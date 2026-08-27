Tigres, jaguares y leones son hallados en operativo contra red de huachicol

¿Qué animales hallaron durante operativo en Tamaulipas?

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente 68,000 litros de diésel, además de vehículos, autotanques, equipo utilizado para el manejo de hidrocarburos, armas de fuego y equipos de comunicación.

Uno de los hallazgos ocurrió en el rancho cateado, donde fueron localizados más de 130 animales exóticos, entre ellos cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas y tres leones africanos. También fueron encontrados bisontes, búfalos y un camello.

En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación para combatir el mercado ilícito de combustibles, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutaron cateos en cinco inmuebles de Tamaulipas, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, un… pic.twitter.com/q56OCsRifU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 27, 2026

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, al menos 35 de los ejemplares corresponden a especies en peligro de extinción o sujetas a protección especial.

Los animales quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que realizará su valoración y manejo especializado.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan con el objetivo de desarticular la red relacionada con el mercado ilícito de combustibles, afectar sus capacidades logísticas y financieras, así como garantizar la protección del patrimonio natural del país.