"No hay censura, ni va a haber censura", responde Sheinbaum a críticas por lineamientos que prevén sanciones a medios

Este 27 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una consulta pública sobre los lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluyen el derecho a recibir información veraz y oportuna, la responsabilidad de los medios a distinguir entre información noticiosa y opinión, así como el derecho de réplica y la obligatoriedad de los concesionarios a distinguir entre publicidad y contenido.

Si alguna audiencia interpone alguna queja y el medio de comunicación no atiende la recomendación que le emitirá la CRT, se impondrán sanciones.

Aunque los lineamientos están a consulta, expertos, organizaciones y políticos de oposición advierten de varios riesgos. La CIRT, por ejemplo, advirtió del riesgo de una regresión democrática y de la libertad de expresión.

“Son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno. El Proyecto permite al Gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda como subordinado a la autoridad”, alertó.

🚨IMPORTANTE🚨 pic.twitter.com/Wz8VKNm5Fq — Cámara Nacional de la Industria de Radio y TV (@cirtmx) July 28, 2026

La presidenta recordó que, al estar abierta la consulta pública, se puede participar con su opinión o propuesta sobre los lineamientos, los cuales, insistió, tienen por objetivo que las audiencias puedan ejercer sus derechos ante los medios de comunicación.