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México

Morena pone candados a aspirantes: sin procesos judiciales y con juego limpio interno

Este 22 de junio se inicia el registro con los aspirantes a las coordinaciones estatales de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.
lun 22 junio 2026 11:59 AM
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Morena pone las reglas para los aspirantes en las elecciones 2027: los candados que les impiden participan
Las dirigencias de Morena, PT y Verde resaltaron que mantienen su alianza rumbo a las elecciones de 2027. (Foto: Morena.)

Rumbo a las elecciones de 2027, Morena inició este lunes con el registro de los aspirantes a Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación, quienes en los próximos meses se convertirán en sus candidatos a gobernador y, como parte de los requisitos, se establece que no deberán tener procesos judiciales abiertos, no deberán hablar mal de sus compañeros y no podrán recurrir al uso de espectaculares.

En línea o de manera presencial, los interesados pueden inscribirse en el proceso interno. Este 22 de junio se puede inscribir las y los aspirantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

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De acuerdo con la convocatoria de Morena, el calendario por entidad es el siguiente:

-Lunes. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

-Martes. Chihuahua, Colima y Guerrero.

-Jueves. Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

-Viernes. Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.

-Sábado. Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

El miércoles no habrá registro de aspirantes debido a que la selección mexicana tendrá su tercer partido como parte de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué dice la convocatoria?

Además de cumplir con los requisitos básicos como ser ciudadano mexicano y tener al menos 30 años, Morena puso otros candados a quienes aspiren a representar al partido, entre ellos:

- No haber sido condenado o encontrarse cumpliendo condena mediante sentencia firme por delitos relacionados con violencia sexual, de género y/o familiar, corrupción o delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas o por faltas administrativas graves.

-Contar con disponibilidad de tiempo completo para asumir y desempeñar las tareas de organización territorial y vinculación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Las personas que ejerzan un cargo público, de elección popular o partidista deberán estar separados y acreditarlo al momento de solicitar su registro.

-Carta firmada de manera autógrafa en el que se asuman y acepten los criterios de paridad de género.

"La Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional se definirá mediante el método de encuesta y/o estudio de opinión"
Convocatoria de Morena.

Citlalli Hernández, secretaria de Elecciones, informó que la elección de sus candidatos se realizará vía encuesta y se prevé un máximo de seis nombres.

“Metodológicamente se recomiendan que sean seis en la encuesta para no sesgar ni cargar muchos nombres porque eso luego es muy cansado para las personas”, indicó.

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La exsenadora de la República explicó que, entre los requisitos para aspirar a ser coordinador, se plantea un perfil limpio y vínculos con la llamada ''Cuarta Transformación''.

“¿Cuáles son los requisitos? Los que establece nuestro estatuto: personas con una trayectoria positiva, que tengan un vínculo con la Cuarta Transformación, que no tengan mala trayectoria o que comprueben que no están en ningún proceso judicial de ningún tipo”, apuntó.

Pero también Morena va por prohibir el uso de espectaculares que les ayuden a posicionarse.

"Con el propósito de garantizar la equidad, unidad interna y correcto desarrollo del proceso organizativo previsto en la presente convocatoria, queda prohibida la realización de campañas dispendiosas, anuncios espectaculares, o la erogación de recursos contraria a los principios de austeridad que caracterizan a nuestro movimiento", dice la convocatoria.

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Otra prohibición para los aspirantes consistirá en hablar mal de sus contrincantes.

"Queda estrictamente prohibido que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso cometan actos de violencia contra otros miembros o el patrimonio del partido", agrega la convocatoria.

Si alguno de los aspirantes incurre en hablar mal del partido o de sus contrincantes, se le sancionará con la cancelación del registro de aspirante al cargo interno que pretende ocupar y se dará vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Aunque no hay un tiempo definido, se prevé levantar las encuestas una vez concluido el Mundial de Futbol.

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Félix Salgado se puede registrar para coordinador

Aunque en las elecciones de 2027 se aplicará la regla contra el nepotismo en cargos públicos, el senador con licencia Félix Salgado podrá apuntarse como aspirante a coordinador estatal en Guerrero, sin embargo, en Morena se determinará si cumple o no con los requisitos para encargarse de la Defensa de la Transformación.

“A la pregunta de si Félix puede registrarse, pues puede registrarse. Es militante de Morena. Todos nuestros militantes pueden registrarse, luego la Comisión de Elecciones le informará a cada uno si cumple con los requisitos para iniciar el proceso o si no. Uno de nuestros requisitos es el no nepotismo, pero todas nuestras militancias pueden registrarse”, destacó Citlalli Hernández.

De acuerdo con la convocatoria, "una vez concluido el periodo de solicitud de inscripción correspondiente al ámbito territorial respectivo, la Comisión Nacional de Elecciones validará los registros, verificará el cumplimiento de los requisitos documentales y de elegibilidad aplicables y revisará las solicitudes presentadas, con los elementos de decisión necesarios, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Estatuto de Morena".

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Elecciones México 2027 Morena Gobernadores

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