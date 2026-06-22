De acuerdo con la convocatoria de Morena, el calendario por entidad es el siguiente:

-Lunes. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

-Martes. Chihuahua, Colima y Guerrero.

-Jueves. Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

-Viernes. Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.

-Sábado. Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

El miércoles no habrá registro de aspirantes debido a que la selección mexicana tendrá su tercer partido como parte de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué dice la convocatoria?

Además de cumplir con los requisitos básicos como ser ciudadano mexicano y tener al menos 30 años, Morena puso otros candados a quienes aspiren a representar al partido, entre ellos:

- No haber sido condenado o encontrarse cumpliendo condena mediante sentencia firme por delitos relacionados con violencia sexual, de género y/o familiar, corrupción o delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas o por faltas administrativas graves.

-Contar con disponibilidad de tiempo completo para asumir y desempeñar las tareas de organización territorial y vinculación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Las personas que ejerzan un cargo público, de elección popular o partidista deberán estar separados y acreditarlo al momento de solicitar su registro.

-Carta firmada de manera autógrafa en el que se asuman y acepten los criterios de paridad de género.

"La Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional se definirá mediante el método de encuesta y/o estudio de opinión" Convocatoria de Morena.

Citlalli Hernández, secretaria de Elecciones, informó que la elección de sus candidatos se realizará vía encuesta y se prevé un máximo de seis nombres.

“Metodológicamente se recomiendan que sean seis en la encuesta para no sesgar ni cargar muchos nombres porque eso luego es muy cansado para las personas”, indicó.

La exsenadora de la República explicó que, entre los requisitos para aspirar a ser coordinador, se plantea un perfil limpio y vínculos con la llamada ''Cuarta Transformación''.

“¿Cuáles son los requisitos? Los que establece nuestro estatuto: personas con una trayectoria positiva, que tengan un vínculo con la Cuarta Transformación, que no tengan mala trayectoria o que comprueben que no están en ningún proceso judicial de ningún tipo”, apuntó.

Pero también Morena va por prohibir el uso de espectaculares que les ayuden a posicionarse.

"Con el propósito de garantizar la equidad, unidad interna y correcto desarrollo del proceso organizativo previsto en la presente convocatoria, queda prohibida la realización de campañas dispendiosas, anuncios espectaculares, o la erogación de recursos contraria a los principios de austeridad que caracterizan a nuestro movimiento", dice la convocatoria.