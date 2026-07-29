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"No hay censura, ni va a haber censura", responde Sheinbaum a críticas por lineamientos que prevén sanciones a medios

La presidenta defendió el proyecto de Lineamientos de Derechos de las Audiencias y aseguró que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aprobó con aval de los concesionarios.
mié 29 julio 2026 10:03 AM
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La presidenta Claudia Sheinabum defiende los lineamientos de protección a los derechos de las audiencias
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno no pretende censurar a los medios de comunicación. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que con los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias se vaya a incurrir en censura desde el gobierno a medios de comunicación y aseguró que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue avalada en su momento por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la cual advirtió riesgos por las normas.

"Es falso, absolutamente falso, no hay censura ni va a haber censura. En la ley, lo que se aprobó, además con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, es el esquema para garantizar el derecho de las audiencias y ahora están a consulta pública los lineamientos. Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar, es garantizar los derechos de las audiencias", aclaró la presidenta en su conferencia matutina.

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Este 27 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una consulta pública sobre los lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluyen el derecho a recibir información veraz y oportuna, la responsabilidad de los medios a distinguir entre información noticiosa y opinión, así como el derecho de réplica y la obligatoriedad de los concesionarios a distinguir entre publicidad y contenido.

Si alguna audiencia interpone alguna queja y el medio de comunicación no atiende la recomendación que le emitirá la CRT, se impondrán sanciones.

Aunque los lineamientos están a consulta, expertos, organizaciones y políticos de oposición advierten de varios riesgos. La CIRT, por ejemplo, advirtió del riesgo de una regresión democrática y de la libertad de expresión.

“Son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno. El Proyecto permite al Gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda como subordinado a la autoridad”, alertó.

La presidenta recordó que, al estar abierta la consulta pública, se puede participar con su opinión o propuesta sobre los lineamientos, los cuales, insistió, tienen por objetivo que las audiencias puedan ejercer sus derechos ante los medios de comunicación.

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Insistió que no se trata de multar por multar a los medios de comunicación, los cuales, recordó, incluso tendrán un defensor de audiencias.

"(Las multas) es la parte más polémica, por eso se abre la consulta pública para discutir este tema", comentó.

Conoce más:

Los derechos de las audiencias aún no surten efecto.
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¿Qué son los derechos de las audiencias y qué ha pasado con ellos?

¿En qué consisten los lineamientos?

1. Recibir información veraz y oportuna. Es responsabilidad de los medios no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.

2. Distinguir entre información noticiosa y opinión. Los medios de comunicación deben hacer la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas.

3. Distinguir entre publicidad y contenido. Los medios deben mostrar la diferencia entre publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas.

4. Derecho de réplica. Deben permitir corregir información falsa o inexacta que afecte la imagen de alguien.

5. Audiencias con Discapacidad. Es responsabilidad contar con servicios de accesibilidad a personas con debilidad auditiva y contar con representaciones visuales.

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Medios de comunicación conferencia mañanera Claudia Sheinbaum

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