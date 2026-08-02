Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

El “R1”, acusado de ordenar el asesinato de Carlos Manzo, queda en prisión preventiva

El presunto líder de la célula criminal de "Los Rs" es señalado como el responsable de planear y ordenar la ejecución del alcalde de Uruapan, Michoacán, en 2025.
dom 02 agosto 2026 07:33 PM
Añadir Expansión Política en Google
r1.jpeg
Ramón Ángel Álvarez, alías ‘R1’, fue capturado el pasado 30 de julio por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana así como fuerzas especiales militares en Atotonilco el Alto, Jalisco. (Foto: FGR)

Ramón Ángel Álvarez, “R1”, permanecerá en prisión preventiva oficiosa, por determinación de un juzgado federal. Las autoridades lo identifican como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

El imputado permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, conocido como El Altiplano, penal federal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México.

Publicidad

Aunque la Fiscalía lo señala como quien planeó y ordenó el homicidio del edil, la medida cautelar fue impuesta por los delitos de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que testimonios recabados entre 31 personas detenidas por su presunta participación en el asesinato de Manzo apuntan a Álvarez como el responsable de ordenar la ejecución.

"Lo que refieren en varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente, lo mencionan algunos detenidos, es una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal", declaró Harfuch durante la conferencia matutina del 31 de julio en Palacio Nacional.

Te puede interesar:

Quién es el R1, acusado del asesinato de Carlos Manzo y de la influencer Valeria Márquez
México

Quién es el R1, acusado del asesinato de Carlos Manzo y de la influencer Valeria Márquez

De acuerdo con las autoridades, Álvarez es líder de Los Rs, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General de la República (FGR) también informó que Jesús 'N', presunto colaborador de Álvarez, permanecerá en prisión preventiva oficiosa.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, cuando fue atacado con armas de fuego durante un acto público con motivo del Día de Muertos en Uruapan.

Publicidad

El crimen encendió las alertas sobre la violencia y la presencia del crimen organizado en Michoacán, convirtiéndose en un desafío para la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El caso también ha tenido repercusiones políticas. Morena se deslindó de Roldán Álvarez Ayala, hermano del 'R1', quien militó en el partido hasta ser expulsado en 2025.

"Frente a los señalamientos existentes, nuestro movimiento tomó una decisión clara y oportuna: en Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen", señaló el partido en un comunicado.

Conoce más:

violencia política.jpeg
México

Elecciones 2027: Con 51 atentados en este año, la violencia política amenaza con ensombrecer los comicios en México

Publicidad

Tags

Crimen organizado Michoacán CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad