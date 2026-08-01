Capturan a líder del Cártel de Los Reyes; desatan bloqueos y quema de vehículos en Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención e informó que Alfonso “N” contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín.

“Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de Defensa detuvo a Alfonso ‘N’, identificado como líder del Cártel de Los Reyes”, informó el funcionario.

Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso “N”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de… pic.twitter.com/apdGeLQZRR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 2, 2026

García Harfuch agregó que, tras la captura, integrantes de la organización criminal realizaron bloqueos y quemaron vehículos en distintos puntos de Los Reyes y Peribán.

Ante estos hechos, autoridades estatales y federales desplegaron elementos de seguridad en la región para liberar las vías de comunicación y evitar nuevas acciones violentas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la Guardia Civil mantiene presencia en diferentes puntos de Los Reyes y municipios aledaños.

“Las acciones se realizan para restablecer las condiciones de seguridad, proteger a la población y apoyar en la liberación de las vías de comunicación, en coordinación con autoridades federales”, señaló la dependencia.

EU ofrecía 5 millones de dólares por su captura

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “Poncho La Quiringua”, era buscado por autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

De acuerdo con información del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), Fernández Magallón es identificado como líder del Cártel de Los Reyes, una facción vinculada con Cárteles Unidos, organización criminal con presencia en Michoacán.