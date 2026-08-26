Dos hombres son detenidos por suplantar a aspirantes en examen de la UNAM

Los hechos ocurrieron entre mayo y junio de 2026, durante el proceso de admisión a licenciatura. De acuerdo con la investigación, los dos hombres utilizaban las instalaciones y los equipos de cómputo de la academia Más Preparación para realizar los exámenes en nombre de los aspirantes.

Según los reportes, los detenidos se hacían pasar por estudiantes para responder las pruebas en su lugar. Para llevar a cabo el fraude, cobraron a los aspirantes y contaron con la colaboración de algunos instructores de la academia.

Las primeras pistas llegaron desde la UNAM. La universidad detectó coincidencias en los datos de conexión de los exámenes de nueve aspirantes, además de otras irregularidades, y proporcionó esa información a las autoridades.

A partir de los registros de conexión, archivos digitales y entrevistas, los investigadores pudieron vincular las evaluaciones con distintas sedes de Más Preparación y establecer la posible participación de Edgar “N” y David “N”, según la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ).

Con esa información, un juez autorizó las órdenes de aprehensión en contra de ambos hombres y cuatro cateos en inmuebles relacionados con la investigación. Los operativos se realizaron el 25 de agosto.

Durante los registros, los agentes encontraron varios dispositivos de almacenamiento que ahora serán analizados. La Fiscalía busca determinar si contienen información sobre los nueve exámenes investigados o si permiten identificar a más personas involucradas.

La investigación sigue abierta. Las autoridades también buscan establecer si el mismo método fue utilizado en otros procesos de admisión de la UNAM.