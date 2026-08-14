Revocación de visa de 'Andy' confronta a Morena y oposición

El morenista señaló al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau como los funcionarios que habrían ordenado cancelar su permiso de entrada y cuestionó a Trump sobre si estaba enterado de la decisión.

La postura de López Beltrán encontró respaldo en la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó el retiro de la visa como un asunto con sentido político y cuestionó que una decisión de Washington sea motivo para iniciar una investigación en México. La mandataria sostuvo que, si existen acusaciones contra el hijo del expresidente, deben presentarse pruebas.

Landau publica mensaje en redes tras polémica por visas: “¿Estás disfrutando del show? Rellena tus palomitas”

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, publicó un mensaje en X en medio de la polémica por la revocación de visas estadounidenses, pero sin mencionar directamente a Andy López Beltrán.

Landau respondió a un usuario que compartió un mensaje sobre la posibilidad de que fueran revocadas visas por publicaciones realizadas en redes sociales.

“¿Estás disfrutando del show? Rellena tus palomitas. Amarás la siguiente parte”, escribió el funcionario estadounidense, quien acompañó su respuesta con una imagen de él.

Morena cierra filas con 'Andy'

Ante el caso, las estructuras de Morena difundieron distintos pronunciamientos en defensa de la soberanía nacional.

Los 24 gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación publicaron un desplegado en el que rechazaron las campañas contra el hijo de López Obrador y cuestionaron a sus críticos. En el documento reafirmaron su compromiso con la justicia social y señalaron que no permitirán injerencias extranjeras en los asuntos internos de México.

A este posicionamiento se sumaron integrantes de la bancada de Morena en el Senado, quienes reivindicaron la soberanía nacional y el mandato popular. Senadores como Enrique Inzunza (señalado por narcotráfico en Estados Unidos), Ignacio Mier, Adán Augusto López, Javier Corral y Miguel Ángel Yunes Márquez, entre otros, rechazaron presiones o intentos de intervención extranjera en la vida pública del país.

El Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Morena también fijaron postura. El partido sostuvo que las decisiones administrativas tomadas en el exterior no deben utilizarse políticamente y defendió que la relación entre México y Estados Unidos debe basarse en coordinación y respeto mutuo, no en subordinación.

La dirigente morenista Ariadna Montiel expresó además su solidaridad con López Beltrán y sostuvo que el episodio trasciende a una persona, pues, desde su perspectiva, representa un intento de intervenir en la vida política mexicana desde sectores de la ultraderecha internacional.

Montiel llamó a mantener la defensa del proyecto de nación impulsado por López Obrador y encabezado actualmente por Sheinbaum, mientras reivindicó la soberanía como un principio central del movimiento.

Desde la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también respaldó a López Beltrán y a la presidenta. Afirmó que ninguna fuerza o injerencia extranjera está por encima del derecho internacional ni de la decisión de los mexicanos, y sostuvo que el destino del país debe decidirse en México. Su postura coincide con las declaraciones que ha hecho Sheinbaum sobre el caso.