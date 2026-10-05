Los vuelos del gobernador de Nayarit fueron vigilados: Fiscalía indaga si intentaron matarlo

¿Trataron de matar al gobernador de Nayarit?

La aeronave, un Cessna Citation I/SP 501, matrícula XB-BAR, se desplomó durante la tarde del 4 de octubre en una zona serrana de Ixtlán del Río. El avión había salido del Aeropuerto Internacional Amado Nervo de Tepic con rumbo a Aguascalientes y fue localizado cerca de la comunidad de Los Mezquites, aproximadamente a tres kilómetros del poblado.

En el accidente murieron el piloto Óscar Quesada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas. La Fiscalía investiga las causas del desplome y, aunque considera posibles escenarios como una falla mecánica o las condiciones meteorológicas, tampoco descarta que la aeronave haya sido atacada debido a que era utilizada ocasionalmente por Navarro Quintero y su familia.

El gobernador de Nayarit llegó al poder abanderado por Morena. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro )



La fiscal Elvia Ludmila Heredia explicó que la sospecha tomó fuerza a partir de una investigación previa contra un presunto integrante del crimen organizado identificado como “Talibán 2”. Durante su detención le fueron asegurados cinco teléfonos celulares, cuatro Samsung y un Google, en los cuales se encontraron comunicaciones relacionadas con los desplazamientos aéreos del Gobernador y otros funcionarios.

Entre la información localizada había matrículas de aeronaves, horarios y nombres de las personas que abordaban los vuelos. Heredia señaló que algunos mensajes mostraban que la agenda del mandatario era conocida antes de que realizara sus viajes.

Como ejemplo, la Fiscal mencionó una conversación fechada el 20 de febrero de 2026, en la que se anticipaba uno de los vuelos: “mañana a las 11 viajará el gobernador”. De acuerdo con la funcionaria, este tipo de información permitió establecer que existía seguimiento sobre los movimientos del mandatario.