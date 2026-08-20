Soto llegó al máximo órgano de justicia electoral en 2016, impulsada por el PRI, entonces primera fuerza política en el Senado. Desde ahí, su trayectoria la llevó a presidir el Tribunal y a participar en algunas de las resoluciones más relevantes de los últimos años.

Ahora, casi 10 años después de su llegada, su salida abre un nuevo capítulo en la historia reciente del Tribunal Electoral. Su renuncia, anunciada el 17 de agosto, fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones. Dejará formalmente el cargo el próximo 31 de agosto.

Cercanía de Mónica Soto con Morena

Durante su paso por el Tribunal Electoral, Mónica Soto fue señalada por mantener cercanía con Morena , pues respaldó sentencias que favorecieron a ese partido y sostuvo reuniones con algunos de sus militantes.

En 2024, bajo su presidencia, el Tribunal Electoral validó el reparto de legisladores plurinominales en la Cámara de Diputados, lo que permitió al partido oficialista obtener la llamada supermayoría.

Con esta aprobación, Morena, PT y PVEM lograron obtener 364 curules, por lo que pudieron aprobar reformas constitucionales sin necesidad de negociar con la oposición.

A ello se suma que, en 2025, aprobó las elecciones judiciales impulsadas por Morena, en las que diversos integrantes de ese partido o familiares de ellos participaron como candidatos.

Ella, junto con Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, rechazó los proyectos de los magistrados Janine Otálora y Reyes Mondragón para anular este proceso electoral debido a la distribución masiva de “acordeones” para votar.