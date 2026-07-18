Gabinete de Seguridad ofrece "cero impunidad" tras asesinato de 10 personas en Zacatecas

Los cuerpos fueron localizados en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto, donde las autoridades federales informaron que se reforzó el despliegue operativo con la participación de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El Gabinete de Seguridad informó que mantiene coordinación con el gobierno de Zacatecas, encabezado por el morenista David Monreal Ávila, y con la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar las investigaciones, esclarecer los hechos y detener a los responsables.

Con relación a los hechos registrados en Zacatecas, donde fueron localizadas 10 personas sin vida en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, el Gabinete de Seguridad informa que mantiene coordinación con el @gobiernozac y la Fiscalía General de Justicia del estado para… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 18, 2026

"Asimismo, se realizan los trabajos periciales para la identificación de las víctimas y las diligencias ministeriales correspondientes. No habrá impunidad", aseguró la dependencia.

Por su parte, el gobierno estatal exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a facilitar el paso de las unidades de seguridad y de emergencia que participan en el operativo.

Además, informó que el Grupo de Inteligencia Operativa sesionará de manera extraordinaria con la participación del comandante de la Quinta Región Militar y autoridades de los tres niveles de gobierno, con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones y coordinar las acciones derivadas de estos hechos.