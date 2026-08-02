El “R1”, acusado de ordenar el asesinato de Carlos Manzo, queda en prisión preventiva

Aunque la Fiscalía lo señala como quien planeó y ordenó el homicidio del edil, la medida cautelar fue impuesta por los delitos de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que testimonios recabados entre 31 personas detenidas por su presunta participación en el asesinato de Manzo apuntan a Álvarez como el responsable de ordenar la ejecución.

"Lo que refieren en varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente, lo mencionan algunos detenidos, es una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal", declaró Harfuch durante la conferencia matutina del 31 de julio en Palacio Nacional.

De acuerdo con las autoridades, Álvarez es líder de Los Rs, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General de la República (FGR) también informó que Jesús 'N', presunto colaborador de Álvarez, permanecerá en prisión preventiva oficiosa.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, cuando fue atacado con armas de fuego durante un acto público con motivo del Día de Muertos en Uruapan.