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Gabinete de Seguridad ofrece "cero impunidad" tras asesinato de 10 personas en Zacatecas

La entidad había tenido, según el gobierno local, una reducción de homicidios dolosos e inseguridad.
sáb 18 julio 2026 08:52 PM
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Seguridad Zacatecas
Fueron localizados los cuerpos sin vida de por lo menos 10 personas en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. (Foto: Cuartoscuro)

Este sábado fueron localizados los cuerpos de 10 personas en tres municipios de Zacatecas, entre ellas dos políticos, por lo que el Gabinete de Seguridad federal aseguró que las investigaciones se realizarán "hasta dar con los responsables" y garantizó que no habrá impunidad.

Entre las víctimas fueron identificados Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo, e Ignacio Castrejón Valdez, empresario y exalcalde de Sombrerete, quien gobernó ese municipio de 2016 a 2018 tras ser postulado por el PAN. También era hermano de Natividad Castrejón Valdez, secretario de Educación del estado de Hidalgo.

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Los cuerpos fueron localizados en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto, donde las autoridades federales informaron que se reforzó el despliegue operativo con la participación de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

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El Gabinete de Seguridad informó que mantiene coordinación con el gobierno de Zacatecas, encabezado por el morenista David Monreal Ávila, y con la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar las investigaciones, esclarecer los hechos y detener a los responsables.

"Asimismo, se realizan los trabajos periciales para la identificación de las víctimas y las diligencias ministeriales correspondientes. No habrá impunidad", aseguró la dependencia.

Por su parte, el gobierno estatal exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a facilitar el paso de las unidades de seguridad y de emergencia que participan en el operativo.

Además, informó que el Grupo de Inteligencia Operativa sesionará de manera extraordinaria con la participación del comandante de la Quinta Región Militar y autoridades de los tres niveles de gobierno, con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones y coordinar las acciones derivadas de estos hechos.

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Hechos de inseguridad y percepción

El hallazgo de los 10 cuerpos ocurre apenas unos meses después de que el gobierno de Zacatecas destacara una disminución en la percepción de inseguridad en la entidad, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi correspondientes al primer trimestre de 2026.

De acuerdo con las autoridades estatales, Fresnillo registró la reducción más pronunciada del país en percepción de inseguridad, al pasar de 89.5% en marzo de 2025 a 70.7% en marzo de 2026, una disminución de 18.8 puntos porcentuales.

En tanto, en la zona urbana integrada por Zacatecas y Guadalupe, la percepción de inseguridad disminuyó de 81.0% a 74.6% en el mismo periodo, equivalente a una reducción de 6.4 puntos porcentuales, que el gobierno estatal atribuyó a una tendencia sostenida de mejora.

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Zacatecas Crimen, ley y justicia

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