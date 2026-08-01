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Capturan a líder del Cártel de Los Reyes; desatan bloqueos y quema de vehículos en Michoacán

Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por Alfonso Fernández Magallón.
sáb 01 agosto 2026 08:47 PM
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Según el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), Alfonso Fernández Magallón es líder del Cártel de Los Reyes, una facción de Cárteles Unidos, una alianza de cárteles en Michoacán, México (Foto: Gobierno de México)

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, identificado por autoridades como líder del Cártel de Los Reyes y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares, fue detenido este sábado durante un operativo del Ejército Mexicano en Michoacán.

La captura provocó una reacción de integrantes de la organización criminal, quienes instalaron bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención e informó que Alfonso “N” contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín.

“Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de Defensa detuvo a Alfonso ‘N’, identificado como líder del Cártel de Los Reyes”, informó el funcionario.

García Harfuch agregó que, tras la captura, integrantes de la organización criminal realizaron bloqueos y quemaron vehículos en distintos puntos de Los Reyes y Peribán.

Ante estos hechos, autoridades estatales y federales desplegaron elementos de seguridad en la región para liberar las vías de comunicación y evitar nuevas acciones violentas.

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La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la Guardia Civil mantiene presencia en diferentes puntos de Los Reyes y municipios aledaños.

“Las acciones se realizan para restablecer las condiciones de seguridad, proteger a la población y apoyar en la liberación de las vías de comunicación, en coordinación con autoridades federales”, señaló la dependencia.

EU ofrecía 5 millones de dólares por su captura

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “Poncho La Quiringua”, era buscado por autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

De acuerdo con información del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), Fernández Magallón es identificado como líder del Cártel de Los Reyes, una facción vinculada con Cárteles Unidos, organización criminal con presencia en Michoacán.

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Estados Unidos designó a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) el 20 de febrero de 2025.

El Departamento del Tesoro estadounidense también sancionó en agosto de 2025 a Fernández Magallón y lo señaló como integrante de Cárteles Unidos. De acuerdo con esa dependencia, habría participado en el reclutamiento de exmilitares y expolicías colombianos para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades estadounidenses señalan que Cárteles Unidos surgió como una alianza de organizaciones criminales de Michoacán para impedir el avance de grupos rivales y posteriormente mantuvo una disputa con el CJNG por el control territorial en el occidente del estado.

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Lo investigan por tráfico de drogas a Estados Unidos

La investigación del HSI sobre las actividades del Cártel de Los Reyes se remonta a 2019, cuando agentes estadounidenses rastrearon una red dedicada al tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo desde México.

Según las autoridades estadounidenses, Fernández Magallón habría traficado sustancias controladas hacia Estados Unidos durante décadas y controlaba pistas de aterrizaje utilizadas por aeronaves que transportaban cocaína desde Colombia hacia Michoacán.

Las indagatorias derivaron en una acusación formal en su contra en el Distrito de Columbia en julio de 2023 por conspiración para traficar drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

La acusación fue posteriormente hecha pública como parte de las acciones emprendidas por Estados Unidos contra integrantes de Cárteles Unidos.

El Departamento del Tesoro estadounidense ha señalado que la organización participa en la producción y tráfico de opioides sintéticos hacia Estados Unidos, además de actividades de extorsión y otros delitos.

También ha documentado la disputa de Cárteles Unidos con el CJNG y atribuye a la organización hechos de violencia contra civiles y fuerzas de seguridad en Michoacán, así como el uso de artefactos explosivos improvisados.

La captura de Fernández Magallón provocó este sábado una movilización de fuerzas estatales y federales en la región de Los Reyes y Peribán, mientras las autoridades trabajaban para retirar los bloqueos y recuperar la circulación en las carreteras afectadas.

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Michoacán Narcotráfico

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