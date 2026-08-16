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México

“Necesitamos organizarnos ante la embestida de la soberanía nacional”, llama ‘Andy’ López Beltrán

El morenista agradeció las muestras de apoyo tras la cancelación de su visa por el gobierno de Estados Unidos.
dom 16 agosto 2026 12:22 PM
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Andrés Manuel López Beltrán, político de Morena e hijo del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com)

Tras la cancelación de su visa por parte del Gobierno de Estados Unidos, Andrés Manuel López Beltrán agradeció las muestras de apoyo e hizo un llamado a la ciudadanía para organizarse ante una próxima “embestida de la soberanía nacional” de México.

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“Lo ocurrido ayer es solamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos, ante la inminente embestida de la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, afirmó el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a través de un video publicado en sus redes sociales.

Morena, partido en el poder, se posicionó en contra de la decisión del gobierno estadounidense y sostuvo que es necesario defender la soberanía nacional de México.

“Ante la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena expresa su rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política.

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“Hacemos un llamado a nuestra militancia y a la ciudadanía a informarse y no permitir que decisiones tomadas en el extranjero sustituyan las instituciones mexicanas ni el debate del derecho político que tenemos a defender la patria sin que eso implique una campaña mediática e internacional que busque desacreditarnos”, indicó el partido en un comunicado el 14 de agosto.

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López Beltrán es una figura relevante en Morena. Se encuentra realizando recorridos por Tabasco, donde busca ser diputado federal rumbo a las elecciones de 2027; antes encabezó la Secretaría de Organización del partido de septiembre de 2024 hasta mayo de 2026, cuando decidió dejar el cargo.

‘Andy’ López Beltrán se sumó a los políticos mexicanos a quienes las autoridades estadounidenses determinaron cancelarles la visa, entre quienes se encuentran Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.

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Aunque estos actores políticos coinciden en ser de Morena –partido que gobierna 23 de las 32 entidades del país– Estados Unidos también canceló la visa del exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, del PRI.

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