"No hay censura, ni va a haber censura", responde Sheinbaum a críticas por lineamientos que prevén sanciones a medios

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que con los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias se vaya a incurrir en censura desde el gobierno a medios de comunicación y aseguró que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue avalada en su momento por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la cual advirtió riesgos por las normas.
"Es falso, absolutamente falso, no hay censura ni va a haber censura. En la ley, lo que se aprobó, además con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, es el esquema para garantizar el derecho de las audiencias y ahora están a consulta pública los lineamientos. Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar, es garantizar los derechos de las audiencias", aclaró la presidenta en su conferencia matutina.