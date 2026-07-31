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México

"Tony Montana", hermano de "El Mencho", se declara culpable de narcotráfico en EU

Antonio Oseguera Cervantes, identificado como operador del CJNG, reconoció su responsabilidad por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina.
vie 31 julio 2026 01:07 PM
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tony montana
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Antonio Oseguera participó durante más de dos décadas en actividades delictivas. Inicialmente operó para el Cártel del Milenio y, posteriormente, desempeñó funciones estratégicas dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (Cuartoscuro)

Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana" y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", se declaró culpable este viernes ante una corte federal de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y posesión de armas vinculadas con actividades del crimen organizado.

Durante una audiencia celebrada en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, Oseguera Cervantes admitió su responsabilidad por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, así como por el uso, portación y posesión de armas de fuego para favorecer operaciones de tráfico de drogas.

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De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Antonio Oseguera participó durante más de dos décadas en actividades delictivas. Inicialmente operó para el Cártel del Milenio y, posteriormente, desempeñó funciones estratégicas dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que ayudó a consolidar junto con su hermano a partir de 2010.

Las autoridades estadounidenses lo identifican como uno de los responsables de coordinar el suministro de precursores químicos para la producción de metanfetamina, administrar recursos provenientes del narcotráfico y facilitar el traslado de dinero obtenido por la venta de drogas en Estados Unidos.

Oseguera Cervantes fue detenido en México a finales de 2022 y extraditado a territorio estadounidense en febrero de 2025, como parte del traslado de varios presuntos líderes criminales.

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Según el Departamento de Justicia, enfrenta una pena que puede alcanzar la cadena perpetua por el cargo de narcotráfico, además de una condena adicional por los delitos relacionados con armas de fuego.

No obstante, un eventual beneficio en la reducción de la pena dependerá de la cooperación que pueda brindar a las autoridades en otras investigaciones.

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“El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fue el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Tras participar en actividades de narcotráfico en Estados Unidos y ser deportado, fundó el CJNG en 2010. Murió el 22 de febrero de 2026, a los 59 años, luego de resultar herido durante un operativo del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco.

Su entorno familiar también enfrentó importantes procesos judiciales. Además del "Tony Montana", su hijo Rubén Oseguera González, "El Menchito", fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión y su hija Jessica Johanna Oseguera, "La Negra, cumplió una condena por lavado de dinero.

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Narcotráfico Nemesio Oseguera, el "Mencho"

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