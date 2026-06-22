Prohibidos espectaculares, recursos públicos y campañas anticipadas
La convocatoria establece restricciones para evitar ventajas indebidas entre los aspirantes.
Morena ha prohibido el uso de recursos públicos, campañas ostentosas, espectaculares, promoción personalizada y cualquier intervención de funcionarios a favor o en contra de algún participante. También se establecen reglas de imparcialidad para gobernadores, alcaldes, legisladores y dirigentes partidistas.Las personas que incumplan las reglas podrán perder su registro dentro del proceso interno.
Fechas clave:
El periodo de registro inicia este lunes 22 de junio y concluirá el 27 de junio.
Se llevará a cabo de forma presencial en la Ciudad de México y en línea, a excepción del miércoles 24 de junio debido al partido de la Selección Mexicana que se disputará en la capital del país.
- Este 22 de junio de forma presencial se llevará a cabo el registro de aspirantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.
- El 23 de junio corresponde a Chihuahua, Colima y Guerrero.
- 25 de junio, será Michoacán, Nayarit y Nuevo León.
- El 26 de junio será Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.
- El 27 de junio corresponde el registro de aspirantes de Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.
De forma presencial el registró se hará en el World Trade Center de 9:00 a 18:00 horas.
Así participarán el PVEM y el PT en la selección de perfiles rumbo a 2027
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) participarán mediante procesos internos propios que posteriormente convergerán en una encuesta conjunta para definir a los coordinadores estatales.
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, explicó que el registro de aspirantes será único para militantes y simpatizantes de las tres fuerzas políticas del 22 al 27 de junio. Sin embargo, cada partido mantendrá autonomía para revisar perfiles y determinar qué nombres llegarán a la fase final de medición.
"Vamos a juntar nuestro proceso para definir coordinaciones estatales de defensa de la transformación y defensa de la soberanía nacional", explicó Hernández al presentar la ruta acordada por la coalición.
En el caso del PVEM, el coordinador nacional de Elecciones, Arturo Escobar, señaló que el procedimiento tendrá un carácter político y no estatutario, por lo que los aspirantes verdes no estarán obligados a solicitar licencia a sus cargos para participar, como sí ocurrirá en Morena. El partido buscará registrar perfiles propios en las 17 entidades que renovarán gubernatura para que compitan en la etapa de encuestas.
Por su parte, el Partido del Trabajo también emitirá una convocatoria propia para definir a sus representantes en cada entidad. La dirigente nacional petista, Giovanna Bañuelos, aseguró que el partido cuenta con perfiles competitivos en las 17 gubernaturas y adelantó que propondrá mujeres y hombres con arraigo territorial para participar en las mediciones finales.
El coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, sostuvo que la coalición oficialista mantiene su intención de competir unida en las 17 gubernaturas, diputaciones federales, congresos locales y ayuntamientos que estarán en juego en 2027.
"Queremos ir juntos en coalición tanto en las 17 gubernaturas, como en los distritos federales, presidencias municipales y diputaciones locales", afirmó.
Las dirigencias partidistas coincidieron en que la definición final de los coordinadores estatales se realizará mediante encuestas, las cuales podrán complementarse con mediciones espejo para garantizar transparencia y certeza en los resultados. Una vez concluida esta etapa organizativa, las tres fuerzas políticas iniciarán las negociaciones para definir las candidaturas y los términos de la coalición electoral rumbo a los comicios de 2027.
-Con información de Brenda Yáñez