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México

Morena inicia registro de aspirantes y advierte que no habrá "premio de consolación" a los no electos

Morena, PVEM y PT arrancaron este lunes el proceso para definir a quienes encabezarán las coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027.
lun 22 junio 2026 12:31 PM
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Registro Aspirantes Coordinación Morena
Las dirigencias nacionales de Morena, PVEM y PT presentaron el proceso conjunto para elegir a los coordinadores estatales de defensa de la transformación y la soberanía nacional, figuras que se perfilan como los candidatos rumbo a las elecciones de 2027. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Morena, el PT y el PVEM arrancaron este lunes el registro de aspirantes a coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, quienes más adelante se convertirán en candidatos a las gubernaturas en las 17 entidades donde habrá elecciones en 2027.

En este proceso de inscripción –que concluirá el 27 de junio– podrán participar militantes de Morena, el PVEM y el PT, aunque cada partido aplicará sus propias reglas.

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La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, explicó que esta etapa corresponde solo al registro de aspirantes, ya que posteriormente la Comisión Nacional de Elecciones revisará cada expediente para verificar que se cumplan los requisitos establecidos para participar en la contienda.

La exlegisladora comentó que este proceso es diferente al que se realizó en 2024-2025, cuando se dio una especie de "premio de consolación" a los aspirantes que no obtuvieron la candidatura: “Cada coordinación llevará su proceso. (...) Es un proceso extraordinario el que ocurrió en el 2024”, comentó.

Señaló que este mecanismo no se basa en el amiguismo, sino en un proceso democrático en el que participa la ciudadanía. Además, sostuvo que partidos como el PAN y el PRI también ya adoptaron las encuestas como método para seleccionar a sus contendientes.

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“Es el único movimiento que toma decisiones de este tipo, es decir, buscar representantes para los trabajos organizativos a través de un proceso democrático, abierto y -en su momento- a través de una encuesta que coloca la decisión, no en la cúpula partidista, no en el dedazo, no en el amiguismo, no en las cuotas, no en los cuates, sino en el pueblo de México”, dijo la morenista.

El mejor posicionado en las encuestas será el coordinador de los comités, siempre y cuando cumpla las reglas de paridad. Morena puso como límite para este proceso el 31 de diciembre de este año.

“Cuidaremos que (los coordinadores) sean personas intachables, con trayectoria, que estén asumiendo las tareas territoriales, que la dirigencia nacional planteó que tengan buena vista, buena percepción de la ciudadanía y, digamos, el mayor filtro y la ratificación de eso que previmos es la encuesta”, mencionó Citlalli Hernández

Compromisos que asumirán los aspirantes

- La Comisión aplicará un criterio de paridad.

- Aceptarán, bajo protesta de decir verdad, que no tienen problemas con la justicia, como ser deudores alimentarios.

- Respetarán y aceptarán los resultados del proceso.

Mientras tanto, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, señaló que los aspirantes deberán recorrer los territorios y participar en “asambleas informativas” para evitar la desinformación.

La figura de coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación fue creada por Morena para que, meses antes del inicio formal del proceso electoral, pudiera comenzar la selección de sus futuros candidatos sin contravenir la ley.

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¿Cómo elegirán a los candidatos?

Morena, el Partido Verde y el PT iniciaron formalmente el proceso para definir a quienes encabezarán los trabajos políticos rumbo a las elecciones de 2027, en las que estarán en disputa 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y cientos de cargos locales.

Las dirigencias nacionales de los tres partidos anunciaron este miércoles 17 de junio el arranque de los trabajos conjuntos para organizar el proceso interno en las entidades que renovarán gubernatura. El proceso se anunció, se llevará a cabo de manera coordinada, aunque respetando los estatutos y mecanismos internos de cada partido.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo que la prioridad será defender los logros de la Cuarta Transformación y fortalecer la soberanía nacional, además de respaldar el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Tenemos la responsabilidad de profundizar la transformación y darle nuestro respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y de procurar, respetar y enaltecer el legado de Andrés Manuel López Obrador", afirmó Montiel durante la presentación del proceso.

La dirigencia del PVEM respaldó el proceso. Su presidenta nacional, Karen Castrejón Trujillo, aseguró que se tratará de una selección "abierta, transparente, con reglas claras y piso parejo" para todos los integrantes de la alianza. Además, destacó que la coalición ha logrado mantenerse unida gracias al diálogo y la madurez política entre las fuerzas que la integran.

En tanto, el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, afirmó que la alianza entre Morena, PVEM y PT "sigue firme" y que los tres partidos buscan llegar fortalecidos a los comicios de 2027 mediante procedimientos transparentes y consensuados.

La definición de los coordinadores estatales marcará el primer gran movimiento político rumbo a la renovación de 17 gubernaturas en 2027, así como de la Cámara de Diputados y cientos de cargos locales en todo el país.

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¿Cómo elegirá Morena a sus candidatos para las elecciones de 2027?

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, informó que el registro de aspirantes de Morena, PVEM y PT se realizará del 22 al 27 de junio.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones revisará los perfiles registrados y verificará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. En caso de que exista un número elevado de aspirantes, el partido podrá realizar sondeos previos para reducir la lista a un máximo de seis perfiles por entidad.

La definición final se realizará mediante encuestas y estudios de opinión, mecanismo que Morena ha utilizado para seleccionar a sus principales candidaturas desde 2021. En caso de ser necesario, podrán aplicarse encuestas espejo elaboradas por empresas externas para validar los resultados.

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Los requisitos para competir por una gubernatura

Las convocatorias emitidas por Morena incorporan filtros que buscan evitar la postulación de perfiles cuestionados.

Entre los requisitos se encuentra:

- Tener al menos 30 años cumplidos al día de la elección.

- No contar con sentencias por delitos sexuales, violencia familiar o violencia de género.

- No haber sido sancionado por violencia política contra las mujeres.

- No aparecer en registros de deudores alimentarios morosos.

- Separarse de cualquier cargo público, partidista o de elección popular para participar en el proceso.

- Autorizar la revisión de antecedentes penales por parte del partido.

- Firmar una carta de aceptación de los resultados de las encuestas.

Además, los aspirantes deben acreditar trabajo territorial, trayectoria política y afinidad con los principios de la Cuarta Transformación. Morena también evaluará antecedentes, reconocimiento público y participación en actividades de formación política del partido.

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Prohibidos espectaculares, recursos públicos y campañas anticipadas

La convocatoria establece restricciones para evitar ventajas indebidas entre los aspirantes.

Morena ha prohibido el uso de recursos públicos, campañas ostentosas, espectaculares, promoción personalizada y cualquier intervención de funcionarios a favor o en contra de algún participante. También se establecen reglas de imparcialidad para gobernadores, alcaldes, legisladores y dirigentes partidistas.Las personas que incumplan las reglas podrán perder su registro dentro del proceso interno.

Fechas clave:

El periodo de registro inicia este lunes 22 de junio y concluirá el 27 de junio.

Se llevará a cabo de forma presencial en la Ciudad de México y en línea, a excepción del miércoles 24 de junio debido al partido de la Selección Mexicana que se disputará en la capital del país.

- Este 22 de junio de forma presencial se llevará a cabo el registro de aspirantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

- El 23 de junio corresponde a Chihuahua, Colima y Guerrero.

- 25 de junio, será Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

- El 26 de junio será Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.

- El 27 de junio corresponde el registro de aspirantes de Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

De forma presencial el registró se hará en el World Trade Center de 9:00 a 18:00 horas.

Así participarán el PVEM y el PT en la selección de perfiles rumbo a 2027

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) participarán mediante procesos internos propios que posteriormente convergerán en una encuesta conjunta para definir a los coordinadores estatales.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, explicó que el registro de aspirantes será único para militantes y simpatizantes de las tres fuerzas políticas del 22 al 27 de junio. Sin embargo, cada partido mantendrá autonomía para revisar perfiles y determinar qué nombres llegarán a la fase final de medición.

"Vamos a juntar nuestro proceso para definir coordinaciones estatales de defensa de la transformación y defensa de la soberanía nacional", explicó Hernández al presentar la ruta acordada por la coalición.

En el caso del PVEM, el coordinador nacional de Elecciones, Arturo Escobar, señaló que el procedimiento tendrá un carácter político y no estatutario, por lo que los aspirantes verdes no estarán obligados a solicitar licencia a sus cargos para participar, como sí ocurrirá en Morena. El partido buscará registrar perfiles propios en las 17 entidades que renovarán gubernatura para que compitan en la etapa de encuestas.

Por su parte, el Partido del Trabajo también emitirá una convocatoria propia para definir a sus representantes en cada entidad. La dirigente nacional petista, Giovanna Bañuelos, aseguró que el partido cuenta con perfiles competitivos en las 17 gubernaturas y adelantó que propondrá mujeres y hombres con arraigo territorial para participar en las mediciones finales.

El coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, sostuvo que la coalición oficialista mantiene su intención de competir unida en las 17 gubernaturas, diputaciones federales, congresos locales y ayuntamientos que estarán en juego en 2027.

"Queremos ir juntos en coalición tanto en las 17 gubernaturas, como en los distritos federales, presidencias municipales y diputaciones locales", afirmó.

Las dirigencias partidistas coincidieron en que la definición final de los coordinadores estatales se realizará mediante encuestas, las cuales podrán complementarse con mediciones espejo para garantizar transparencia y certeza en los resultados. Una vez concluida esta etapa organizativa, las tres fuerzas políticas iniciarán las negociaciones para definir las candidaturas y los términos de la coalición electoral rumbo a los comicios de 2027.

-Con información de Brenda Yáñez

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PVEM Morena Partido del Trabajo

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