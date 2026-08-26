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México

Tribunal Electoral obliga a Somos México a cambiar de nombre, emblema y colores

El Tribunal Electoral confirmó la resolución del INE que ordena a Somos México modificar su identidad antes del 31 de agosto; el partido anunció que acatará el fallo bajo protesta.
mié 26 agosto 2026 06:19 PM
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Mensaje Somos MX
Somos México se convirtió en partido político este mismo 2026. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por mayoría y por razones distintas, la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga al partido político nacional Somos México a modificar su denominación, emblema y colores distintivos antes del 31 de agosto de 2026.

La controversia se originó cuando el Consejo General del INE otorgó el registro como partido político nacional a Personas Sumando en 2025, A.C., bajo el nombre provisional “Somos México” y el emblema “Somos MX”, pero determinó que debía modificar esos elementos.

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¿Por qué le cambian el nombre a Somos México?

El INE argumentó que la combinación de las palabras “somos” y “México” podía generar una apropiación simbólica de la identidad nacional y provocar que el electorado asociara al partido con una representación del país en su conjunto.

También señaló similitudes entre su emblema y los utilizados por partidos locales Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur.

Somos México impugnó la resolución al considerar que el INE había introducido restricciones no previstas expresamente en la ley mediante conceptos como “neutralidad semántica” y “apropiación simbólica de la nación”.

El partido sostuvo que la legislación únicamente prohíbe denominaciones iguales o semejantes en grado de confusión, así como alusiones religiosas o raciales, y acusó al órgano electoral de aplicar criterios arbitrarios y más estrictos que en otros casos.

Al resolver el recurso, la Sala Superior consideró parcialmente fundados los agravios del partido, pero insuficientes para revocar la determinación del INE.

¿Qué dijo el Tribunal Electoral sobre Somos México?

El proyecto, presentado por el magistrado presidente Gilberto Bátiz García, concluyó que el problema no radica en una supuesta prohibición de utilizar la palabra “México” ni en una obligación de “neutralidad semántica”, sino en que la denominación de un partido debe permitir caracterizarlo e individualizarlo como una opción política dentro de la pluralidad democrática.

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El Tribunal señaló que esta exigencia deriva del artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos y no implica negar el registro ni restringir el derecho de asociación política.

Precisó que la organización tampoco está obligada a eliminar toda referencia a México, pues puede incorporar elementos propios o modificar la relación lingüística de la denominación para expresar pertenencia, finalidad, actuación o compromiso, sin presentarse como equivalente a la nación en su conjunto.

Sobre el emblema y los colores, la Sala Superior consideró que, aunque existen diferencias suficientes para distinguirlos de los elementos utilizados por los partidos locales señalados por el INE mediante un examen detenido, la percepción rápida y ordinaria de los signos políticos durante las campañas puede hacer que las coincidencias tengan mayor peso para el electorado.

El Tribunal también determinó desechar el juicio promovido por un ciudadano que se presentó como afiliado a Somos México, al considerar que no tenía interés jurídico directo porque no formó parte del procedimiento impugnado.

Asimismo, declaró improcedente un escrito presentado por diversas personas como “amigos de la corte”, debido a que sus argumentos buscaban respaldar la posición del partido y no aportaban conocimientos técnicos, científicos o especializados.

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¿Cuándo debe cambiar su nombre Somos México?

Con la resolución, el TEPJF confirmó que Somos México deberá modificar su denominación, emblema y cromática a más tardar el 31 de agosto. El INE deberá revisar las nuevas propuestas bajo parámetros claros, objetivos y razonables, sin imponer directamente un nombre, diseño o combinación de colores determinados, y deberá informar al Tribunal sobre el cumplimiento de la sentencia dentro de las 24 horas posteriores.

Tras conocer la resolución, Somos México calificó el fallo como un “atropello” y cuestionó que la Sala Superior haya confirmado la decisión del INE con argumentos distintos a los utilizados originalmente por la autoridad electoral. La organización sostuvo que el Tribunal reconoce que el INE no justificó suficientemente su determinación y realizó un análisis incompleto del emblema, pero que, en lugar de corregir esas deficiencias, construyó nuevas razones para mantener la prohibición.

El partido consideró particularmente cuestionable el argumento de que “Somos México” no lo caracteriza suficientemente porque podría apropiarse de la totalidad del significado semántico del país. También rechazó que expresiones de uso cotidiano como “todos somos México” puedan generar reconocimiento o asociación con la organización.

¿Qué dice Somos México sobre su cambio de nombre?

Para Somos México, cambiar los argumentos sin modificar el resultado afecta la certeza jurídica y la equidad electoral, además de que la resolución llega prácticamente en vísperas del inicio del proceso electoral. La organización sostuvo que durante dos años cientos de miles de ciudadanos construyeron y se identificaron con el nombre, las siglas y la identidad pública que les permitió realizar asambleas, reunir afiliaciones y conformar estructuras territoriales.

El partido recordó que obtuvo su registro después de acreditar 205 asambleas distritales válidas y 294,141 afiliaciones reconocidas por el propio INE. Por ello, afirmó que resulta inadmisible que una autoridad determine qué palabras son suficientes para caracterizar a una organización política o qué significado debe atribuir la ciudadanía a su nombre.

Aunque anunció que acatará la sentencia bajo protesta para proteger su registro, Somos México adelantó que este jueves 27 de agosto, a las 10:00 horas, acudirá a las instalaciones del INE para presentar su nueva propuesta de identidad y fijar públicamente su postura sobre la resolución.

La organización sostuvo que la modificación de su identidad no cambiará sus causas ni sus convicciones y cerró su posicionamiento con una consigna: “Podrán modificarnos el nombre, pero nunca nuestras causas, nuestras convicciones y valores democráticos”.

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Partidos políticos Sistema electoral INE Instituto Nacional Electoral

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