Gabinete de Seguridad ofrece "cero impunidad" tras asesinato de 10 personas en Zacatecas

Este sábado fueron localizados los cuerpos de 10 personas en tres municipios de Zacatecas, entre ellas dos políticos, por lo que el Gabinete de Seguridad federal aseguró que las investigaciones se realizarán "hasta dar con los responsables" y garantizó que no habrá impunidad.
Entre las víctimas fueron identificados Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo, e Ignacio Castrejón Valdez, empresario y exalcalde de Sombrerete, quien gobernó ese municipio de 2016 a 2018 tras ser postulado por el PAN. También era hermano de Natividad Castrejón Valdez, secretario de Educación del estado de Hidalgo.