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México

Tigres, jaguares y leones son hallados en operativo contra red de huachicol

Durante el cateo contra una red dedicada al mercado ilícito de combustibles, autoridades localizaron cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña y otras especies.
jue 27 agosto 2026 12:48 PM
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Un tigre fue hallado durante operativo en Tamaulipas.
Los animales exóticos fueron asegurados por autoridades federales. (Foto: Especial )

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron cateos en cinco inmuebles de Tamaulipas como parte de una investigación contra una red dedicada al mercado ilícito de combustibles.

Los operativos se llevaron a cabo en un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, un taller y un rancho, entre otros inmuebles, donde una persona fue detenida.

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¿Qué animales hallaron durante operativo en Tamaulipas?

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente 68,000 litros de diésel, además de vehículos, autotanques, equipo utilizado para el manejo de hidrocarburos, armas de fuego y equipos de comunicación.

Uno de los hallazgos ocurrió en el rancho cateado, donde fueron localizados más de 130 animales exóticos, entre ellos cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas y tres leones africanos. También fueron encontrados bisontes, búfalos y un camello.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, al menos 35 de los ejemplares corresponden a especies en peligro de extinción o sujetas a protección especial.

Los animales quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que realizará su valoración y manejo especializado.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan con el objetivo de desarticular la red relacionada con el mercado ilícito de combustibles, afectar sus capacidades logísticas y financieras, así como garantizar la protección del patrimonio natural del país.

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Animales huachicoleo huachicoleros

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