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García Harfuch: Carlos Manzo fue asesinado porque grupo criminal “sentía una provocación”

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, afirmó que Nemesio Oseguera "El Mencho" tuvo conocimiento del homicidio del alcalde, pero no fue el quién lo ordenó.
vie 31 julio 2026 10:46 AM
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Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un evento de Día de Muertos. (Foto: Pedro Anza/Cuartoscuro.)

A ocho meses el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que hasta ahora una de las líneas de investigación revela a que el funcionario fue asesinado porque el crimen veía en él una provocación.

“Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal”, expuso durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Este viernes, el funcionario explicó que con la detención de Ramón Ángel “N”, “R1”, identificado como el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan y señalado como el principal líder de “Los Rs”, una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), suman 31 los detenidos por el homicidio del funcionario.

Harfuch explicó que los 31 detenidos están vinculados a proceso y varios de ellos, en su declaración aseguran que el alcalde les provocaba.

“Los detenidos son los que mencionaron ese término provocación. Por ejemplo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional o Guardia Nacional tenía varias detenciones, obviamente el alcalde a veces estaba presente, hacía alusiones al grupo criminal”, indicó.

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De acuerdo con las investigaciones Ramón Ángel “N”, “R1”, identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, fue quien ordenó y financió el asesinato del alcalde.

Sobre este asesinato, el entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, tuvo conocimiento, pero él no lo ordenó.

“Hay indicios, esto todavía no lo tenemos con total solidez, de que Nemesio Oseguera tuvo también conocimiento sobre este crimen”, comentó el secretario.

El 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo fue asesinado durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos de Uruapan, mientras convivía con ciudadanos. Tras su muerte, su esposa, Grecia Quiroz, asumió la alcaldía.

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No se descartan líneas de investigación

Sobre las declaraciones de la alcaldesa de Uruapan y exesposa de Manzo, Grecia Quiroz, respecto a que con la detención de Ramón Ángel "R1" “la justicia comienza, pero aún no termina”, el secretario de Seguridad afirmó que no se descarta ninguna línea de investigación.

"Las líneas de investigación que nosotros tenemos son las que apuntan a este grupo criminal. Desde que aparecen los dos cuerpos de los dos acompañantes del autor material, de ahí se desprende las las primeras evidencias sólidas y de ahí se desprende toda la célula criminal que opera el lamentable homicidio. Esas son esas son las líneas de investigación que tenemos y que meses después nos llevan al autor intelectual que es el "R1", y hasta ahí tenemos ahorita la investigación, ya con las declaraciones, si se desprende cualquier otra línea de investigación, por supuesto no hay ninguna línea que que nosotros descartemos" agregó.

Aunque la detención del "R1" es un golpe fuerte a la estructura criminal que opera en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, Harfuch informó que ya hay sucesor y se trata del hermano de Ramón Ángel “N”, el "R2".

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