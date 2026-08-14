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México

Revocación de visa de 'Andy' confronta a Morena y oposición

Políticos de oposición exigen que se investigue si Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está involucrado en actos delictivos.
vie 14 agosto 2026 09:06 PM
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Llegadas toma de protesta Clara Brugada
Andrés Manuel López Beltrán busca una diputación en Tabasco. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, abrió un nuevo frente de confrontación entre Morena y la oposición, con acusaciones cruzadas sobre soberanía, injerencia extranjera y presuntos vínculos con actos ilícitos.

López Beltrán confirmó la revocación de su visa y, en una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la decisión tiene un carácter político y propagandístico. Aseguró que no existen pruebas que justifiquen la medida ni elementos que lo relacionen con algún acto inmoral o delictivo.

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El morenista señaló al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau como los funcionarios que habrían ordenado cancelar su permiso de entrada y cuestionó a Trump sobre si estaba enterado de la decisión.

La postura de López Beltrán encontró respaldo en la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó el retiro de la visa como un asunto con sentido político y cuestionó que una decisión de Washington sea motivo para iniciar una investigación en México. La mandataria sostuvo que, si existen acusaciones contra el hijo del expresidente, deben presentarse pruebas.

Landau publica mensaje en redes tras polémica por visas: “¿Estás disfrutando del show? Rellena tus palomitas”

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, publicó un mensaje en X en medio de la polémica por la revocación de visas estadounidenses, pero sin mencionar directamente a Andy López Beltrán.

Landau respondió a un usuario que compartió un mensaje sobre la posibilidad de que fueran revocadas visas por publicaciones realizadas en redes sociales.

“¿Estás disfrutando del show? Rellena tus palomitas. Amarás la siguiente parte”, escribió el funcionario estadounidense, quien acompañó su respuesta con una imagen de él.

Morena cierra filas con 'Andy'

Ante el caso, las estructuras de Morena difundieron distintos pronunciamientos en defensa de la soberanía nacional.

Los 24 gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación publicaron un desplegado en el que rechazaron las campañas contra el hijo de López Obrador y cuestionaron a sus críticos. En el documento reafirmaron su compromiso con la justicia social y señalaron que no permitirán injerencias extranjeras en los asuntos internos de México.

A este posicionamiento se sumaron integrantes de la bancada de Morena en el Senado, quienes reivindicaron la soberanía nacional y el mandato popular. Senadores como Enrique Inzunza (señalado por narcotráfico en Estados Unidos), Ignacio Mier, Adán Augusto López, Javier Corral y Miguel Ángel Yunes Márquez, entre otros, rechazaron presiones o intentos de intervención extranjera en la vida pública del país.

El Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Morena también fijaron postura. El partido sostuvo que las decisiones administrativas tomadas en el exterior no deben utilizarse políticamente y defendió que la relación entre México y Estados Unidos debe basarse en coordinación y respeto mutuo, no en subordinación.

La dirigente morenista Ariadna Montiel expresó además su solidaridad con López Beltrán y sostuvo que el episodio trasciende a una persona, pues, desde su perspectiva, representa un intento de intervenir en la vida política mexicana desde sectores de la ultraderecha internacional.

Montiel llamó a mantener la defensa del proyecto de nación impulsado por López Obrador y encabezado actualmente por Sheinbaum, mientras reivindicó la soberanía como un principio central del movimiento.

Desde la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también respaldó a López Beltrán y a la presidenta. Afirmó que ninguna fuerza o injerencia extranjera está por encima del derecho internacional ni de la decisión de los mexicanos, y sostuvo que el destino del país debe decidirse en México. Su postura coincide con las declaraciones que ha hecho Sheinbaum sobre el caso.

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Oposición cuestiona defensa del gobierno

Del otro lado, dirigentes opositores rechazaron que el retiro de la visa sea presentado como un asunto de soberanía nacional y exigieron explicaciones sobre las acusaciones que han rodeado a López Beltrán.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, arremetió contra el hijo del expresidente y cuestionó que se presente como víctima después de la decisión estadounidense. Lo acusó de exigir explicaciones a Washington mientras, dijo, debería responder por señalamientos relacionados con sus negocios, patrimonio y presuntos vínculos de su grupo político con el crimen organizado.

Moreno también criticó que López Beltrán haya cuestionado directamente a Trump y pedido la salida de Rubio y Landau.

En el PAN, su dirigente, Jorge Romero, cuestionó al gobierno mexicano por la defensa del hijo del expresidente y preguntó cuál será la explicación oficial para la cancelación de la visa. Además, reclamó que las fiscalías mexicanas no actúen con la misma rapidez frente a integrantes de Morena que ante miembros de la oposición.

La exsenadora Xóchitl Gálvez fue más allá y rechazó que el caso pueda considerarse un asunto de soberanía. Sostuvo que Sheinbaum no debería defender a López Beltrán bajo el argumento de injerencia extranjera, sino ordenar una investigación sobre los señalamientos que lo vinculan presuntamente con el llamado huachicol fiscal.

Así, el retiro de la visa de López Beltrán se convirtió en un nuevo episodio de confrontación política: mientras Morena y sus gobiernos lo presentan como una decisión con tintes políticos y una posible forma de injerencia extranjera, la oposición sostiene que el gobierno mexicano no debería cerrar filas con el hijo del expresidente y, en cambio, tendría que esclarecer los señalamientos que pesan sobre él.

El episodio ocurre además en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre funcionarios y políticos mexicanos. La revocación de la visa de López Beltrán se suma a otros casos recientes y ha generado un debate sobre los alcances de las medidas estadounidenses y su impacto en la relación bilateral.

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