California, como nuevo titular del organismo.
Denuncias y detenidos por caso Segalmex
Por las irregularidades relacionadas con el daño patrimonial comprobado por 2,700 mdp en Segalmex, se presentaron alrededor de 150 denuncias en contra de exservidores públicos y particulares.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Fiscal, a partir de esas denuncias se investigó a 47 personas, para las cuales se obtuvieron órdenes de aprehensión.
En 26 casos se dictó vinculación a proceso penal: nueve exservidores públicos y 17 particulares. Los delitos atribuidos fueron delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos.
¿Quienes fueron detenidos?
Entre los servidores públicos detenidos estuvieron René Gavira Segreste, quien se desempeñaba como director de Administración y Finanzas; Manuel Lozano, director Comercial de Segalmex; Jorge González, extitular del Área de Operaciones de Diconsa, y Hugo Buentello, subdirector de Liconsa.
El caso de Gavira fue uno de los más mediáticos debido a que presuntamente autorizó la compra, en junio de 2020, de 100,000 títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos. Se presume que usó recursos públicos de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa.
¿En que va el caso Segalmex y qué piden legisladores?
Ante la falta de novedades en el caso, senadores de la República presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de la República un informe público sobre los resultados de las investigaciones relacionadas con Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Los legisladores solicitaron conocer el número de carpetas de investigación iniciadas, judicializadas y concluidas; el número de personas imputadas, vinculadas a proceso, detenidas y sujetas a medidas cautelares; las órdenes de aprehensión solicitadas, concedidas y cumplimentadas; así como las sentencias, criterios de oportunidad y acuerdos reparatorios.
También pidieron información sobre los bienes, cuentas, valores o recursos asegurados, decomisados y recuperados, así como aquellos sujetos a reparación del daño. Sin embargo, el punto de acuerdo quedó en comisiones.
FGR va tras empresarios por bonos fantasma de Segalmex
Reforma reveló este 31 de agosto que la FGR podrá utilizar 15 pruebas en contra de los empresarios chiapanecos René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz, investigados por la operación irregular de 800 millones de pesos de la extinta Segalmex. Un tribunal confirmó que los elementos aportados por la Fiscalía y Hacienda permanecerán en el proceso.
Según los reportes, los recursos fueron destinados a la compra de bonos privados con la promesa de rendimientos de 11%. Sin embargo, las operaciones estaban respaldadas por fideicomisos sin recursos y constituidos por empresas de los Dávila sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La investigación señala que la empresa de los Dávila, Corafi, recibió los 800 millones entre 2019 y 2020 mediante el fideicomiso CIC/3050. Los recursos –añade- fueron autorizados por René Gavira Segreste, entonces funcionario de Segalmex.
Nace Alimentación para el Bienestar
Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Segalmex se fusionó con Diconsa, dando origen a Alimentación para el Bienestar , organismo que actualmente está a cargo de María Luisa Albores González.
La mandataria federal asegura que en este caso de desvío y corrupción “no habrá impunidad”.