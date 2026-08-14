6. “Actúan como jefes de grupo o de camarilla y no como hombres de Estado”
En otro párrafo dirigido a Trump, López Beltrán cuestionó la forma en que Rubio y Landau conducen la relación con México y con políticos mexicanos.
El morenista sostuvo que ambos funcionarios deberían actuar con una visión de Estado y no desde posiciones que, según su interpretación, responden a intereses políticos o de grupo.
7. “Una enfermiza fobia conservadora en contra del Movimiento de Regeneración Nacional”
López Beltrán atribuyó también la decisión contra su visa a una supuesta animadversión del gobierno estadounidense hacia Morena y sus dirigentes.
En la carta preguntó a Trump por qué no destituye a Rubio y Landau y también a quienes, según él, comparten esa postura y están perjudicando al mandatario estadounidense.
8. “No me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables”
Pese a reclamar la cancelación de su visa, López Beltrán afirmó que no considera un problema dejar de viajar a Estados Unidos, y que puede esperar a que cambien las condiciones políticas de ese país.
Recordó así los gobiernos de Abraham Lincoln y Franklin D. Roosevelt como ejemplos de administraciones estadounidenses que, desde su perspectiva, mantuvieron una relación de amistad y respeto hacia México.
9. “La hipocresía no puede ser la doctrina que guíe el noble oficio de la política”
Con esta frase, López Beltrán cerró su carta a Trump y llevó su reclamo del ámbito migratorio al terreno de la relación bilateral.
Aseguró que la actuación de Estados Unidos debe regirse por principios de respeto entre países y pidió al presidente estadounidense una respuesta para conocer “a qué atenernos”.
Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha explicado públicamente las razones específicas de la medida, sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó este viernes, durante la conferencia mañanera, que la cancelación de visas a políticos mexicanos, incluido Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel Lopez Obrador, es una injerencia desde Estados Unidos y expresó que también ve en esa decisión un sentido político.