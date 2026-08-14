En la misiva, López Beltrán responsabiliza directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario de Estado, Christopher Landau, de haber ordenado la cancelación y cuestionó directamente a Trump sobre si conocía la medida.

Estas son algunas frases de la carta que López Beltrán difundió en redes sociales.

Las frases de Andy López Beltrán en su carta a Trump

1. “En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones...”

Con esta frase, López Beltrán elevó el tono de su reclamo contra los funcionarios estadounidenses a quienes atribuyó la decisión de quitarle su visa. En el mismo párrafo acusó a Rubio, Landau y a otros funcionarios de comportarse como “jefes de pandillas” y de dedicarse, según su señalamiento, a “espiar, acosar, intervenir y agraviar” a gobiernos y políticos extranjero que consideran "comunistas", "amenazas para la seguridad de Estados Unidos", "narco terroristas" o con cualquier otra excusa para, según dijo, justificar sus represalias destinadas a quienes no se alinean

2. “Esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”

Fue de esta manera que el hijo del expresidente cuestionó que la cancelación de su visa tenga un fundamento relacionado con una conducta ilícita, y afirmó en cambio que se trata de una decisión política.

Además utilizó una comparación con el nazismo para describir lo que considera que es una actuación autoritaria del gobierno estadounidense.