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México

Dos hombres son detenidos por suplantar a aspirantes en examen de la UNAM

Las autoridades investigan un presunto fraude en el examen de ingreso a la UNAM: dos hombres presuntamente cobraron para responder las pruebas por nueve aspirantes.
mié 26 agosto 2026 08:42 AM
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Aspirantes realizan el examen de control presencial en el Palacio de los Deportes, como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Imagen ilustrativa. Aspirantes realizan el examen de control presencial en el Palacio de los Deportes, como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Dos hombres fueron detenidos en la Ciudad de México por presuntamente cobrar a aspirantes para responder en su lugar el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Fiscalía General de Justiica capitalina investiga si Edgar “N” y David “N” formaban parte de un esquema que permitió a nueve personas presentar la evaluación sin contestar personalmente.

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Los hechos ocurrieron entre mayo y junio de 2026, durante el proceso de admisión a licenciatura. De acuerdo con la investigación, los dos hombres utilizaban las instalaciones y los equipos de cómputo de la academia Más Preparación para realizar los exámenes en nombre de los aspirantes.

Según los reportes, los detenidos se hacían pasar por estudiantes para responder las pruebas en su lugar. Para llevar a cabo el fraude, cobraron a los aspirantes y contaron con la colaboración de algunos instructores de la academia.

Las primeras pistas llegaron desde la UNAM. La universidad detectó coincidencias en los datos de conexión de los exámenes de nueve aspirantes, además de otras irregularidades, y proporcionó esa información a las autoridades.

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A partir de los registros de conexión, archivos digitales y entrevistas, los investigadores pudieron vincular las evaluaciones con distintas sedes de Más Preparación y establecer la posible participación de Edgar “N” y David “N”, según la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ).

Con esa información, un juez autorizó las órdenes de aprehensión en contra de ambos hombres y cuatro cateos en inmuebles relacionados con la investigación. Los operativos se realizaron el 25 de agosto.

Durante los registros, los agentes encontraron varios dispositivos de almacenamiento que ahora serán analizados. La Fiscalía busca determinar si contienen información sobre los nueve exámenes investigados o si permiten identificar a más personas involucradas.

La investigación sigue abierta. Las autoridades también buscan establecer si el mismo método fue utilizado en otros procesos de admisión de la UNAM.

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El caso se produce tras el primer proceso de ingreso a licenciatura de la UNAM realizado completamente en línea. Las evaluaciones originales se aplicaron entre el 23 de mayo y el 10 de junio, pero las irregularidades detectadas llevaron a la institución a organizar una segunda prueba, esta vez presencial, para validar los resultados.

El nuevo examen, aplicado entre el 12 y el 19 de agosto en León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México, reunió a más de 58,000 aspirantes. La universidad hizo de nuevo la prueba para comprobar que los resultados obtenidos en la primera evaluación correspondieran al desempeño real de los estudiantes.

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La medida llegó después de que los sistemas de vigilancia remota detectaran patrones anómalos, entre ellos resultados inusualmente altos y posibles casos de uso de herramientas de inteligencia artificial. La UNAM anuló más de 3,000 pruebas, equivalentes a alrededor del 2% del total, y presentó denuncias ante las autoridades.

Los resultados definitivos de este proceso están previstos para publicarse entre el 29 y el 30 de agosto.

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UNAM Educación

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