Tribunal Electoral obliga a Somos México a cambiar de nombre, emblema y colores

¿Por qué le cambian el nombre a Somos México?

El INE argumentó que la combinación de las palabras “somos” y “México” podía generar una apropiación simbólica de la identidad nacional y provocar que el electorado asociara al partido con una representación del país en su conjunto.

También señaló similitudes entre su emblema y los utilizados por partidos locales Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur.

Somos México impugnó la resolución al considerar que el INE había introducido restricciones no previstas expresamente en la ley mediante conceptos como “neutralidad semántica” y “apropiación simbólica de la nación”.

La decisión del TEPJF obliga a Somos México a modificar su nombre, emblema y colores. Acataremos bajo protesta para proteger el registro que construyeron cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos.

𝐏𝐨𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐫 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐧𝐨… pic.twitter.com/vnRMwOD5VG — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) August 26, 2026

El partido sostuvo que la legislación únicamente prohíbe denominaciones iguales o semejantes en grado de confusión, así como alusiones religiosas o raciales, y acusó al órgano electoral de aplicar criterios arbitrarios y más estrictos que en otros casos.

Al resolver el recurso, la Sala Superior consideró parcialmente fundados los agravios del partido, pero insuficientes para revocar la determinación del INE.

¿Qué dijo el Tribunal Electoral sobre Somos México?

El proyecto, presentado por el magistrado presidente Gilberto Bátiz García, concluyó que el problema no radica en una supuesta prohibición de utilizar la palabra “México” ni en una obligación de “neutralidad semántica”, sino en que la denominación de un partido debe permitir caracterizarlo e individualizarlo como una opción política dentro de la pluralidad democrática.