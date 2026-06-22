La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, explicó que esta etapa corresponde solo al registro de aspirantes, ya que posteriormente la Comisión Nacional de Elecciones revisará cada expediente para verificar que se cumplan los requisitos establecidos para participar en la contienda.

La exlegisladora comentó que este proceso es diferente al que se realizó en 2024-2025, cuando se dio una especie de "premio de consolación" a los aspirantes que no obtuvieron la candidatura: “Cada coordinación llevará su proceso. (...) Es un proceso extraordinario el que ocurrió en el 2024”, comentó.

Señaló que este mecanismo no se basa en el amiguismo, sino en un proceso democrático en el que participa la ciudadanía. Además, sostuvo que partidos como el PAN y el PRI también ya adoptaron las encuestas como método para seleccionar a sus contendientes.

“Es el único movimiento que toma decisiones de este tipo, es decir, buscar representantes para los trabajos organizativos a través de un proceso democrático, abierto y -en su momento- a través de una encuesta que coloca la decisión, no en la cúpula partidista, no en el dedazo, no en el amiguismo, no en las cuotas, no en los cuates, sino en el pueblo de México”, dijo la morenista.

El mejor posicionado en las encuestas será el coordinador de los comités, siempre y cuando cumpla las reglas de paridad. Morena puso como límite para este proceso el 31 de diciembre de este año.

“Cuidaremos que (los coordinadores) sean personas intachables, con trayectoria, que estén asumiendo las tareas territoriales, que la dirigencia nacional planteó que tengan buena vista, buena percepción de la ciudadanía y, digamos, el mayor filtro y la ratificación de eso que previmos es la encuesta”, mencionó Citlalli Hernández

Compromisos que asumirán los aspirantes

- La Comisión aplicará un criterio de paridad.

- Aceptarán, bajo protesta de decir verdad, que no tienen problemas con la justicia, como ser deudores alimentarios.

- Respetarán y aceptarán los resultados del proceso.

Mientras tanto, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, señaló que los aspirantes deberán recorrer los territorios y participar en “asambleas informativas” para evitar la desinformación.

La figura de coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación fue creada por Morena para que, meses antes del inicio formal del proceso electoral, pudiera comenzar la selección de sus futuros candidatos sin contravenir la ley.