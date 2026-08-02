La regulación de las redes sociales y la inteligencia artificial, la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción y la aprobación del Paquete Económico 2027 marcarán el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. A partir de septiembre, Morena intentará sacar adelante una agenda de al menos 19 reformas a leyes secundarias que concentrarán buena parte del debate político en la recta final del año.
IA, redes sociales y Sistema Anticorrupción: la agenda del Congreso para el cierre de 2026
Al tratarse del último periodo ordinario del año, el Congreso deberá aprobar el Paquete Económico, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
De acuerdo con las previsiones del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, también se prevé expedir la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional que permitirá anular elecciones en casos de injerencia extranjera.
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Por ahora no se contempla el análisis de nuevas reformas constitucionales, aunque el paquete de cambios en materia anticorrupción puede requerir modificaciones a la Carta Magna.
Durante el Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, que se desarrollará de septiembre a diciembre, se prevé discutir 19 asuntos legislativos.
Entre ellos figura la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, la única iniciativa enviada hasta ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Comisión Permanente que permanece pendiente de dictaminación.
Será la primera ocasión, desde el inicio de la actual Legislatura, en que la mandataria no haya enviado ni anunciado, hasta el momento, una iniciativa de reforma constitucional.
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Entre los temas que, de acuerdo con Monreal, pueden generar mayor debate se encuentran la regulación de internet, particularmente en materia de redes sociales, prestación de servicios digitales e inteligencia artificial, así como la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción.
En contraste, se espera que exista consenso para avanzar en reformas destinadas a fortalecer el combate al reclutamiento forzado; regular los seguros de gastos médicos mayores; establecer controles para el traslado de menores en el transporte terrestre –con el fin de prevenir la trata de personas– y ampliar el derecho a la lactancia extendida.