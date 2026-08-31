Incluso Ingeniería Espacial, que entre 2021 y 2025 había tenido un mínimo de 111 aciertos, registró 96 aciertos como mínimo en el examen de control de 2026.
¿Cuántos aciertos pide la UNAM para entrar a la carrera de Comunicación?
Las diferencias son todavía más amplias en algunas licenciaturas de Ciencias Sociales.
En Relaciones Internacionales, impartida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el mínimo pasó de 98 a 75 aciertos, una reducción de 23 respuestas correctas.
En Ciencias de la Comunicación, el descenso fue de 94 a 72 aciertos; en Administración, de 87 a 67; y en Ciencias Políticas y Administración Pública, de 83 a 63.
El caso de Relaciones Internacionales en FES Aragón también muestra una diferencia considerable: de 85 aciertos como referencia entre 2021 y 2025 a 62 en el examen de control.
En Derecho, una de las licenciaturas con mayor demanda, el mínimo pasó de 82 a 65 aciertos, es decir, 17 menos.
¿Cuántos aciertos necesito para estudiar Diseño Gráfico?
En el área de Humanidades y de las Artes, los cambios también son visibles.
Traducción, de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, pasó de 100 a 76 aciertos; Diseño y Comunicación Visual, de 99 a 65; y Artes Visuales, de 96 a apenas 61 aciertos.
En Literatura Dramática y Teatro, el mínimo bajó de 92 a 70, mientras que Diseño Gráfico, en FES Acatlán, pasó de 93 a 62 aciertos.
Una diferencia que alcanza hasta 25 aciertos
De las 22 carreras escolarizadas y planteles considerados en estos datos, todas registraron un mínimo inferior al promedio de referencia de 2021-2025.
La mayor diferencia corresponde a Psicología, con una reducción de 25 aciertos. Le siguen Traducción y Relaciones Internacionales de la FCPyS, con disminuciones de 24 y 23 aciertos, respectivamente.
Esto significa que, en algunos casos, aspirantes que en los procesos anteriores habrían quedado lejos del umbral histórico ahora pudieron alcanzar el mínimo establecido para obtener un lugar.