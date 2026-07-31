UNAM da segunda oportunidad a aspirantes no seleccionados: los aciertos que debes considerar para el examen de control

¿Cuánto cambiaron los aciertos de 2021 a 2025 en el examen de admisión de la UNAM?

Entre 2021 y 2025 únicamente entre 3.5% y 5% de los aspirantes obtenían 100 o más aciertos, en 2026 ese número aumentó hasta 16.3%.

Además, el porcentaje de personas con 110 aciertos pasó de 0.9% en 2021 a 5.5% en 2026, aproximadamente seis veces más.

Ante estas evidencias, la UNAM presentó denuncias ante las autoridades competentes para investigar a los presuntos responsables de las conductas fraudulentas.

¿Qué irregularidades detectó la UNAM?

De acuerdo con el informe presentado al rector Leonardo Lomelí Vanegas, el sistema de supervisión, que utilizó inteligencia artificial (IA) junto a revisión humana, detectó diversas conductas prohibidas durante la evaluación.

Entre ellas se encontraron las siguientes:

- Uso de teléfonos celulares.

- Presencia de terceras personas que auxiliaban a los aspirantes.

- Casos de suplantación de identidad.

- Utilización de recursos tecnológicos externos para resolver la prueba.

- Distribución de respuestas.

- Ofrecimientos para contestar exámenes completos.

Por estas conductas, se cancelaron alrededor del 2% de los exámenes durante el proceso. Sin embargo, la Comisión señaló que el problema era mayor debido a comportamientos estadísticos atípicos observados en los resultados generales.

¿Cómo se realizará el examen de control para ingresar a la UNAM en el ciclo 2026-2027?

El examen de control será presencial y utilizará distintas versiones de la prueba para atender a los aspirantes convocados en diferentes turnos. La UNAM explicó que esta evaluación fue contemplada desde la convocatoria original del proceso de admisión y no representa un nuevo concurso de ingreso.

La universidad convocará, por sus medios oficiales, a quienes ya habían recibido una notificación de selección en la convocatoria 2026 mediante el examen aplicado en línea.