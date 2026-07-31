"Tony Montana", hermano de "El Mencho", se declara culpable de narcotráfico en EU

Según el Departamento de Justicia, enfrenta una pena que puede alcanzar la cadena perpetua por el cargo de narcotráfico, además de una condena adicional por los delitos relacionados con armas de fuego.

No obstante, un eventual beneficio en la reducción de la pena dependerá de la cooperación que pueda brindar a las autoridades en otras investigaciones.

“El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fue el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Tras participar en actividades de narcotráfico en Estados Unidos y ser deportado, fundó el CJNG en 2010. Murió el 22 de febrero de 2026, a los 59 años, luego de resultar herido durante un operativo del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco.

Su entorno familiar también enfrentó importantes procesos judiciales. Además del "Tony Montana", su hijo Rubén Oseguera González, "El Menchito", fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión y su hija Jessica Johanna Oseguera, "La Negra, cumplió una condena por lavado de dinero.

