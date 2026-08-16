“Necesitamos organizarnos ante la embestida de la soberanía nacional”, llama ‘Andy’ López Beltrán

“Lo ocurrido ayer es solamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos, ante la inminente embestida de la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, afirmó el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a través de un video publicado en sus redes sociales.

Morena, partido en el poder, se posicionó en contra de la decisión del gobierno estadounidense y sostuvo que es necesario defender la soberanía nacional de México.

“Ante la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena expresa su rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política.

“Hacemos un llamado a nuestra militancia y a la ciudadanía a informarse y no permitir que decisiones tomadas en el extranjero sustituyan las instituciones mexicanas ni el debate del derecho político que tenemos a defender la patria sin que eso implique una campaña mediática e internacional que busque desacreditarnos”, indicó el partido en un comunicado el 14 de agosto.