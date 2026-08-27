“Es una operación de Estado”: Defensa de Farías Laguna acusa justicia selectiva y busca amparo

"Yo me quedo con la sensación de que Manuel Roberto y su hermano Fernando son los hombres o eran los hombres más poderosos en el sexenio del 18 al 24, casi como si fueran hijos de presidente".
¿Se mencionó a Andy López Beltrán en la audiencia de Fernando Farías?
Uno de los momentos más álgidos de la diligencia fue la presunta ventilación de nombres de la cúpula morenista en los registros y testimonios del expediente presentados por el Ministerio Público de la Federación, según Mendieta.
Mendieta detalló que entre las pruebas constan vínculos con figuras clave de la administración anterior. Entre ellas mencionó a Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según él, en un testimonio se le mencionó por su presunta relación con la liberación de un buque varado en Guaymas, Sonora.
El abogado relató que durante la audiencia los implicados hablaban de "hablarle por teléfono a 'Andy' para que lo destrabe, es decir, que ''Andy'' le va a hablar al secretario de Estado de la Marina para que lo destrabe".
El propio Andrés Manuel López Beltrán ha negado cualquier vinculación con delitos.
¿Fernando Farías Laguna apelará su caso?
En la entrevista con Radio Fórmula, Mendieta confirmó que no recurrirá a la apelación ordinaria de la vinculación, ya que considera que el amparo indirecto ante la justicia federal ofrece una vía más efectiva y estratégica frente a la prisión preventiva decretada. El recurso será elaborado y presentado formalmente dentro de los próximos 15 días hábiles previstos por la ley.
Por otro lado, la defensa se anotó un triunfo parcial al lograr frenar la petición de la FGR de prolongar la investigación complementaria durante seis meses adicionales.
"La Fiscalía General de la República solicitó 6 meses. Yo me opuse, justifiqué la necesidad y razonabilidad de solamente 4 meses (...) Yo le he pedido de manera muy respetuosa a la jueza pues que sea diligente, que sea objetiva y que hagan este trabajo con la mayor prontitud", dijo Mendieta.
La jueza Ramírez de la Vega consideró válidos los argumentos de la defensa y redujo el plazo complementario a únicamente cuatro meses.