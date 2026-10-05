Padres de niños con cáncer denunciarán a Andy López Beltrán y Amílcar Olán ante la FGR

El Movimiento Nacional por la Salud “Papás de Niños con Cáncer”, Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C. informaron que acudirán a las instalaciones de la FGR, en la zona de la Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México, para entregar el documento a las 11:00 horas.

De acuerdo con el comunicado difundido por las organizaciones, la querella plantea la posible comisión de delitos como genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo, además de aquellos que pudieran determinarse durante las investigaciones.

Amílcar Olán es amigo de la infancia de Andrés Manuel López Beltrán. Medios de comunicación han documentado que el también empresario vendió balasto para el Tren Maya sin certificaciones de calidad. (Foto: Especial)



Los denunciantes también pretenden que se investigue a cualquier otra persona que pudiera resultar responsable.

Las organizaciones sostienen que el desabasto de medicamentos e insumos hospitalarios afectó los tratamientos de quimioterapia de menores en distintas partes del país.

Como parte de sus argumentos, afirman que más de 5,000 niñas y niños habrían perdido la vida como consecuencia de la falta oportuna de medicamentos, una cifra y una relación causal que deberán ser acreditadas ante las autoridades.

El movimiento también señala presuntos contratos irregulares, esquemas de contratación que califica como opacos y la supuesta utilización de empresas “fantasma” en la adquisición de medicamentos e insumos médicos. Según los denunciantes, estas prácticas habrían contribuido a interrumpir o retrasar tratamientos oncológicos.

La presentación de la querella busca que la FGR determine si existen elementos para iniciar una investigación y, en su caso, establecer responsabilidades penales.

Después de acudir a la Fiscalía, los padres y representantes de las organizaciones tienen prevista una conferencia de prensa para explicar los argumentos de la querella y sus demandas.

También convocaron a medios de comunicación, organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos a acompañarlos durante la jornada.