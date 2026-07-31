"Tony Montana", hermano de "El Mencho", se declara culpable de narcotráfico en EU

Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana" y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", se declaró culpable este viernes ante una corte federal de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y posesión de armas vinculadas con actividades del crimen organizado.
Durante una audiencia celebrada en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, Oseguera Cervantes admitió su responsabilidad por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, así como por el uso, portación y posesión de armas de fuego para favorecer operaciones de tráfico de drogas.