Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

UNAM definirá esta semana el futuro del examen de admisión; esto dicen sus reglas sobre repetirlo

La Comisión Técnica de la UNAM ya revisa las irregularidades detectadas en el examen de ingreso 2026 y emitirá esta semana una recomendación sobre el proceso.
mar 28 julio 2026 05:31 PM
Añadir Expansión Política en Google
La UNAM definirá esta semana qué pasará con el examen 2026, pero qué dicen sus propias reglas
Al menos una docena de aspirantes que aprobaron el examen de ingreso a la Universidad Autónoma de México se manifestaron frente a la rectoría de la máxima casa de estudios para exigir a las autoridades se respeten los resultados, los lugares asignados y se continúe con el procesos de inscripción. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

La detección de presuntas irregularidades en los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026 de la UNAM desató una crisis en el proceso de ingreso a la máxima casa de estudios del país. Mientras las autoridades universitarias investigan posibles anomalías en la primera aplicación totalmente digital de la prueba, algunos aspirantes y sus familias solicitan que el examen se repita.

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 prevé emitir esta semana una recomendación sobre el procedimiento y las posibles rutas de acción. El marco normativo de la Universidad establece qué ocurre ante irregularidades, pero no contempla de manera expresa repetir la evaluación.

Publicidad

El pasado 24 de julio, la UNAM suspendió los trámites de entrega de documentación e inscripción para los aspirantes de primer ingreso a todas las licenciaturas del ciclo escolar 2026-2027, tras detectar resultados considerados “atípicos”.

La Universidad informó que encontró un número inusual de aspirantes con resultados superiores a 90 aciertos, situación que generó alertas sobre la posible existencia de anomalías durante el concurso de selección.

Ante esta situación, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instaló una Comisión Técnica encargada de revisar tanto el procedimiento como los resultados del Concurso de Selección para el ingreso a licenciatura 2026, examen que por primera vez se aplicó completamente en formato digital.

La Comisión Técnica inició el análisis de la información relacionada con el examen de admisión y trabaja con documentación proporcionada por la administración central universitaria. Además, solicitó evidencias adicionales a distintas instancias que considera relevantes para esclarecer lo ocurrido durante el proceso de selección.

De acuerdo con la UNAM, el objetivo del órgano revisor es generar información que permita deslindar posibles responsabilidades y fortalecer los principios de inclusión, equidad, ética y transparencia en los procesos de ingreso.

Te puede interesar:

Resultados del examen de admisión a la UNAM 2
México

La UNAM abre frente por fallas en el examen 2026: “Es muy triste para los estudiantes que no hicieron trampa”

La comisión, integrada por 16 especialistas y establecida en sesión permanente, también analizará alternativas y posibles rutas de acción para futuros procesos de admisión, tomando como referencia los hallazgos que surjan de la revisión.

¿La UNAM puede repetir el examen de admisión?

Las investigaciones surgieron luego de que se señalara que algunos aspirantes presuntamente utilizaron herramientas de inteligencia artificial para resolver la prueba. No obstante, ni el Reglamento General de Inscripciones ni el Instructivo de la convocatoria de ingreso a licenciatura 2026-2027 contemplan la posibilidad de repetir el examen de admisión.

Hasta el momento, las autoridades universitarias tampoco anuncian aún que exista una nueva aplicación de la prueba, pues la investigación sobre el proceso –realizado entre enero y julio de este año– continúa en curso.

Además, el examen de selección de la UNAM se ha aplicado durante más de cuatro décadas y no existen antecedentes de que haya sido repetido de manera general.

El Reglamento General de Inscripciones únicamente establece que el ingreso a la Universidad se realiza mediante un concurso de selección, pero en ninguno de sus artículos se menciona que la institución pueda repetir el examen en caso de detectar irregularidades.

Publicidad

Por su parte, el Instructivo de la convocatoria establece los supuestos en los que la aplicación del examen en línea puede ser cancelada. Entre ellos se encuentran:

-Suplantación de identidad.

-Hablar o interactuar con otras personas durante el examen.

-Interactuar en redes sociales.

-Sustraer total o parcialmente el contenido del examen.

-Utilizar material de apoyo no autorizado, ya sea visual o auditivo, como celulares, tabletas, relojes inteligentes u otros dispositivos.

-Portar audífonos durante la aplicación del examen en línea.

-Ausentarse de manera injustificada.

-Colocar incorrectamente la cámara web, impidiendo observar los rasgos del rostro del aspirante.

-Bloquear la cámara o el micrófono.

-Cubrir parcial o totalmente el rostro o la cabeza.

-Leer en voz alta las preguntas del examen.

-Desviar la mirada de manera reiterada.

El documento señala que, si un aspirante incurre en alguna de estas conductas, se cancelará la aplicación del examen en línea. Incluso establece que, si la irregularidad se detecta después de que la persona fue seleccionada o ya se encuentra cursando la licenciatura, su inscripción podrá ser anulada.

Sin embargo, en ninguna parte del Instructivo se menciona que, después de cancelar un examen, exista la alternativa de presentar de nuevo la prueba.

Mira también:

territorium-life-empresa-examen-unam-2026.jpeg
México

Qué es Territorium Life, la empresa con un contrato de hasta 101.7 mdp por el polémico examen de la UNAM

Aspirantes exigen repetir la prueba

La polémica llevó a aspirantes y familiares a manifestarse frente a Rectoría para exigir que el examen vuelva a aplicarse de manera presencial, además de solicitar condiciones de equidad, corrección de fallas tecnológicas y mayor transparencia en el proceso.

Los inconformes entregaron un pliego petitorio en el que solicitaron garantizar la igualdad de condiciones para todos los participantes. El documento fue recibido por Jorge Ibarra, coordinador de Planeación Institucional, quien informó que la respuesta se dará una vez que concluya el análisis de la Comisión Técnica.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas señaló que “todas las opciones están sobre la mesa” y pidió que los trabajos concluyan en los próximos días para brindar certeza a los aspirantes.

La Universidad también aclaró que la suspensión de las inscripciones no afecta a quienes ingresaron por pase reglamentado, aunque deberán esperar la reanudación del calendario para continuar con sus trámites.

Integrantes de la comisión técnica

-Carlos Arámburo de la Hoz. Bioquímico e investigador emérito.

-Eduardo Backhoff Escudero. Psicólogo educativo.

-Eduardo Bárzana García (presidente de la Comisión Técnica). Doctor en Biotecnología e ingeniero químico.

-Héctor Benítez Pérez. Ingeniero mecánico electricista.

-Alejandro Frank Hoeflich. Físico.

-María Soledad Funes Argüello. Bióloga.

-Ruth Selene Fuentes García. Actuaria.

-Alma Maldonado Maldonado. Pedagoga.

-Ramsés Humberto Mena Chávez. Actuario.

-Pablo Pruneda Gross. Abogado.

-Lucía Guadalupe Monroy Cazorla. Psicóloga.

-Alejandro Pisanty Baruch. Químico.

-Juan José Rivaud Gallardo. Matemático.

-Roberto Rodríguez Gómez. Sociólogo.

-Elisa Speckman Guerra. Historiadora.

-Joaquín Narro Lobo (secretario técnico de la Comisión Técnica). Abogado.

La comisión prevé presentar esta semana una recomendación sobre el proceso de ingreso a licenciatura 2026 y las medidas que podrían implementarse para fortalecer la transparencia y confianza en los mecanismos de admisión de la UNAM.

Publicidad

Tags

UNAM

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad