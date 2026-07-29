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México

Lineamientos sobre "Derechos de audiencias" abren la puerta a la intervención del Estado en medios

Las medidas presentadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también amplían las facultades de la autoridad reguladora y pueden fomentar la autocensura, alertaron especialistas.
mié 29 julio 2026 05:59 PM
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lineamientos sobre derechos de audiencias
Las medidas se sometieron a consulta desde el 27 de julio y hasta el 21 de agosto; sin embargo, especialistas y legisladores de oposición alertaron de riesgos a la libertad de expresión. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Los lineamientos generales presentados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre "Derechos de las audiencias", abren la puerta a la intervención del Estado en los contenidos editoriales de los medios, amplían las facultades de la autoridad reguladora más allá de lo previsto en la ley y pueden fomentar la autocensura mediante la amenaza de sanciones económicas, alertaron especialistas.

Las medidas contemplados en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 1 de julio de 2025, exigen a los medios no difundir información falsa o descontextualizada y aclarar cuando un contenido sea una noticia, opinión o publicidad. También establecen que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) pueden sancionar y multar a medios que no cuenten con un "código de ética" o no designen a personas "defensoras de las audiencias", como está previsto.

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Mariana Calderón, experta en derecho electoral y derechos humanos, sostiene que estos lineamientos afectarán la libertad de expresión, pues dice que obligan a etiquetar “la mezcla” entre información y opinión, dejan en manos de una autoridad decidir dónde termina una y comienza otra.

Señala que las sanciones por el incumplimiento de estos lineamientos puede provocar autocensura y si se regulan los derechos de las audiencias de prensa escrita y plataformas digitales se abre la puerta a regular contenidos que hoy forman parte del debate público libre.

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Por su parte, Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, considera que como están perfilados los lineamientos, el gobierno busca intervenir en el contenido editorial de los medios de comunicación.

“Lo que es preocupante es que se esté intentando justificar esta intervención en el flujo informativo, en el trabajo de las líneas editoriales como si fuera derecho de las audiencias, porque esto no beneficia a las audiencias”, expone.

La especialista advierte que uno de los riesgos de los lineamientos es que como están redactados, están sujetos a la discrecionalidad y con ello determinar quién y cómo incurre o no en alguna violación a estos y una posible sanción.

“Las sanciones no únicamente son lo preocupante, sino es la presión que se ejerce sobre los medios por parte de una autoridad de la cual no hay una expectativa razonable ni de autonomía ni de independencia en este momento, como es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones”, indicó.

En tanto que Irene Levy, fundadora y consejera de Observatel, organización civil que estudia la evolución de las telecomunicaciones, considera que el proyecto de lineamientos “excede” la función regulatoria al crear facultades, procedimientos, sujetos obligados y consecuencias sancionatorias que no están actualmente en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

“El Proyecto crea nuevos supuestos sancionables que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no tipifica, como incumplir resoluciones de la CRT emitidas en procedimiento de queja”, escribió en sus redes sociales.

Sostiene que la ley de la que derivan los lineamientos no faculta a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para actuar como instancia revisora de las quejas de las audiencias ni para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de la Defensoría de Audiencias.

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Oposición acusa censura e intervención en medios

Los partidos de oposición calificaron como “censura” la intención del gobierno federal de impulsar estos lineamientos.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, del PAN, comentó que se debe cuidar este proceso de consulta para los lineamientos no limiten la libertad de expresión o el derecho a la información.

“La protección de los derechos de las censuras y la libertad de expresión son principios complementarios que deben garantizarse de manera conjunta sin que la defensa de uno sirva como argumento para vulnerar al otro”, sostuvo.

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Sin embargo, señaló que esta consulta deber servir como una “gran oportunidad” para definir el tratamiento que deben recibir las “mañaneras” de la presidenta y las conferencias matutinas de los gobernadores estatales, pues dijo que los lineamientos deben clarificar bajo qué enfoque se encuentran estos espacios informativos cuando son transmitidos por los medios públicos de radio y televisión.

En tanto, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, consideró que estos lineamientos sobre los derechos de las audiencias son para “controlar” el discurso y la narrativa, ya que, aseguró, no soportan que los contradigan.

“En su afán de controlarlo todo, ahora quieren meterse en los contenidos y decidir quién y cómo se presenta una noticia, y hasta que información es considerada falsa o fuera de contexto”, mencionó.

Lo que Morena busca hoy es convertir la ley en una arma de censura,
Manuel Añorve, senador del PRI.

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En caso contrario, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal, de Morena, defendió que los lineamientos no significan “censura” y recordó que los derechos de las audiencias deben ser respetados.

“No estoy de acuerdo con la censura de ningún tipo, pero sí estoy de acuerdo con que los lineamientos establezcan el derecho de la audiencia y que no es el derecho del gobierno, sino de los ciudadanos que escuchan y leen información”, dijo.

El morenista señaló que no deben leerse estos lineamientos como una señal de “censura”, pues dijo que la presidenta de la República ha sido “respetuosa, tolerante y prudente” cuando ha sido de las presidentas “más atacadas en la historia” tanto en redes sociales y medios de comunicación.

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Morena Libertad de expresión Claudia Sheinbaum

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