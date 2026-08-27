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México

“Es una operación de Estado”: Defensa de Farías Laguna acusa justicia selectiva y busca amparo

Fernando Farías Laguna, quien formó parte de la Secretaría de Marina (Semar), es señalado por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal que causó daños millonarios al erario.
jue 27 agosto 2026 07:32 PM
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Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina. En la imagen se le ve esposado, bajo custodia de autoridades mexicanas.
Fernando Farías Laguna enfrenta a la justicia mexicana junto a su hermano. (Fotos: Especiales )

Tras la audiencia en el Penal Federal de Almoloya de Juárez, el excontralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado formalmente a proceso bajo la medida de prisión preventiva oficiosa. Es acusado de delincuencia organizada para cometer delitos en materia de hidrocarburos bajo la modalidad de ocultamiento, en un esquema de contrabando conocido como "huachicol fiscal".

Epigmenio Mendieta, defensor legal de Farías, criticó la resolución y denunció la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en el caso, señalando además una red de encubrimiento y "justicia selectiva".

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¿De qué se acusa a Fernando Farias?

A su salida de las salas judiciales en el Altiplano, el abogado Epigmenio Mendieta no ocultó su rechazo ante la decisión de la jueza Alejandra Ramírez de la Vega.

Durante una entrevista radiofónica posterior con Radio Fórmula, el litigante sugirió de manera directa que la resolución ya estaba predeterminada desde el Ejecutivo Federal:

"Con toda sinceridad sí esperaba una resolución distinta. No pensé que fuera a ser la presidenta de la República quien dictara el auto de vinculación muy temprano desde la mañanera. (...) Me parece que en esta ocasión pues no quedan muchos jueces en México que puedan resolver de manera imparcial y con base a las constancias".

Traslado Fernando Farías
Fernando Farías Laguna fue trasladado de Argentina a México. (Foto: Especial )

La imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) describe una colosal estructura criminal dedicada a introducir combustibles ilícitos a través de aduanas marítimas utilizando documentación apócrifa. Dicha red presuntamente era encabezada por Farías y su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna.

De acuerdo con el auto judicial, esta red involucra a secretarías de Estado, a una paraestatal (presumiblemente Pemex), empresarios aduanales, transportistas y concesionarios de gasolineras.

Ante este escenario, la defensa cuestionó la lógica de la FGR al pretender responsabilizar únicamente a dos mandos medios como las mentes maestras detrás de una operación de semejante envergadura técnica y financiera:

"Me parece que es una operación de Estado porque no te puedes explicar (...) ¿cómo pueden llegar a concluir que son dos marinos de mando medio los que pueden mover una infraestructura tan grande con tantos recursos económicos... y que solamente puedan ser dos de ellos?".

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"Yo me quedo con la sensación de que Manuel Roberto y su hermano Fernando son los hombres o eran los hombres más poderosos en el sexenio del 18 al 24, casi como si fueran hijos de presidente".

¿Se mencionó a Andy López Beltrán en la audiencia de Fernando Farías?

Uno de los momentos más álgidos de la diligencia fue la presunta ventilación de nombres de la cúpula morenista en los registros y testimonios del expediente presentados por el Ministerio Público de la Federación, según Mendieta.

Mendieta detalló que entre las pruebas constan vínculos con figuras clave de la administración anterior. Entre ellas mencionó a Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según él, en un testimonio se le mencionó por su presunta relación con la liberación de un buque varado en Guaymas, Sonora.

El abogado relató que durante la audiencia los implicados hablaban de "hablarle por teléfono a 'Andy' para que lo destrabe, es decir, que ''Andy'' le va a hablar al secretario de Estado de la Marina para que lo destrabe".

El propio Andrés Manuel López Beltrán ha negado cualquier vinculación con delitos.

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¿Fernando Farías Laguna apelará su caso?

En la entrevista con Radio Fórmula, Mendieta confirmó que no recurrirá a la apelación ordinaria de la vinculación, ya que considera que el amparo indirecto ante la justicia federal ofrece una vía más efectiva y estratégica frente a la prisión preventiva decretada. El recurso será elaborado y presentado formalmente dentro de los próximos 15 días hábiles previstos por la ley.

Por otro lado, la defensa se anotó un triunfo parcial al lograr frenar la petición de la FGR de prolongar la investigación complementaria durante seis meses adicionales.

"La Fiscalía General de la República solicitó 6 meses. Yo me opuse, justifiqué la necesidad y razonabilidad de solamente 4 meses (...) Yo le he pedido de manera muy respetuosa a la jueza pues que sea diligente, que sea objetiva y que hagan este trabajo con la mayor prontitud", dijo Mendieta.

La jueza Ramírez de la Vega consideró válidos los argumentos de la defensa y redujo el plazo complementario a únicamente cuatro meses.

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