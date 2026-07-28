La UNAM definirá esta semana qué pasará con el examen 2026, pero qué dicen sus propias reglas

Por su parte, el Instructivo de la convocatoria establece los supuestos en los que la aplicación del examen en línea puede ser cancelada. Entre ellos se encuentran:
-Suplantación de identidad.
-Hablar o interactuar con otras personas durante el examen.
-Interactuar en redes sociales.
-Sustraer total o parcialmente el contenido del examen.
-Utilizar material de apoyo no autorizado, ya sea visual o auditivo, como celulares, tabletas, relojes inteligentes u otros dispositivos.
-Portar audífonos durante la aplicación del examen en línea.
-Ausentarse de manera injustificada.
-Colocar incorrectamente la cámara web, impidiendo observar los rasgos del rostro del aspirante.
-Bloquear la cámara o el micrófono.
-Cubrir parcial o totalmente el rostro o la cabeza.
-Leer en voz alta las preguntas del examen.
-Desviar la mirada de manera reiterada.
El documento señala que, si un aspirante incurre en alguna de estas conductas, se cancelará la aplicación del examen en línea. Incluso establece que, si la irregularidad se detecta después de que la persona fue seleccionada o ya se encuentra cursando la licenciatura, su inscripción podrá ser anulada.
Sin embargo, en ninguna parte del Instructivo se menciona que, después de cancelar un examen, exista la alternativa de presentar de nuevo la prueba.
Aspirantes exigen repetir la prueba
La polémica llevó a aspirantes y familiares a manifestarse frente a Rectoría para exigir que el examen vuelva a aplicarse de manera presencial, además de solicitar condiciones de equidad, corrección de fallas tecnológicas y mayor transparencia en el proceso.
Los inconformes entregaron un pliego petitorio en el que solicitaron garantizar la igualdad de condiciones para todos los participantes. El documento fue recibido por Jorge Ibarra, coordinador de Planeación Institucional, quien informó que la respuesta se dará una vez que concluya el análisis de la Comisión Técnica.
El rector Leonardo Lomelí Vanegas señaló que “todas las opciones están sobre la mesa” y pidió que los trabajos concluyan en los próximos días para brindar certeza a los aspirantes.
La Universidad también aclaró que la suspensión de las inscripciones no afecta a quienes ingresaron por pase reglamentado, aunque deberán esperar la reanudación del calendario para continuar con sus trámites.
Integrantes de la comisión técnica
-Carlos Arámburo de la Hoz. Bioquímico e investigador emérito.
-Eduardo Backhoff Escudero. Psicólogo educativo.
-Eduardo Bárzana García (presidente de la Comisión Técnica). Doctor en Biotecnología e ingeniero químico.
-Héctor Benítez Pérez. Ingeniero mecánico electricista.
-Alejandro Frank Hoeflich. Físico.
-María Soledad Funes Argüello. Bióloga.
-Ruth Selene Fuentes García. Actuaria.
-Alma Maldonado Maldonado. Pedagoga.
-Ramsés Humberto Mena Chávez. Actuario.
-Pablo Pruneda Gross. Abogado.
-Lucía Guadalupe Monroy Cazorla. Psicóloga.
-Alejandro Pisanty Baruch. Químico.
-Juan José Rivaud Gallardo. Matemático.
-Roberto Rodríguez Gómez. Sociólogo.
-Elisa Speckman Guerra. Historiadora.
-Joaquín Narro Lobo (secretario técnico de la Comisión Técnica). Abogado.
La comisión prevé presentar esta semana una recomendación sobre el proceso de ingreso a licenciatura 2026 y las medidas que podrían implementarse para fortalecer la transparencia y confianza en los mecanismos de admisión de la UNAM.