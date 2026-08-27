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México

Harfuch llamó a director de la DEA para informarle sobre operativo contra ''El Mencho''

En argentina, Omar García Harfuch y el director de la DEA abordaron los resultados de la operación que acabó con la muerte del líder del Cártel Jalisco. EU reveló detalles hoy.
jue 27 agosto 2026 08:40 PM
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En la imagen aparecen tres fotografías conocidas de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco.
El gobierno de EU ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por Nemesio Oseguera. (DEA)

El 22 de febrero, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, llamó directamente a Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), para informarle que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), había sido abatido durante un operativo.

La DEA difundió este jueves un video sobre la reunión que tuvieron Harfuch y Cole en Argentina . Frente a frente, ambos funcionarios compartieron halagos y hablaron sobre esa mañana de febrero, cuando el líder criminal fue hallado en una cabaña de Jalisco.

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La conversación, de acuerdo con la información compartida por Cole, reflejó el contraste entre el éxito de una acción contra el crimen organizado y la pérdida de elementos militares que participaron en ella.

El funcionario estadounidense resumió ese momento con una frase que puso el foco en los agentes que participaron en la misión bilateral: “un minuto estamos celebrando, pero al siguiente estamos recordando el servicio a ambos países”.

De acuerdo con información del Gobierno federal, 25 agentes de las fuerzas armadas mexicanas murieron durante el operativo para detener al líder del Cártel Jalisco.

El mensaje de Cole destacó que la cooperación entre ambos países no se limita al intercambio de información, sino que involucra a elementos que asumen directamente los riesgos de las operaciones contra organizaciones criminales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Roberto Velasco, comparecen brevemente y se saludan ante la prensa tras sostener una reunión en Washington el 26 de agosto de 2026.
México

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Operación contra “El Mencho”, con apoyo tecnológico de EU

Según lo explicado por Harfuch en el encuentro con Cole, la operación contra integrantes del círculo cercano de “El Mencho” fue encabezada por tres componentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): Fuerzas Especiales del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y un tercer grupo de apoyo de la dependencia.

La operación contó además con un “apoyo tecnológico significativo” de Estados Unidos, utilizado para fortalecer las capacidades de las fuerzas mexicanas durante las labores de localización, seguimiento y despliegue contra objetivos prioritarios.

La colaboración permitió combinar las capacidades operativas de las fuerzas mexicanas con herramientas de inteligencia y tecnología proporcionadas por Estados Unidos, bajo una coordinación en la que la ejecución de las acciones en territorio mexicano permaneció a cargo de las autoridades nacionales, dijo Harfuch.

El resultado fue presentado como un golpe a una estructura considerada estratégica dentro de la organización encabezada por “El Mencho”, aunque el operativo también dejó de manifiesto los riesgos que enfrentan los elementos involucrados en acciones de alto impacto.

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Harfuch y Cole destacan intercambio de inteligencia

Durante la conversación, Cole también puso énfasis en la necesidad de mantener un flujo constante de información entre las agencias de seguridad de ambos países, no solamente para identificar y atacar objetivos criminales, sino para reducir los riesgos para la población y los propios agentes.

En español, el director de la DEA señaló que es importante mantener ese intercambio de información de ida y vuelta para poder atacar objetivos, pero también para proteger a los ciudadanos y a la fuerza laboral que participa en estas operaciones.

La declaración adquiere relevancia debido a que la cooperación binacional también se ha concentrado en identificar nuevas sustancias sintéticas que representan riesgos tanto para la población como para los agentes que intervienen en decomisos y cateos.

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Omar García Harfuch Narcotráfico Nemesio Oseguera, el "Mencho"

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