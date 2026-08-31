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México

UNAM reduce hasta 25 aciertos el mínimo para entrar a sus carreras en 2026

La UNAM registró una reducción aciertos en los mínimos de ingreso de diversas carreras durante 2026. Psicología, Medicina y Física están entre las licenciaturas con mayores descensos.
lun 31 agosto 2026 03:56 PM
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En la imagen, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria.
La UNAM recibió este lunes a los estudiantes de nuevo ingreso, tras el polémico Examen de Control. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

El proceso de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) registró en 2026 una reducción significativa en el número de aciertos mínimos necesarios para obtener un lugar en distintas carreras , en comparación con los puntajes de referencia registrados entre 2021 y 2025.

Los cambios se producen después de que la Universidad implementó un Examen de Control Presencial , tras las irregularidades detectadas en el proceso de admisión en línea.

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La nueva evaluación modificó el escenario de competencia y, en varias licenciaturas, el mínimo de aciertos quedó muy por debajo de los niveles registrados durante los cinco años anteriores.

¿Cuántos aciertos piden en carreras de la UNAM?

Uno de los casos más notorios se encuentra en Psicología, de la Facultad de Psicología, donde el mínimo pasó de 99 aciertos como referencia entre 2021 y 2025 a 74 aciertos en el examen de control de 2026, una diferencia de 25 respuestas.

La caída también fue pronunciada en algunas carreras del área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. En Química Farmacéutico Biológica, de la Facultad de Química, el mínimo pasó de 104 a 79 aciertos, mientras que en Medicina Veterinaria y Zootecnia descendió de 99 a 77.

En Médico Cirujano, una de las carreras con mayor demanda de la Universidad, el comportamiento también cambió de manera importante. En la Facultad de Medicina, el mínimo de referencia de los años anteriores era de 111 aciertos, mientras que en el Examen de Control Presencial de 2026 quedó en 92, es decir, 19 aciertos menos.

La misma carrera presentó variaciones en las escuelas periféricas: en FES Zaragoza, el mínimo pasó de 106 a 91 aciertos, mientras que en FES Iztacala bajó de 105 a 84.

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Las ingenierías y ciencias también registraron caídas

El fenómeno no se limitó a las carreras relacionadas con la salud. En el área de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, también hubo reducciones importantes.

Física, en la Facultad de Ciencias, pasó de un mínimo histórico de referencia de 104 aciertos a 83 en el examen de control, una diferencia de 21 respuestas.

En Física Biomédica, el mínimo cayó de 101 a 81 aciertos, mientras que Ciencias de la Computación pasó de 102 a 88. En Actuaría, el cambio fue de 101 a 92.

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Incluso Ingeniería Espacial, que entre 2021 y 2025 había tenido un mínimo de 111 aciertos, registró 96 aciertos como mínimo en el examen de control de 2026.

¿Cuántos aciertos pide la UNAM para entrar a la carrera de Comunicación?

Las diferencias son todavía más amplias en algunas licenciaturas de Ciencias Sociales.

En Relaciones Internacionales, impartida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el mínimo pasó de 98 a 75 aciertos, una reducción de 23 respuestas correctas.

En Ciencias de la Comunicación, el descenso fue de 94 a 72 aciertos; en Administración, de 87 a 67; y en Ciencias Políticas y Administración Pública, de 83 a 63.

El caso de Relaciones Internacionales en FES Aragón también muestra una diferencia considerable: de 85 aciertos como referencia entre 2021 y 2025 a 62 en el examen de control.

En Derecho, una de las licenciaturas con mayor demanda, el mínimo pasó de 82 a 65 aciertos, es decir, 17 menos.

¿Cuántos aciertos necesito para estudiar Diseño Gráfico?

En el área de Humanidades y de las Artes, los cambios también son visibles.

Traducción, de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, pasó de 100 a 76 aciertos; Diseño y Comunicación Visual, de 99 a 65; y Artes Visuales, de 96 a apenas 61 aciertos.

En Literatura Dramática y Teatro, el mínimo bajó de 92 a 70, mientras que Diseño Gráfico, en FES Acatlán, pasó de 93 a 62 aciertos.

Una diferencia que alcanza hasta 25 aciertos

De las 22 carreras escolarizadas y planteles considerados en estos datos, todas registraron un mínimo inferior al promedio de referencia de 2021-2025.

La mayor diferencia corresponde a Psicología, con una reducción de 25 aciertos. Le siguen Traducción y Relaciones Internacionales de la FCPyS, con disminuciones de 24 y 23 aciertos, respectivamente.

Esto significa que, en algunos casos, aspirantes que en los procesos anteriores habrían quedado lejos del umbral histórico ahora pudieron alcanzar el mínimo establecido para obtener un lugar.

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UNAM Educación Estudiantes

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