La nueva evaluación modificó el escenario de competencia y, en varias licenciaturas, el mínimo de aciertos quedó muy por debajo de los niveles registrados durante los cinco años anteriores.

¿Cuántos aciertos piden en carreras de la UNAM?

Uno de los casos más notorios se encuentra en Psicología, de la Facultad de Psicología, donde el mínimo pasó de 99 aciertos como referencia entre 2021 y 2025 a 74 aciertos en el examen de control de 2026, una diferencia de 25 respuestas.

La caída también fue pronunciada en algunas carreras del área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. En Química Farmacéutico Biológica, de la Facultad de Química, el mínimo pasó de 104 a 79 aciertos, mientras que en Medicina Veterinaria y Zootecnia descendió de 99 a 77.

En Médico Cirujano, una de las carreras con mayor demanda de la Universidad, el comportamiento también cambió de manera importante. En la Facultad de Medicina, el mínimo de referencia de los años anteriores era de 111 aciertos, mientras que en el Examen de Control Presencial de 2026 quedó en 92, es decir, 19 aciertos menos.

La misma carrera presentó variaciones en las escuelas periféricas: en FES Zaragoza, el mínimo pasó de 106 a 91 aciertos, mientras que en FES Iztacala bajó de 105 a 84.

Las ingenierías y ciencias también registraron caídas

El fenómeno no se limitó a las carreras relacionadas con la salud. En el área de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, también hubo reducciones importantes.

Física, en la Facultad de Ciencias, pasó de un mínimo histórico de referencia de 104 aciertos a 83 en el examen de control, una diferencia de 21 respuestas.

En Física Biomédica, el mínimo cayó de 101 a 81 aciertos, mientras que Ciencias de la Computación pasó de 102 a 88. En Actuaría, el cambio fue de 101 a 92.