La UNAM definirá esta semana qué pasará con el examen 2026, pero qué dicen sus propias reglas

El pasado 24 de julio, la UNAM suspendió los trámites de entrega de documentación e inscripción para los aspirantes de primer ingreso a todas las licenciaturas del ciclo escolar 2026-2027, tras detectar resultados considerados “atípicos”.

La Universidad informó que encontró un número inusual de aspirantes con resultados superiores a 90 aciertos, situación que generó alertas sobre la posible existencia de anomalías durante el concurso de selección.

Ante esta situación, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instaló una Comisión Técnica encargada de revisar tanto el procedimiento como los resultados del Concurso de Selección para el ingreso a licenciatura 2026, examen que por primera vez se aplicó completamente en formato digital.

La Comisión Técnica inició el análisis de la información relacionada con el examen de admisión y trabaja con documentación proporcionada por la administración central universitaria. Además, solicitó evidencias adicionales a distintas instancias que considera relevantes para esclarecer lo ocurrido durante el proceso de selección.

De acuerdo con la UNAM, el objetivo del órgano revisor es generar información que permita deslindar posibles responsabilidades y fortalecer los principios de inclusión, equidad, ética y transparencia en los procesos de ingreso.

La comisión, integrada por 16 especialistas y establecida en sesión permanente, también analizará alternativas y posibles rutas de acción para futuros procesos de admisión, tomando como referencia los hallazgos que surjan de la revisión.

¿La UNAM puede repetir el examen de admisión?

Las investigaciones surgieron luego de que se señalara que algunos aspirantes presuntamente utilizaron herramientas de inteligencia artificial para resolver la prueba. No obstante, ni el Reglamento General de Inscripciones ni el Instructivo de la convocatoria de ingreso a licenciatura 2026-2027 contemplan la posibilidad de repetir el examen de admisión.

Hasta el momento, las autoridades universitarias tampoco anuncian aún que exista una nueva aplicación de la prueba, pues la investigación sobre el proceso –realizado entre enero y julio de este año– continúa en curso.

Además, el examen de selección de la UNAM se ha aplicado durante más de cuatro décadas y no existen antecedentes de que haya sido repetido de manera general.

El Reglamento General de Inscripciones únicamente establece que el ingreso a la Universidad se realiza mediante un concurso de selección, pero en ninguno de sus artículos se menciona que la institución pueda repetir el examen en caso de detectar irregularidades.