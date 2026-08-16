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'Alito' Moreno acusa a Morena de “agandalle” por reforma al reparto de plurinominales en Zacatecas aprobada este domingo

El Congreso de Zacatecas aprobó una reforma para cambiar el reparto de las 12 diputaciones plurinominales.
dom 16 agosto 2026 08:25 PM
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El Congreso de Zacatecas aprobó este domingo cambios al reparto de diputaciones plurinominales. (Foto: Captura de pantalla)

El Congreso de Zacatecas aprobó este domingo una reforma a la Ley Electoral del estado para modificar el procedimiento mediante el cual se asignan las 12 diputaciones de representación proporcional. La iniciativa fue avalada con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, en medio de críticas de legisladores de oposición.

Si bien, la reforma mantiene en 30 el número de integrantes del Congreso local: 18 diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación proporcional,el cambio principal consiste en que establece una “Lista Definitiva” para distribuir los espacios plurinominales, integrada a partir de dos listas.

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Según se aprobó, la llamada Lista A estará conformada por seis fórmulas registradas directamente por cada partido político, con alternancia de género. La Lista B, en tanto, estará integrada por seis candidaturas que hayan competido por mayoría relativa y no hayan ganado su distrito, ordenadas de acuerdo con los mayores porcentajes de votación efectiva obtenidos dentro de su propio partido.

De esta manera, la asignación final intercalará ambas listas, comenzando con la primera fórmula de la Lista A y manteniendo la alternancia de género.

De acuerdo con el Congreso estatal, el nuevo mecanismo busca fortalecer el vínculo entre la votación obtenida por las candidaturas y la integración del Poder Legislativo. Una propuesta similar había sido planteada en iniciativas discutidas durante los meses previos.

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El dictamen aprobado también mantiene las disposiciones de paridad y acciones afirmativas. Entre ellas están la paridad de género en la integración final del Congreso, el 20% de candidaturas jóvenes y dos fórmulas para personas migrantes o binacionales.

La aprobación ocurre durante el Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones y previo a la próxima elección para renovar el Congreso de Zacatecas que será en 2027, cuando se elegirán nuevamente las 30 diputaciones locales: 18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional.

El proceso electoral local 2026-2027 ya se encuentra en preparación y contempla también la elección de la gubernatura y de los 58 ayuntamientos de la entidad.

Actualmente, Zacatecas es gobernado por David Monreal Ávila, de Morena, quien asumió la gubernatura el 12 de septiembre de 2021 para un periodo de seis años, por lo que su administración concluirá en septiembre de 2027.

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Alito acusa a Morena de querer “más espacios”

Tras la aprobación, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó a Morena de aprovechar el periodo de descanso de las familias zacatecanas para aprobar “de manera exprés” una reforma que, a su juicio, busca favorecer al partido mayoritario en la distribución de las diputaciones plurinominales.

“Los impresentables, cínicos y mafiosos de MORENA aprovecharon el descanso de las familias de Zacatecas para imponer en el Congreso Local una reforma electoral hecha a la medida de sus intereses”, escribió 'Alito' Moreno en sus redes sociales.

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El priista sostuvo que el nuevo mecanismo pretende “manipular el reparto de las diputaciones de representación proporcional y quedarse con más espacios”.

Moreno afirmó que los diputados del PRI votaron en contra de la reforma y acusó a Morena de utilizar su mayoría legislativa para modificar las reglas electorales en beneficio propio.

"MORENA vuelve a enseñar su verdadero rostro autoritario. Usan la mayoría para acomodar las leyes a su conveniencia, reducir la representación de quienes piensan distinto y adueñarse de espacios que los ciudadanos no les dieron en las urnas. Así operan quienes quieren todo el poder y ningún contrapeso", publicó en X.

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El dirigente priista advirtió además que el PRI buscará combatir la reforma por las vías política y legal. “No vamos a permitir que una bola de corruptos tuerza las reglas electorales para satisfacer su ambición”, afirmó.

Las críticas a la reforma no se limitaron al PRI. Durante la discusión, las diputadas Ana María Romo Fonseca y Renata Libertad Ávila Valadez también se pronunciaron en contra del dictamen. Ávila, del PT, argumentó que modificar el mecanismo de asignación de las diputaciones plurinominales no constituye solamente un cambio técnico, sino que puede incidir directamente en la forma en que los votos se convierten en representación política.

Durante la discusión en lo particular también se presentaron reservas a diversos artículos. Una reserva planteada por el diputado Santos Antonio González Huerta fue aprobada por 17 votos a favor y 12 en contra.

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