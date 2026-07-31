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México

UNAM abre segunda oportunidad a aspirantes no seleccionados; hasta cuántos aciertos pide el examen

La universidad convocará a un examen de control presencial que también dará una nueva oportunidad a quienes no fueron seleccionados.
vie 31 julio 2026 12:31 PM
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UNAM da segunda oportunidad a aspirantes no seleccionados: los aciertos que debes considerar para el examen de control
La asignación definitiva de lugares dependerá del resultado obtenido en el examen de control que anunciará próximamente la UNAM. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que aplicará un examen de control presencial a aspirantes del proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027, luego de detectar irregularidades en la primera prueba realizada completamente en línea.

La medida será aplicada a quienes fueron aceptados y a personas que no obtuvieron un lugar, pero alcanzaron un número de aciertos igual o superior al puntaje mínimo histórico de ingreso registrado entre 2021 y 2025 para las licenciaturas.

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¿Cuánto cambiaron los aciertos de 2021 a 2025 en el examen de admisión de la UNAM?

Entre 2021 y 2025 únicamente entre 3.5% y 5% de los aspirantes obtenían 100 o más aciertos, en 2026 ese número aumentó hasta 16.3%.

Además, el porcentaje de personas con 110 aciertos pasó de 0.9% en 2021 a 5.5% en 2026, aproximadamente seis veces más.

Ante estas evidencias, la UNAM presentó denuncias ante las autoridades competentes para investigar a los presuntos responsables de las conductas fraudulentas.

¿Qué irregularidades detectó la UNAM?

De acuerdo con el informe presentado al rector Leonardo Lomelí Vanegas, el sistema de supervisión, que utilizó inteligencia artificial (IA) junto a revisión humana, detectó diversas conductas prohibidas durante la evaluación.

Entre ellas se encontraron las siguientes:

- Uso de teléfonos celulares.

- Presencia de terceras personas que auxiliaban a los aspirantes.

- Casos de suplantación de identidad.

- Utilización de recursos tecnológicos externos para resolver la prueba.

- Distribución de respuestas.

- Ofrecimientos para contestar exámenes completos.

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Territorium Life firmó contratos con otras seis universidades además de la UNAM La compañía también ofreció la aplicación de exámenes en línea a otras escuelas, además de servicios tecnológicos para planteles de educación media superior.

Por estas conductas, se cancelaron alrededor del 2% de los exámenes durante el proceso. Sin embargo, la Comisión señaló que el problema era mayor debido a comportamientos estadísticos atípicos observados en los resultados generales.

¿Cómo se realizará el examen de control para ingresar a la UNAM en el ciclo 2026-2027?

El examen de control será presencial y utilizará distintas versiones de la prueba para atender a los aspirantes convocados en diferentes turnos. La UNAM explicó que esta evaluación fue contemplada desde la convocatoria original del proceso de admisión y no representa un nuevo concurso de ingreso.

La universidad convocará, por sus medios oficiales, a quienes ya habían recibido una notificación de selección en la convocatoria 2026 mediante el examen aplicado en línea.

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Este examen también será aplicado a las personas que no fueron admitidas, pero obtuvieron un número de aciertos igual o superior al puntaje mínimo histórico que permitió ingresar entre 2021 y 2025 para la misma licenciatura, plantel y modalidad.

La Comisión Técnica, presidida por el doctor Eduardo Bárzana García, consideró que estas últimas personas pudieron quedar fuera debido a las irregularidades detectadas durante el proceso.

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La UNAM cancela examen a 2% de los aspirantes por trampas; estudiantes denuncian fallas en la plataforma La UNAM canceló más de 3,000 exámenes de aspirantes que, consideró, hicieron trampa, pero algunos estudiantes aseguran que hubo fallas en la plataforma digital donde presentaron la prueba.

¿Quiénes podrán ingresar a la UNAM?

La asignación definitiva de lugares dependerá del resultado obtenido en este examen de control y en las próximas horas se dará a conocer el procedimiento, las sedes y las fechas para su aplicación.

Las autoridades enfatizaron que la invitación a presentar el examen presencial no constituye una acusación contra los aspirantes, su único objetivo es verificar los resultados, garantizar las condiciones de todos y asegurar que quienes obtengan un lugar lo hagan con base en sus propios conocimientos.

¿Cuándo será el examen de control y qué pasará con las inscripciones?

La universidad no ha publicado la fecha exacta para aplicar el examen de control presencial, aunque aseguró que se realizará a la brevedad para evitar afectaciones al calendario escolar 2026-2027.

UNAM aplicará un examen de control presencial a los aspirantes seleccionados ante fraude e irregularidades
“Quedé en medicina, gracias, ChatGPT”: Aspirantes a la UNAM aceptan que usaron IA para responder el examen Otros estudiantes aseguraron que pagaron por “ayuda” o que les filtraron las respuestas de las pruebas en grupos de WhatsApp y Facebook.

Por lo que, permanecen suspendidas de manera provisional la entrega de documentos y las inscripciones de estudiantes de primer ingreso, como anunció la UNAM desde el pasado 24 de julio.

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Las autoridades universitarias señalaron que el objetivo es que el semestre inicie con el menor retraso posible una vez concluido el proceso de verificación.

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