La conversación, de acuerdo con la información compartida por Cole, reflejó el contraste entre el éxito de una acción contra el crimen organizado y la pérdida de elementos militares que participaron en ella.

El funcionario estadounidense resumió ese momento con una frase que puso el foco en los agentes que participaron en la misión bilateral: “un minuto estamos celebrando, pero al siguiente estamos recordando el servicio a ambos países”.

De acuerdo con información del Gobierno federal, 25 agentes de las fuerzas armadas mexicanas murieron durante el operativo para detener al líder del Cártel Jalisco.

El mensaje de Cole destacó que la cooperación entre ambos países no se limita al intercambio de información, sino que involucra a elementos que asumen directamente los riesgos de las operaciones contra organizaciones criminales.

Operación contra “El Mencho”, con apoyo tecnológico de EU

Según lo explicado por Harfuch en el encuentro con Cole, la operación contra integrantes del círculo cercano de “El Mencho” fue encabezada por tres componentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): Fuerzas Especiales del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y un tercer grupo de apoyo de la dependencia.

La operación contó además con un “apoyo tecnológico significativo” de Estados Unidos, utilizado para fortalecer las capacidades de las fuerzas mexicanas durante las labores de localización, seguimiento y despliegue contra objetivos prioritarios.

La colaboración permitió combinar las capacidades operativas de las fuerzas mexicanas con herramientas de inteligencia y tecnología proporcionadas por Estados Unidos, bajo una coordinación en la que la ejecución de las acciones en territorio mexicano permaneció a cargo de las autoridades nacionales, dijo Harfuch.

El resultado fue presentado como un golpe a una estructura considerada estratégica dentro de la organización encabezada por “El Mencho”, aunque el operativo también dejó de manifiesto los riesgos que enfrentan los elementos involucrados en acciones de alto impacto.