Tribunal Electoral obliga a Somos México a cambiar de nombre, emblema y colores

¿Cuándo debe cambiar su nombre Somos México?
Con la resolución, el TEPJF confirmó que Somos México deberá modificar su denominación, emblema y cromática a más tardar el 31 de agosto. El INE deberá revisar las nuevas propuestas bajo parámetros claros, objetivos y razonables, sin imponer directamente un nombre, diseño o combinación de colores determinados, y deberá informar al Tribunal sobre el cumplimiento de la sentencia dentro de las 24 horas posteriores.
Tras conocer la resolución, Somos México calificó el fallo como un “atropello” y cuestionó que la Sala Superior haya confirmado la decisión del INE con argumentos distintos a los utilizados originalmente por la autoridad electoral. La organización sostuvo que el Tribunal reconoce que el INE no justificó suficientemente su determinación y realizó un análisis incompleto del emblema, pero que, en lugar de corregir esas deficiencias, construyó nuevas razones para mantener la prohibición.
El partido consideró particularmente cuestionable el argumento de que “Somos México” no lo caracteriza suficientemente porque podría apropiarse de la totalidad del significado semántico del país. También rechazó que expresiones de uso cotidiano como “todos somos México” puedan generar reconocimiento o asociación con la organización.
¿Qué dice Somos México sobre su cambio de nombre?
Para Somos México, cambiar los argumentos sin modificar el resultado afecta la certeza jurídica y la equidad electoral, además de que la resolución llega prácticamente en vísperas del inicio del proceso electoral. La organización sostuvo que durante dos años cientos de miles de ciudadanos construyeron y se identificaron con el nombre, las siglas y la identidad pública que les permitió realizar asambleas, reunir afiliaciones y conformar estructuras territoriales.
El partido recordó que obtuvo su registro después de acreditar 205 asambleas distritales válidas y 294,141 afiliaciones reconocidas por el propio INE. Por ello, afirmó que resulta inadmisible que una autoridad determine qué palabras son suficientes para caracterizar a una organización política o qué significado debe atribuir la ciudadanía a su nombre.
Aunque anunció que acatará la sentencia bajo protesta para proteger su registro, Somos México adelantó que este jueves 27 de agosto, a las 10:00 horas, acudirá a las instalaciones del INE para presentar su nueva propuesta de identidad y fijar públicamente su postura sobre la resolución.
La organización sostuvo que la modificación de su identidad no cambiará sus causas ni sus convicciones y cerró su posicionamiento con una consigna: “Podrán modificarnos el nombre, pero nunca nuestras causas, nuestras convicciones y valores democráticos”.