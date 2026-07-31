García Harfuch: Carlos Manzo fue asesinado porque grupo criminal “sentía una provocación”

Este viernes, el funcionario explicó que con la detención de Ramón Ángel “N”, “R1”, identificado como el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan y señalado como el principal líder de “Los Rs”, una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), suman 31 los detenidos por el homicidio del funcionario.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

Harfuch explicó que los 31 detenidos están vinculados a proceso y varios de ellos, en su declaración aseguran que el alcalde les provocaba.

“Los detenidos son los que mencionaron ese término provocación. Por ejemplo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional o Guardia Nacional tenía varias detenciones, obviamente el alcalde a veces estaba presente, hacía alusiones al grupo criminal”, indicó.

De acuerdo con las investigaciones Ramón Ángel “N”, “R1”, identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, fue quien ordenó y financió el asesinato del alcalde.

Sobre este asesinato, el entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, tuvo conocimiento, pero él no lo ordenó.

“Hay indicios, esto todavía no lo tenemos con total solidez, de que Nemesio Oseguera tuvo también conocimiento sobre este crimen”, comentó el secretario.

El 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo fue asesinado durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos de Uruapan, mientras convivía con ciudadanos. Tras su muerte, su esposa, Grecia Quiroz, asumió la alcaldía.