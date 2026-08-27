“Es una operación de Estado”: Defensa de Farías Laguna acusa justicia selectiva y busca amparo

¿De qué se acusa a Fernando Farias?

A su salida de las salas judiciales en el Altiplano, el abogado Epigmenio Mendieta no ocultó su rechazo ante la decisión de la jueza Alejandra Ramírez de la Vega.

Durante una entrevista radiofónica posterior con Radio Fórmula, el litigante sugirió de manera directa que la resolución ya estaba predeterminada desde el Ejecutivo Federal:

"Con toda sinceridad sí esperaba una resolución distinta. No pensé que fuera a ser la presidenta de la República quien dictara el auto de vinculación muy temprano desde la mañanera. (...) Me parece que en esta ocasión pues no quedan muchos jueces en México que puedan resolver de manera imparcial y con base a las constancias".

Fernando Farías Laguna fue trasladado de Argentina a México. (Foto: Especial )

La imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) describe una colosal estructura criminal dedicada a introducir combustibles ilícitos a través de aduanas marítimas utilizando documentación apócrifa. Dicha red presuntamente era encabezada por Farías y su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna.

De acuerdo con el auto judicial, esta red involucra a secretarías de Estado, a una paraestatal (presumiblemente Pemex), empresarios aduanales, transportistas y concesionarios de gasolineras.

Ante este escenario, la defensa cuestionó la lógica de la FGR al pretender responsabilizar únicamente a dos mandos medios como las mentes maestras detrás de una operación de semejante envergadura técnica y financiera:

"Me parece que es una operación de Estado porque no te puedes explicar (...) ¿cómo pueden llegar a concluir que son dos marinos de mando medio los que pueden mover una infraestructura tan grande con tantos recursos económicos... y que solamente puedan ser dos de ellos?".