'Alito' Moreno acusa a Morena de “agandalle” por reforma al reparto de plurinominales en Zacatecas aprobada este domingo

Según se aprobó, la llamada Lista A estará conformada por seis fórmulas registradas directamente por cada partido político, con alternancia de género. La Lista B, en tanto, estará integrada por seis candidaturas que hayan competido por mayoría relativa y no hayan ganado su distrito, ordenadas de acuerdo con los mayores porcentajes de votación efectiva obtenidos dentro de su propio partido.

De esta manera, la asignación final intercalará ambas listas, comenzando con la primera fórmula de la Lista A y manteniendo la alternancia de género.

De acuerdo con el Congreso estatal, el nuevo mecanismo busca fortalecer el vínculo entre la votación obtenida por las candidaturas y la integración del Poder Legislativo. Una propuesta similar había sido planteada en iniciativas discutidas durante los meses previos.

El dictamen aprobado también mantiene las disposiciones de paridad y acciones afirmativas. Entre ellas están la paridad de género en la integración final del Congreso, el 20% de candidaturas jóvenes y dos fórmulas para personas migrantes o binacionales.

La aprobación ocurre durante el Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones y previo a la próxima elección para renovar el Congreso de Zacatecas que será en 2027, cuando se elegirán nuevamente las 30 diputaciones locales: 18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional.

El proceso electoral local 2026-2027 ya se encuentra en preparación y contempla también la elección de la gubernatura y de los 58 ayuntamientos de la entidad.

Actualmente, Zacatecas es gobernado por David Monreal Ávila, de Morena, quien asumió la gubernatura el 12 de septiembre de 2021 para un periodo de seis años, por lo que su administración concluirá en septiembre de 2027.