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México

“Una burda y perversa canallada”: las frases que Andy López Beltrán dedicó a Trump por la cancelación de su visa

En la carta Andrés Manuel López Beltrán acusó a Marco Rubio y Christopher Landau de ordenar la cancelación de su visa y pidió a Donald Trump explicar si conocía la decisión.
vie 14 agosto 2026 01:47 PM
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Andrés Manuel López Beltrán visa Trump
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó que Estados Unidos canceló su visa y dirigió una carta al presidente Donald Trump en la que cuestionó la decisión y señaló a Marco Rubio y Christopher Landau. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, publicó una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que dio a conocer este jueves que las autoridades de ese país le cancelaron su visa.

López Beltrán sostuvo que la cancelación de su visa tiene motivaciones políticas y aseguró que no existe ninguna prueba en su contra por algún acto “inmoral o delictivo”. Además calificó la decisión como “politiquera y propagandística”.

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En la misiva, López Beltrán responsabiliza directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario de Estado, Christopher Landau, de haber ordenado la cancelación y cuestionó directamente a Trump sobre si conocía la medida.

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Estas son algunas frases de la carta que López Beltrán difundió en redes sociales.

Las frases de Andy López Beltrán en su carta a Trump

1. “En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones...”

Con esta frase, López Beltrán elevó el tono de su reclamo contra los funcionarios estadounidenses a quienes atribuyó la decisión de quitarle su visa. En el mismo párrafo acusó a Rubio, Landau y a otros funcionarios de comportarse como “jefes de pandillas” y de dedicarse, según su señalamiento, a “espiar, acosar, intervenir y agraviar” a gobiernos y políticos extranjero que consideran "comunistas", "amenazas para la seguridad de Estados Unidos", "narco terroristas" o con cualquier otra excusa para, según dijo, justificar sus represalias destinadas a quienes no se alinean

2. “Esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”

Fue de esta manera que el hijo del expresidente cuestionó que la cancelación de su visa tenga un fundamento relacionado con una conducta ilícita, y afirmó en cambio que se trata de una decisión política.

Además utilizó una comparación con el nazismo para describir lo que considera que es una actuación autoritaria del gobierno estadounidense.

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4. “¿Por qué no destituye a Rubio y a Landau, así como a quienes son iguales a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimientos y actitudes sectarias?”

En uno de los reclamos más directos a Donald Trump, López Beltrán preguntó por qué el presidente estadounidense no remueve de sus cargos al secretario de Estado y al subsecretario de esa dependencia.

La petición surgió luego de que el morenista acusó a ambos funcionarios de actuar contra integrantes de Morena y de mantener una posición que, según él, está marcada por “resentimientos” y “actitudes sectarias”.

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5. “¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo?”

López Beltrán planteó directamente a Trump si tenía conocimiento de la decisión de cancelar su visa. En la carta, López Beltrán plantea dos escenarios: que el presidente estadounidense conociera la medida o que no estuviera informado de ella.

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6. “Actúan como jefes de grupo o de camarilla y no como hombres de Estado”

En otro párrafo dirigido a Trump, López Beltrán cuestionó la forma en que Rubio y Landau conducen la relación con México y con políticos mexicanos.

El morenista sostuvo que ambos funcionarios deberían actuar con una visión de Estado y no desde posiciones que, según su interpretación, responden a intereses políticos o de grupo.

7. “Una enfermiza fobia conservadora en contra del Movimiento de Regeneración Nacional”

López Beltrán atribuyó también la decisión contra su visa a una supuesta animadversión del gobierno estadounidense hacia Morena y sus dirigentes.

En la carta preguntó a Trump por qué no destituye a Rubio y Landau y también a quienes, según él, comparten esa postura y están perjudicando al mandatario estadounidense.

8. “No me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables”

Pese a reclamar la cancelación de su visa, López Beltrán afirmó que no considera un problema dejar de viajar a Estados Unidos, y que puede esperar a que cambien las condiciones políticas de ese país.

Recordó así los gobiernos de Abraham Lincoln y Franklin D. Roosevelt como ejemplos de administraciones estadounidenses que, desde su perspectiva, mantuvieron una relación de amistad y respeto hacia México.

9. “La hipocresía no puede ser la doctrina que guíe el noble oficio de la política”

Con esta frase, López Beltrán cerró su carta a Trump y llevó su reclamo del ámbito migratorio al terreno de la relación bilateral.

Aseguró que la actuación de Estados Unidos debe regirse por principios de respeto entre países y pidió al presidente estadounidense una respuesta para conocer “a qué atenernos”.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha explicado públicamente las razones específicas de la medida, sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó este viernes, durante la conferencia mañanera, que la cancelación de visas a políticos mexicanos, incluido Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel Lopez Obrador, es una injerencia desde Estados Unidos y expresó que también ve en esa decisión un sentido político.

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Morena Andrés Manuel López Beltrán Donald Trump

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