IA, redes sociales y Sistema Anticorrupción: la agenda del Congreso para el cierre de 2026

Al tratarse del último periodo ordinario del año, el Congreso deberá aprobar el Paquete Económico, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo con las previsiones del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, también se prevé expedir la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional que permitirá anular elecciones en casos de injerencia extranjera.

Por ahora no se contempla el análisis de nuevas reformas constitucionales, aunque el paquete de cambios en materia anticorrupción puede requerir modificaciones a la Carta Magna.

Durante el Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, que se desarrollará de septiembre a diciembre, se prevé discutir 19 asuntos legislativos.